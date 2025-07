Senadora Carmen Gloria Aravena (exrepublicana) entrega su respaldo a Evelyn Matthei: “Es la opción más conveniente”

Durante la noche de este lunes, la senadora Carmen Gloria Aravena (exrepublicana) se reunió con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en su comando.

La cita, en concreto, fue para manifestar su apoyo para las presidenciales.

Durante el encuentro, que se extendió por cerca de una hora, ambas conversaron sobre los principales desafíos del país, especialmente en materia de seguridad.

Más tarde, Aravena participó de una reunión con la candidata UDI y los senadores de Chile Vamos.

Allí, la exrepublicana reafirmó su respaldo a Matthei: “No me he cambiado de barrio, sigo siendo una persona de centroderecha. Y sinceramente, creo que la opción más conveniente para Chile hoy es Evelyn Matthei. En ese sentido, nos vamos a poner las pilas y trabajaremos con fuerza por ella, no solo en La Araucanía, sino en todo Chile”.

“Hoy hay que apostar por lo correcto. Chile está atravesando una crisis muy profunda, probablemente la más grave en más de 50 años, considerando la decisión que debe tomar el país”, zanjó la senadora.