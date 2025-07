Senatorial en La Araucanía: Carter allana camino y la presión sobre Felipe Kast para que defina si irá a la reelección

Hasta La Araucanía, acompañado de la secretaria general del Partido Republicano y candidata por el Senado en la zona, Ruth Hurtado, llegó la semana pasada el exalcalde Rodolfo Carter, para sostener una serie de reuniones con vecinos afectados por la violencia en la región.

Su arribo a la zona no fue al azar. Y es que en los últimos días su nombre ha vuelto a sonar en la derecha como una eventual carta para la elección senatorial , con un cupo de la colectividad liderada por Arturo Squella.

Pese a que en la tienda reiteran que, hasta el momento, el exjefe municipal de La Florida está solamente colaborando con el comando del abanderado del partido, José Antonio Kast, específicamente en el equipo de seguridad, varios reconocen que la posibilidad de una candidatura parlamentaria sí está sobre la mesa.

El propio Carter, de hecho, lo dijo la semana pasada. “Es una posibilidad”, planteó.

“En un ministerio, en un cargo parlamentario, para que entre todos con la Ruth, con José Antonio, con la gente de esta región, recuperemos La Araucanía y finalmente Chile”, dijo en una entrevista con UATV en Temuco.

La opción de que Carter vaya a La Araucanía se viene conversando desde antes de que llegara al comando de Kast. Tras la fallida primaria en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), en la colectividad habían ofrecido al exalcalde la posibilidad de asumir una candidatura en Valparaíso -opción que finalmente se descartó al estar Squella como candidato- y La Araucanía, posibilidad que también quedó en pausa tras su arribo al equipo de seguridad.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En ese entonces, en la directiva del partido fueron claros: que por el momento colaboraría solo en ese espacio y que la opción de una candidatura al Senado ya no estaba sobre la mesa.

Esto, sobre todo porque unas semanas antes la militancia en La Araucanía había realizado una solicitud formal a Ruth Hurtado para que -tras la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena al partido- asumiera ella como su reemplazo.

Lo cierto es que hoy la posibilidad de que sea solo la exconvencional quien represente a los republicanos no convence del todo. Según fuentes del partido, las encuestas que han empezado a circular en la zona muestran a Hurtado por debajo de las candidaturas de Chile Vamos y del propio Carter, por lo que no se mira con malos ojos que los dos vayan en una sola lista.

El martes pasado, Squella reconoció que es una posibilidad que está sobre la mesa. “Rodolfo Carter hoy día está jugando un rol fundamental. Mientras tanto, está haciendo un levantamiento que es fundamental para el futuro de este equipo de seguridad (...). Es una persona que puede aportar tanto desde el Ejecutivo como el Congreso”, planteó en entrevista con CNN.

Respecto a si se descarta que vaya al Senado, aseguró que “no, es una persona que yo creo va a terminar apoyando con todo su conocimiento, coraje y valentía en el lugar correcto para colaborar, sea desde el Congreso, sea desde el Ejecutivo, a que Chile sea un país más seguro”.

En ese sentido, incluso abrió la puerta a que sea parte de un eventual gobierno de la colectividad: “Sería un tremendo ministro, es una de las alternativas, pero podría ser otra (...). Las cosas son dinámicas”.

¿Y Felipe Kast?

La eventual candidatura de Carter no es la única que mantiene en suspenso la nómina de la oposición para La Araucanía. Y es que uno de los incumbentes que aún no confirma si irá o no a la reelección es el senador de Evópoli, Felipe Kast .

En 2018, el parlamentario se impuso como la primera mayoría de la región, arrastrando incluso a la entonces militante del partido, Carmen Gloria Aravena, por lo que en la tienda reconocen que su candidatura es clave para mantener la representación en el Senado.

Así, incluso, según fuentes de la tienda, se lo hicieron saber desde la directiva -integrada también por Kast- hace unas semanas, donde le solicitaron que tomara una decisión antes de agosto, lo que le han reiterado en los últimos días.

En la colectividad liderada por Juan Manuel Santa Cruz no esconden que el tema es una preocupación. Su baja no solo podría significar quedarse sin un cupo en el Senado, en un contexto en donde apuestan a por lo menos mantener los siete representantes que tienen en el Congreso, sino también los obligaría a buscar un reemplazante a menos de un mes de la inscripción de candidaturas.

Además, algunos en el partido apuntan a que la zona es justamente uno los fuertes de Evópoli. En las elecciones municipales, por ejemplo, obtuvieron tres de las ocho municipalidades con las que cuenta el partido, logrando también varios concejales y consejeros regionales.

En todo caso, la incertidumbre que ha mantenido el senador se arrastra desde el año pasado y según ha transmitido en la interna, se debería a motivos personales.

“Es una definición que tengo que tomar con mucha responsabilidad, porque soy parte de un partido (…). Todavía no lo he decidido. Animarse a ocho años más, hay que pensarlo muy bien, con la familia, con la almohada. Si decido no ir, lo voy a anunciar en su minuto, si decido ir, también lo voy a anunciar", dijo en enero de este año.