    Política

    Senador Moreira destaca importancia de acuerdos y unidad, aunque expresa que no será una tarea “fácil”

    El vicepresidente del Senado indicó que existe un sector de la oposición que desde el inicio "quiere negarle al futuro gobierno absolutamente todo".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), abordó lo que viene en la agenda legislativa y la importancia que será llegar a acuerdos con la oposición, pero apuntó que existe un sector que ya “quiere negarle al futuro gobierno absolutamente todo”.

    En Radio Agricultura, el senador indicó que todos en el oficialismo han entendido que deben mantenerse unidos, a propósito del llamado del Presidente José Antonio Kast, y que avanzar en esta tarea que “no va a ser fácil”.

    Porque ya vemos las amenazas de un sector de la oposición que quiere negarle al futuro gobierno absolutamente todo, porque se ponen en un plano de descalificaciones, de que el gobierno no les permite avanzar”, indicó el vicepresidente del Senado.

    En esa línea, el parlamentario planteó que “aquí lamentablemente no va a haber una luna de miel, y nosotros en esta mesa del Senado y de la Cámara de Diputados, que hacía muchos años que no teníamos la conducción, tenemos que armonizar y buscar acuerdos con la oposición, porque la ciudadanía no solamente demanda unidad, sino que avance”.

    “Yo veo la conducta y las descalificaciones, sobre todo del Partido Comunista y también del Frente Amplio. Entonces nosotros tenemos que tratar de neutralizar con proyectos de ley que conciten algún grado de acuerdo y, si tenemos que buscar acuerdos con la izquierda democrática, como se le ha llamado, los vamos a encontrar, porque la ciudadanía también va a castigar el comportamiento de la oposición”, argumentó el senador.

