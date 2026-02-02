Senador Sanhueza (UDI) por Sala Cuna Universal y FES: “Este gobierno fracasó en su intento de avanzar en estos dos proyectos”

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y presidente de la comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, reiteró las criticas al gobierno por la tramitación de los proyectos de ley de Sala Cuna Universal y Financiamiento a la Educación Superior (FES), iniciativas emblemáticas del Ejecutivo que no se lograron despachar antes del receso legislativo

En conversación con Radio Pauta, Sanhueza sostuvo que “aquí hay que asumir las responsabilidades políticas, este gobierno fracasó en su intento de avanzar en estos dos proyectos, y le va a corresponder al gobierno de José Antonio Kast asumir. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos y tener todas las reuniones posibles para que este proyecto sea prioridad”.

Previamente, el Presidente Gabriel Boric y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, acusaron a la UDI de realizar “maniobras dilatorias” para no tramitar el proyecto en la comisión de Educación encabezada por Sanhueza, quien no convocó la sesión debido a su participación en encuentro internacional en Panamá.

Ante esto, Sanhueza acusó que el Ejecutivo puso urgencia al proyecto luego de dos años desde su ingreso en el Senado. “Uno ve los tiempos, claramente este proyecto no fue una prioridad para el gobierno del Presidente. Entonces, ahora decir porque no se realizó la comisión de Educación o que hay aquí argucias para tratar de frenarlo, es absolutamente incorrecto”, apuntó.

“Para nosotros (el proyecto) es una prioridad, no solo porque ingresa en gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino que también para nosotros la corresponsabilidad en la crianza de los hijos corresponde al padre y la madre”, sostuvo.

En cuanto al FES, proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior que pretende reemplazar al Crédito con Garantía Estatal (CAE), Sanhueza señaló que “hay un claro consenso de que es un mal proyecto y que requiere muchas mejoras para poder efectivamente ponerle fin al CAE”.

Aún asi, el senador señala que también hay consenso en poner fin al actual sistema de financiamiento. “Existe consenso en que es un instrumento que hay que terminar, que cumplió una función y un rol determinado en el tiempo. Llegó una etapa que hay que cambiar el sistema”, señaló.