Sharp opta por candidatura a diputado y aumenta chances de oficialismo en el Senado

A menos de 12 horas del cierre de inscripción de las listas parlamentarias, el ex-alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, definió competir por un escaño a la Cámara de Diputados, en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social.

El apoyo de la tienda del otrora precandidato presidencial, Jaime Mulet, se da en un contexto en que dicha colectividad se restara de las negociaciones que estaban llevando los partidos de la alianza de gobierno. El retiro del FREVS de esa mesa negociadora llevó a Muleta a activar conversaciones con una serie de dirigitentes políticos para armar una “lista b”.

En ese sentido, Mulet aseguró que esta oferta “le va a permitir a los votantes de todo Chile no someterse y restringirse, sino que tener una posibilidad más amplia de votación con la expresión Verde, Regionalista, en todo el territorio nacional”. Los movimientos que integran esta plantilla son el Partido Animalista Alianza Verde, Transformar y Archipielago Soberano.

Sharp, en tanto, en entrevista con La Segunda, sostuvo este lunes que “tomamos la decisión de decantar por la candidatura a diputado (...). Nos pareció la mejor forma de contribuir a un cambio en el Congreso”.

Si esta lista consigue el 12,5 -de acuerdo a los resultados de la última elección parlamentaria en la zona- a Sharp le bastaría alcanzar alrededor del 8% de los votos para resultar electo.

Si bien la apuesta mayor de Sharp era competir por un cupo en el Senado, el porcentaje de votos para llegar a la Cámara Alta es mayor -del orden del 20%- de acuerdo al sistema D’Hont.

Esta jugada el exalcalde, a su vez, aumenta las posibilidades del oficialismo de ganar -y mantener- la ventaja de tres senadores sobre dos, pues con la inscripción de Sharp como candidato a diputado, las posibilidades de revertir el marcador por parte de la derecha -que va dividida- disminuyen considerablemente.

Además, históricamente en la Región de Valparaíso la izquierda ha tenido mayores probabilidades de triunfo que la derecha.

El historial de tensiones entre el FA y Sharp

En 2016, cuando Sharp recién postulaba a la alcaldía de Valparaíso, fue parte de una fractura de Izquierda Autónoma, protopartido y una de las semillas del FA, en el que participaba el entonces diputado Gabriel Boric.

Precisamente la postulación de Sharp, entonces aliado de Boric, fue uno de los factores detonantes del quiebre, ya que no surgió de una decisión del colectivo. En la vereda opuesta, a Sharp y Boric, quedaron liderazgos como la actual diputada Camila Rojas y el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.

No obstante, la alianza entre Boric y Sharp, ambos oriundos de Punta Arenas y amigos de infancia, duró poco.

Una vez elegido, en 2019, el alcalde de Valparaíso fue crítico de la decisión del diputado Boric de firmar el acuerdo con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera que abrió el primer proceso constituyente tras el estallido social.

Si bien el exjefe comunal junto al actual Mandatario conformaron el Movimiento Autonomista y promovieron la constitución del partido Convergencia Social (una de las tres tiendas que se fusionaron en el FA), desde el municipio porteño actuó siempre alejado de las directrices partidarias, lo que poco a poco enfrió la relación.

En 2021, en momentos que Boric iniciaba su carrera presidencial, partidarios de Sharp, incluso, amenazaron con levantar una candidatura propia a La Moneda. Para entonces Boric ya se había reconciliado con exrivales autonomistas, como la diputada Rojas y el ministro Figueroa, pero el quiebre con su antiguo amigo de infancia era notorio.

A pesar de que en las elecciones municipales de 2021 el FA no le levantó competencia a Sharp, quien fue a su reelección, el escenario cambió en los comicios de 2024. Sharp decidió no repostularse para iniciar una carrera al Congreso y su movimiento ungió a la dirigenta Carla Meyer como sucesora. Si bien algunos dirigentes del FA, como el diputado Diego Ibáñez, intentaron llegar a un acuerdo, finalmente ello no fue posible y frenteamplismo proclamó a Camila Nieto, quien finalmente se impuso a la candidata del “sharpismo”.