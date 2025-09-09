“Siempre tuvimos razón”: UDI por rechazo a demanda de Jackson contra 23 diputados

Esta jornada se dio a conocer que La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la demanda interpuesta por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en contra de 23 diputados de la UDI por haberlo vinculado al robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Aunque esta no es una sentencia definitoria, los gremialistas vieron con buenos ojos el rechazo a la demanda.

“Aquí no solamente no hubo injuria, sino que la sentencia en su totalidad, en todas las partes, fue rechazada y encontró razón a la propuesta que habíamos enviado desde la UDI respecto de la forma en la cual el ministro Jackson había, de mala manera, llevado adelante su gestión como ministro de Desarrollo Social”, defendió el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

Juan Eduardo Lopez/Aton Chile JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

“Lo que queda manifiesto después de leer la sentencia es que desde la UDI siempre tuvimos la razón”, sostuvo Coloma.

“No solo no existían injurias de ningún tipo, sino que Giorgio Jackson era ministro del Ministerio donde se robaron los computadores, estaba en ese momento imputado por la causa Convenios, por lo tanto lo que hicimos fue una carta de tinte político, lo que fue expresamente ratificado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, agregó.