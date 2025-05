Senador Ossandón por críticas a relación de Tohá con Marcel: “Nosotros no tenemos nada que meternos”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, se refirió durante la mañana de este lunes a las críticas que surgieron luego de que Carolina Tohá diera a conocer que se encuentra en una relación con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntando que “nosotros no tenemos nada que meternos” y que "yo creo que la política es mucho más que esto“.

En conversación con Radio ADN, es que Ossandón fue consultado al respecto señalando que "Yo creo que las instituciones democráticas deben funcionar, y no se debe usar la vida privada para interpretar decisiones políticas“ y que ”no he visto nunca que Marcel haya dicho alguna locura que sea para proteger, o sea parte de una campaña, no. Yo en esto no estoy de acuerdo, yo creo que es un dicho muy antiguo, no hay que buscarle la quinta pata al gato“.

“Marcel es ministro de Hacienda, no tiene que ver en la campaña, y si es pareja de Carolina Tohá es problema de él y nosotros tenemos nada que meternos”, agregó el senador.

Sobre las críticas de su sector, Ossandón apuntó que “desgraciadamente en las electorales todos buscan una cosita de donde uno se resbala o el otro, pero esto no tiene nada que ver, yo sinceramente quiero ser super claro, a mí me tocó trabajar tres años y tanto con Carolina Tohá, jamás vi una cosa irregular en este sentido”.

“Yo creo que la política es mucho más que esto, cuando los políticos entran solos en estas discusiones chicas, tratando de buscarle algo malo al del lado, terminan desprestigiados ellos mismos”, agregó el senador, a la vez que hizo un llamado a preocuparse “de los problemas que existen”.

Comisión para la Paz y el Entendimiento

En la ocasión, el senador y presidente del Senado se refirió a la entrega del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento señalando que “aquí se puede abrir una puerta para una solución real de largo plazo. A través de mucha gente, sin tener el informe en las manos, yo creo que la señal es que se ha avanzado“.

De acuerdo a lo que agregó el senador, "creo que es súper potente, que a pesar de que algunos digan que esto no es unánime, pero de ocho, siete votos, personas como Alfredo Moreno y Carmen Gloria Aravena, a mí me dan absoluta confianza las dos personas, porque los conozco, los criteriosos que son. Este es un acuerdo que a mi juicio es un punto de partida para un tema, una historia marcada de desconfianza y de violencia“.

Ossandón también abordó la renuncia de Carmen Gloria Aravena al Partido Republicano, para así poder aprobar el borrador final de la comisión, señalando que “quiero destacar la valentía y la coherencia de Carmen Gloria Aravena, o sea, pocas veces en política se ve gente así, que es capaz de perder todo, porque en el fondo la presión tiene que haber sido que no puede ir a la reelección y que le iban a quitar el cupo para ser candidata a senadora, y ella decidió no ser candidata a senadora, entre comillas, por ser coherente con sus principios, eso es súper importante”.