Senadores UDI impulsan proyecto para prohibir uso de celulares en colegios

La bancada de senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó una iniciativa que busca restringir el uso de teléfonos celulares en todos los establecimientos educacionales del país.

La medida es encabezada por el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Gustavo Sanhueza, y considera los cursos de kinder hasta cuarto medio.

Según explicaron desde la bancada, la propuesta no se trata de una medida aislada, sino de una política que contempla distintas herramientas para entregar mayor control a las comunidades escolares . El despliegue incluirá una campaña nacional que recorrerá establecimientos educacionales y para demostrar cómo el uso de dispositivos ha impactado en la atención y en las relaciones entre estudiantes.

“En Chile lideramos la OCDE en consumo de pantallas, más de la mitad de nuestros adolescentes no entiende lo que lee y las comunidades escolares están perdiendo el contacto humano”, señaló Sanhueza.

En ese sentido, el legislador sostuvo que “este proyecto no es un gesto simbólico, es una herramienta real para que directores y profesores puedan recuperar el control en las salas, sin excusas y con respaldo legal.

“No vamos a esperar a que el problema sea irreversible”, aseveró.

Por otro lado, el senador Sergio Gahona, integrante de la Comisión de Salud, advirtió sobre las consecuencias en la salud mental de los menores, señalando que necesitamos leyes y campañas que muestren sin filtros lo que pasa en los recreos, en las casas y en las cabezas de nuestros niños".

En tanto, Juan Antonio Coloma, miembro de la Comisión Desafíos del Futuro, vinculó la prohibición de celulares con otra problemática que se ha instalado en el país, la regulación de las apuestas en línea.

“Hoy un menor puede pasar, desde el baño de su colegio, de un videojuego a apostar en un casino online en segundos. En vez de impedirlo, el Estado parece resignado a regularlo como si fuera inevitable”, manifestó el senador gremialista.

Finalmente, puntualizó que “nuestra ofensiva es para cortar ese circuito, sancionar a las plataformas que no cumplan y cerrarles la puerta a quienes lucran con la adicción y la ludopatía en menores”.