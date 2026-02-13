SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sin nuevos viajes al exterior en agenda: Kast retoma actividades el próximo miércoles

    Pese a que en su equipo estaba la intención de visitar Estados Unidos, previo al cambio de mando, finalmente esa opción se está diluyendo debido a problemas de agenda con las autoridades norteamericanas.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Para el próximo miércoles está programado que José Antonio Kast retome sus funciones en la Oficina del Presidente Electo (OPE), a solo semanas del cambio de mando.

    El futuro mandatario comenzó sus vacaciones el domingo pasado en Puerto Varas -donde mantiene su habitual casa de veraneo-, tras presentar su nómina de subsecretarios y delegados presidenciales.

    Desde allá, si bien se ha mantenido monitoreando el trabajo para la instalación de su gobierno, no ha sostenido actividades públicas, por lo que a su regreso retomará completamente su agenda, la que -afirman en su entorno- estará enfocada en preparar los últimos nombramientos de su administración.

    Entre ellos el del futuro subsecretario de Fuerzas Armadas que, incluso, según adelantó el próximo ministro de Defensa, Fernando Barros, podría darse a conocer el lunes que viene, junto con otros cargos como seremis, delegados provinciales y el denominado comisionado especial para la Macrozona Norte.

    Para ello, a partir desde el mismo miércoles, el republicano ya tiene algunas reuniones agendadas con su equipo y futuros ministros.

    Más allá de eso, según fuentes del equipo de Kast, ya hay algunas actividades contempladas para su regreso. Una de las que ya está confirmada es la de la segunda fase de la capacitación en probidad de la Contraloría General de la República (CGR).

    La primera parte del taller se realizó durante la última semana de enero, mientras Kast se encontraba de gira en Centroamérica junto a sus futuros ministros Trinidad Steinert (Seguridad) y Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), por lo que ninguno de los tres pudo asistir.

    En ese contexto, el presidente electo ya tendría confirmada su asistencia a la nueva convocatoria del organismo liderado por Dorothy Pérez, que considera la presencia de diversas jefaturas y funcionarios de la CGR y se realizará la semana que viene.

    Antes de volver a Santiago, en tanto, no se descarta que también sostenga alguna actividad pública en la Región de Los Lagos. Si bien desde su equipo recalcan que aún no hay nada agendado, son dos las opciones que han estado en evaluación: un encuentro con alcaldes de la zona y también otro con agricultores en Osorno.

    Se descarta viaje a Estados Unidos

    A la par de sus actividades en el país, una de las opciones que se evaluaba en el equipo de Kast, después de que retornara desde Puerto Varas, era que viajara a Estados Unidos, previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo, para reunirse con el presidente de ese país, Donald Trump, u alguna otra autoridad de alto rango. Sin embargo, según transmiten desde su entorno, esa opción finalmente se descartó.

    Inicialmente, la idea es que el periplo fuera el último de Kast antes de asumir en La Moneda. Esto con el objetivo de evitar salir del país durante los primeros meses de gobierno, y para ello se estaba planificando hacerlo durante la última semana de febrero, pero debido a problemas de agenda de las autoridades estadounidenses se empezó a evaluar para la primera semana de marzo.

    Lo cierto es que esta última opción no convenció al equipo de Kast, donde no vieron con buenos ojos estar fuera del país tan cerca del cambio de mando y teniendo que preparar los últimos detalles de la instalación del gobierno.

    Por lo demás, según fuentes de la OPE, también incidió que por esos días Trump estuviera organizando una cumbre con mandatarios latinoamericanos afines, en la que participarán países como Argentina, Ecuador, El Salvador, Bolivia y Paraguay. El encuentro será realizado en Miami el próximo 7 de marzo y en el entorno de Kast no precisan si a esa instancia podría o no asistir.

    Ese encuentro se da en medio de las gestiones de la Casa Blanca para formar un nuevo organismo internacional, denominado Junta de la Paz, con el objetivo de supervisar distintos conflictos globales.

    En el equipo de Kast, en todo caso, recalcan que el viaje nunca estuvo confirmado.

    De todas formas, el periplo era considerado uno de los claves del fundador republicano a Estados Unidos. Si bien durante el periodo de transición Kast también visitó países como Argentina, Ecuador, Perú, El Salvador, y otras naciones europeas, la eventual visita al país liderado por Trump tomaba una importancia mayor al ser uno de los principales socios estratégicos con los que el futuro mandatario busca reforzar relaciones.

    En su equipo no hay un buen diagnóstico de cómo la actual administración ha llevado las relaciones con ese país y, por lo mismo, la apuesta es justamente fortalecer ese vínculo, sobre todo con foco en inversión y acuerdos comerciales.

    En ese contexto, de hecho, una de las definiciones que tendrá que realizar Kast es si sumarse o no a la organización de Trump.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMEstados UnidosCambio de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    Lo más leído

    1.
    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    2.
    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    3.
    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    4.
    Sin actividades en La Moneda: cómo fue el cumpleaños 40 de Boric

    Sin actividades en La Moneda: cómo fue el cumpleaños 40 de Boric

    5.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana
    Chile

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma
    Negocios

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025
    El Deportivo

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry definen el paso a las semifinales del ATP de Buenos Aires en el tercer set

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca
    Mundo

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles