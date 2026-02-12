“Señal coherente” e “inaceptable”: las reacciones que provocó el anuncio del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, comunicó esta mañana el apoyo internacional que enviará Chile a Cuba. Esto, luego que Estados Unidos reforzara el bloqueo económico que mantiene en el territorio, al intentar cortar el suministro energético del país con medidas arancelarias a aquellos países que envíen petróleo a la isla.

Bajo esta premisa, diferentes figuras del Partido Comunista expresaron que Chile debía tomar medidas en solidaridad a la crisis humanitaria que está enfrentando el país caribeño. Desde entonces, el gobierno anunció que evaluarían la medida, que hoy fue confirmada por Van Klaveren y que será financiada a través del fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

Desde el oficialismo, las reacciones se vieron divididas por quienes valoraron el apoyo anunciado, mientras que otros pusieron en duda la medida. La diputada Nathalie Castillo (PC) aseguró que el apoyo refleja una “señal correcta y coherente”.

“Esperamos que esta ayuda se materialice en el plazo más breve posible y que también se den a conocer los detalles de este aporte”, agregó, esperando que se mantenga la ayuda mientras el país enfrenta la crisis.

Nathalie Castillo diputada PC

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC) criticó la decisión apuntando a que “lo que hace el gobierno en relación a la ayuda humanitaria a Cuba es una señal ambigua y compleja “.

Aedo fue crítico al señalar que “con esta ayuda que ha dicho el gobierno simplemente se le dan más alas y fuerza a un régimen de carácter dictatorial que no respeta la libertad de los cubanos, los derechos humanos y que no cree en la democracia”.

“Me parece que esta decisión del gobierno está influida fuertemente por las presiones del Partido Comunista chileno. Y eso me parece un error grave”, subrayó el parlamentario respecto a las declaraciones que previamente emitieron las figuras del sector.

Mientras que el diputado Luis Fernando Sánchez (Rep) se sumó a las críticas sobre el aporte del país y las presiones del partido al expresar que “(Chile) quiere subsidiar y sostener con recursos de todos los chilenos a la dictadura cubana, todo porque el Partido Comunista se lo exigió”.

“Es una vergüenza, es inaceptable, y después del 11 de marzo chile no seguirá siendo sostén de tiranos” , declaró Sanchez desde su cuenta de X.

Senador Iván Moreira

Por parte de la oposición, el senador Ivan Moreira (UDI) cuestionó la decisión y recalcó que “la primera prioridad que debe tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile”.

“Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre”, añadió. sin embargo, recalcó que “ si son alimentos para el pueblo, sí; Chile es un país solidario por sobre las diferencias ideológicas ”.

De igual modo, el senador Javier Macaya (UDI) se sumó a las palabras de Moreira respecto a que la prioridad debería estar puesta en Chile, afirmando que “si en Chile aún hay familias en Viña y Concepción esperando reconstrucción, la prioridad es clara: solidaridad sí, pero primero con los chilenos y con transparencia real”.

“Ayudar al pueblo cubano no es el problema. El problema es enviar recursos a un régimen que administra de forma autoritaria, decide quién recibe y quién no, y lo usa como herramienta de control político”, sostuvo.

Otro parlamentario dio su parecer respecto a la ayuda humanitaria fue el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien reconoció la solidaridad del país, pero sostuvo que “también tiene que exigir de vuelta a un gobierno que es dictatorial”.

Tras sus dichos, cuestionó el funcionamiento del régimen y señaló que “toda la ayuda para los cubanos, nada para el régimen. Tienen que entender que si no liberan Cuba, el mundo no los va a ayudar como régimen. Vamos a ayudar sí a sus ciudadanos”.

Alessandri concluyó con un llamado a Van Klaveren al consultar “¿cuál es la carta que va acompañando esta ayuda humanitaria y cuáles son las exigencias que se le hace a Cuba a cambio? Y estas exigencias se las deberá hacer todos los países sudamericanos unidos".

Por otro lado, el senador Luciano Cruz Coke (Evopoli) apuntó al Presidente Gabriel Boric, asegurando que “ Chile no debe financiar dictaduras ”, e hizo un llamado a solicitar elecciones libres.

Pdte @GabrielBoric Chile no debe financiar dictaduras



No es “crisis humanitaria” resultado de 68 años de tiranía de familia Castro que esquilmó y sometió a Cuba a su actual miseria subsidiado por la caridad de afines



Pida elecciones libres ahora y el mundo entero ayudará a Cuba pic.twitter.com/JcFzUUzeZu — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) February 12, 2026

Por último, el senador Rojo Edwards, quien también utilizó las redes sociales para expresar su postura, afirmó que “Chile debe priorizar la libertad, los derechos humanos y nuestra responsabilidad fiscal, no ceder a presiones ideológicas que puedan perjudicar nuestras relaciones internacionales”.