Sin nuevos viajes al exterior en agenda: Kast retoma actividades el próximo miércoles

Para el próximo miércoles está programado que José Antonio Kast retome sus funciones en la Oficina del Presidente Electo (OPE), a solo semanas del cambio de mando.

El futuro mandatario comenzó sus vacaciones el domingo pasado en Puerto Varas -donde mantiene su habitual casa de veraneo-, tras presentar su nómina de subsecretarios y delegados presidenciales.

Desde allá, si bien se ha mantenido monitoreando el trabajo para la instalación de su gobierno, no ha sostenido actividades públicas, por lo que a su regreso retomará completamente su agenda, la que -afirman en su entorno- estará enfocada en preparar los últimos nombramientos de su administración.

Entre ellos el del futuro subsecretario de Fuerzas Armadas que, incluso, según adelantó el próximo ministro de Defensa, Fernando Barros, podría darse a conocer el lunes que viene, junto con otros cargos como seremis, delegados provinciales y el denominado comisionado especial para la Macrozona Norte.

Para ello, a partir desde el mismo miércoles, el republicano ya tiene algunas reuniones agendadas con su equipo y futuros ministros.

Más allá de eso, según fuentes del equipo de Kast, ya hay algunas actividades contempladas para su regreso. Una de las que ya está confirmada es la de la segunda fase de la capacitación en probidad de la Contraloría General de la República (CGR).

La primera parte del taller se realizó durante la última semana de enero, mientras Kast se encontraba de gira en Centroamérica junto a sus futuros ministros Trinidad Steinert (Seguridad) y Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), por lo que ninguno de los tres pudo asistir.

En ese contexto, el presidente electo ya tendría confirmada su asistencia a la nueva convocatoria del organismo liderado por Dorothy Pérez, que considera la presencia de diversas jefaturas y funcionarios de la CGR y se realizará la semana que viene.

Antes de volver a Santiago, en tanto, no se descarta que también sostenga alguna actividad pública en la Región de Los Lagos. Si bien desde su equipo recalcan que aún no hay nada agendado, son dos las opciones que han estado en evaluación: un encuentro con alcaldes de la zona y también otro con agricultores en Osorno.

Se descarta viaje a Estados Unidos

A la par de sus actividades en el país, una de las opciones que se evaluaba en el equipo de Kast, después de que retornara desde Puerto Varas, era que viajara a Estados Unidos, previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo, para reunirse con el presidente de ese país, Donald Trump, u alguna otra autoridad de alto rango. Sin embargo, según transmiten desde su entorno, esa opción finalmente se descartó.

Inicialmente, la idea es que el periplo fuera el último de Kast antes de asumir en La Moneda. Esto con el objetivo de evitar salir del país durante los primeros meses de gobierno, y para ello se estaba planificando hacerlo durante la última semana de febrero, pero debido a problemas de agenda de las autoridades estadounidenses se empezó a evaluar para la primera semana de marzo.

Lo cierto es que esta última opción no convenció al equipo de Kast, donde no vieron con buenos ojos estar fuera del país tan cerca del cambio de mando y teniendo que preparar los últimos detalles de la instalación del gobierno.

Por lo demás, según fuentes de la OPE, también incidió que por esos días Trump estuviera organizando una cumbre con mandatarios latinoamericanos afines, en la que participarán países como Argentina, Ecuador, El Salvador, Bolivia y Paraguay. El encuentro será realizado en Miami el próximo 7 de marzo y en el entorno de Kast no precisan si a esa instancia podría o no asistir.

Ese encuentro se da en medio de las gestiones de la Casa Blanca para formar un nuevo organismo internacional, denominado Junta de la Paz, con el objetivo de supervisar distintos conflictos globales.

En el equipo de Kast, en todo caso, recalcan que el viaje nunca estuvo confirmado.

De todas formas, el periplo era considerado uno de los claves del fundador republicano a Estados Unidos. Si bien durante el periodo de transición Kast también visitó países como Argentina, Ecuador, Perú, El Salvador, y otras naciones europeas, la eventual visita al país liderado por Trump tomaba una importancia mayor al ser uno de los principales socios estratégicos con los que el futuro mandatario busca reforzar relaciones.

En su equipo no hay un buen diagnóstico de cómo la actual administración ha llevado las relaciones con ese país y, por lo mismo, la apuesta es justamente fortalecer ese vínculo, sobre todo con foco en inversión y acuerdos comerciales.

En ese contexto, de hecho, una de las definiciones que tendrá que realizar Kast es si sumarse o no a la organización de Trump.