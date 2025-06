Kast y Carter, la trastienda de una alianza improbable

Fue el martes que el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, pisó la sede del Partido Republicano. Su decisión ya estaba tomada y para anunciarla, grabó un video con el equipo del candidato presidencial, José Antonio Kast.

“Hoy empiezo a escribir una nueva página en mi vida (...). Hoy por eso me incorporo con alegría y esperanza a la campaña de José Antonio Kast. No se trata solo de elegir a un presidente, se trata de recuperar Chile", dice en el registro donde anuncia que se incorpora al equipo que asesora al abanderado en seguridad.

Desde hace semanas que el exjefe comunal mantenía un silencio riguroso. Y es que luego del fallido intento de primarias en Chile Vamos, Carter rompió con el bloque.

Hubo intentos de recomponer la relación política que se materializaron en el ofrecimiento de Evópoli para que compita por un cupo senatorial por Valparaíso, pero según transmitió el exalcalde a su entorno, nunca existió una conversación formal más allá de mensajes de WhatsApp que deliberadamente dejó “en visto”.

En el partido de Chile Vamos fue el senador Luciano Cruz-Coke quien materializó el ofrecimiento. Sin embargo, en ese bloque dicen que el exalcalde dejó de responderle hace días.

A mediados de marzo, su hermano, el diputado Álvaro Carter ya había dado el paso: se fue de la bancada UDI y se integró como independiente a la bancada del Partido Republicano. Pese a que varios en la coalición leyeron eso como una señal clara de que Rodolfo Carter tomaría el mismo rumbo, la decisión no era del todo fácil.

Aunque no dudó en respaldar a Kast en la segunda vuelta de 2021 cuando enfrentó al Presidente Gabriel Boric, Carter tiene una raíz mucho más liberal a lo que representa el Partido Republicano.

Pero eso, esta vez, no será un problema. Los republicanos afirman que el dilema de esta elección presidencial respecto a seguridad es tan crucial, que los temas valóricos quedan en segundo plano. Si se enfrentaron en un pasado -afirman- eso queda atrás.

En 2015, por ejemplo, en el marco de la discusión en el Congreso para despenalizar el autocultivo de marihuana, el entonces alcalde de La Florida apuntó contra el abanderado republicano, quien entonces era diputado de la UDI y estaba en contra del proyecto.

Aseguró que “me tocó escuchar hace un tiempo atrás al diputado Kast que encontraba que todo esto estaba malo porque le abría la puerta a las drogas. Ahí hay dos posibilidades: o no entiende nada de nada, o derechamente no quiere entender nada. Y cuando una persona no quiere entender nada, es imposible dialogar”.

En esa línea, agregó que “si el mundo hubiese actuado como plantea el diputado Kast, sobre el prejuicio, la ignorancia y la intolerancia frente a lo nuevo, el hombre jamás hubiera salido de las cavernas”.

Una alusión más reciente del exalcalde a Kast se dio en 2021 después que le entregara su respaldo para la segunda vuelta presidencial.

En esa ocasión relató que sostuvo una llamada con el candidato. “Le dije que tenía claro que votaría por él, que lo conocía, que tenemos diferencias claras en términos valóricos, pero hoy la patria es más importante que él o que yo. Este no es un momento para tibio o para quedarse en la casa”, dijo en entrevista con El Mercurio.

El propio Carter reconoció que el quiebre con Chile Vamos fue doloroso y que en lo personal, una carta de sus hijos para su cumpleaños del viernes pasado lo convenció de apostar por la candidatura de José Antonio Kast.

No tuvo palabras duras contra su antigua coalición en la presentación de este miércoles en la sede republicana.

“En Chile Vamos se quedan muchos amigos y los necesitamos en noviembre y también en diciembre. Por tanto de mi boca no va a salir ninguna palabra crítica ni con la candidata de Chile Vamos ni con mis amigos de Chile Vamos ”, sostuvo.

Y agregó: “Evelyn Matthei es de las mujeres más notables que ha dado la política chilena. En 40 años que lleva en su carrera ha ocupado todos los cargos públicos con especial decisión y brillo”.

De momento, el exjefe comunal se mantendrá como independiente. Aún no está zanjada su eventual candidatura al Senado y es una conversación abierta: mientras la tienda apuesta por su timonel, Arturo Squella, para competir por Valparaíso y que sea la “carta segura” en dicha zona, hay una posibilidad de que sea compañero de fórmula con la secretaria general, Ruth Hurtado, quien competirá a la Cámara Alta por La Araucanía.

Sin embargo, motivos personales distancian a Carter de competir por dicha región, como lo es el traslado de su familia. La definición es que -por ahora- solo se despliegue en el equipo de seguridad que asesora a Kast.