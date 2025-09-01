Servel da visto bueno a las ocho candidaturas para las elecciones presidenciales 2025

La jornada de este lunes, el Servicio Electoral (Servel) publicó en su página web las resoluciones que consignan la aceptación y rechazo de las candidaturas presidenciales y parlamentarias.

En el caso de los aspirantes a La Moneda, las siete candidaturas cumplieron con los requisitos legales y constitucionales, es decir, todas fueron aprobadas.

Esto, sin contar a Jeannette Jara (PC), que a fines de junio ganó las primarias oficialistas y por lo tanto su paso a la papeleta era automático.

De esta manera, las candidaturas de Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls, quedaron visadas.