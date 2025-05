“Si vota poca gente, hay riesgo de que no ganemos la primaria”: la dura advertencia de Carolina Tohá a su comando

Ayer por la noche, por alrededor de una hora, Carolina Tohá estuvo sentada frente a su computador. Fue la protagonista de una reunión abierta que organizaron sus adherentes y que sirvió para entregar lineamientos a los voluntarios de su campaña, con la mira puesta en la primaria oficialista del 29 de junio, en que medirá fuerza con Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jeannette Jara (Partido Comunista) y Jaime Mulet (FRVS).

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En el encuentro Tohá sinceró ante las más de 400 personas que se conectaron una idea que es extendida al interior del Socialismo Democrático, la coalición que la respalda: que una baja participación en la elección podría favorecer a los otros candidatos y perjudicarla a ella .

“Es un desafío no solo ganar la primaria, sino que vote mucha gente. Porque aquí la verdadera competencia es con la derecha. Si ganamos la primaria, pero sin tanta votación, no es bueno. Y, además, si vota poca gente, hay más riesgo de que no ganemos la primaria. Para nosotros que vote gente es un objetivo fundamental", planteó la abanderada.

La expectativa del comando es que en la primaria participen alrededor de dos millones de personas. Cerca de 250 mil más que en la elección que hubo en 2021 entre Daniel Jadue y Gabriel Boric. Con ese propósito en mente, el equipo electoral -encabezado por el senador Alfonso de Urresti (PS)- comenzó a fijarse metas de participación por comuna.

Como en el Zoom estaban presentes los administradores de distintos grupos de difusión que respaldan la candidatura, Tohá aprovechó de transmitir la urgencia de trabajar por la movilización ciudadana.

“Lo más importante que podemos hacer los que estamos en estos grupos es irradiar hacia afuera, promover que más gente haga grupos, generar el ánimo de que la primaria es algo en que todos pueden votar. Es demasiado importante que vote mucha gente en la primaria, porque en la primaria competimos entre nosotros, pero en realidad estamos compitiendo con la derecha", manifestó la exministra.

Sobre ese último punto, Tohá enfatizó que “para nosotros mostrar fuerza en la primaria es un paso muy importante, de ir cambiando este cuadro en que esta elección partió, en que parecía obvio que la ventaja la tenían los candidatos de derecha (...)“. Y agregó: “Tener una primaria es una gran ventaja para nosotros, ellos no lo lograron. Hay que sacarle el mayor partido posible: que se note, que se hable, que se comente, que gente se interesa y que vote mucha gente“.

En línea con ese mensaje, Tohá instó a los presentes a ser “activistas digitales de las cosas que hacemos en la campaña”. La candidata reconoció que “nosotros no tenemos ejércitos de bots, como van a tener otros”, pero advirtió que, de todas formas, “podemos tener muchas personas con opinión, comentando cosas, discutiendo, estar dispuestos a comentar, a contestar. Es muy importante hacer ruido en las redes".

Preocupación por la RM, Valparaíso y Biobío

En el encuentro Tohá también adelantó que cuando parta la campaña oficialmente, el 30 de mayo, tendrán convocatorias en la Región Metropolitana, Valparaíso y el Biobío, las tres circunscripciones con mayor población en el país. Justamente en esas regiones la candidata reconoció que tienen un déficit. “Ahí hay demasiados votos y la red territorial de nuestro sector no es tan fuerte, porque no tiene tanto alcalde”, admitió. Este sábado, además, se realizará un encuentro programático en Santiago.

De cara al comienzo de la campaña, la abanderada del Socialismo Democrático adelantó que será un proceso “duro” y “pesado”. Tohá advirtió que habrá “campañas que se van a armar con bots, fake news de todo tipo, cosas de descrédito”. Por eso enfatizó que “es muy importante que ese momento nos pille fuertes, habiendo tenido una primaria exitosa”.

Pese a eso, dijo sentirse optimista. “Esta campaña la partimos muy cuesta arriba, y hemos ido dando pasos, se ha ido avanzando no solo bien, sino que mejor de lo esperado, pero sigue siendo un desafío supergrande hacia adelante”, sostuvo.

Si bien la candidata reconoció que hay “una ola de derecha”, aseguró que ese fenómeno “no se siente en la calle”. “La gente no está en ese estado rabioso que estaba para el estallido o el gobierno de la Presidenta Bachelet. Esa era una época supercrítica, tú salías a la calle, yo misma, y había un ambiente crispado, muy malo, de gente irritada, expresando su rabia, su molestia, de manera muy altisonante. Hoy día eso no está, en lo más mínimo. Lo que hay es mucha gente bajoneada (...)”, aseveró.

Sus palabras contrastan con el diagnóstico que compartió hace unos días Michelle Bachelet en una actividad de la Universidad de Las Américas. “Estoy preocupada… la sociedad chilena tiene mucha rabia”, dijo la expresidenta.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Más allá de eso, Tohá admitió ante las personas conectadas que su puesta es que en la derecha “se van a hacer mucho daño entre ellos”. En ese sentido, sugirió que ese sector “está en una propuesta que es repetir el círculo en que hemos estado en todas las últimas elecciones presidenciales, es decir que gana siempre la oposición dando una solución simplona a los problemas (...). Eso ha sido así en todos los últimos procesos en que hemos estado".

En estos momentos, entre quienes respaldan a Tohá se comparte un video que llama a hacer aportes económicos a la campaña. “En noviembre la derecha irá con todo. Matthei, Kast y Kaiser, tres proyectos de retroceso. El progresismo se juega su carta en la primaria. Carolina Tohá es la mejor opción para enfrentarlos y ganar. Pero para llegar, necesita tu apoyo. Haz tu aporte", dice el registro.

Antes de que se permitiera realizar aportes, la campaña de Tohá fue financiada por la cuenta del PPD, con fondos provenientes de militantes y simpatizantes.