Sin “picoteos”, no fumar y evitar la carta física: Las recomendaciones de las autoridades de cara a la apertura de restaurantes y cafés en 5 comunas de la RM

Durante esta tarde el intendente de la Región Metropolitana (RM), Felipe Guevara y la seremi de Salud RM, Paula Labra, se reunieron con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo. ¿La razón? Afinar los protocolos de cara a la apertura de restaurantes y cafés en las 5 comunas de la capital que inician la etapa de Preparación.

La medida sanitaria, que se enmarca en el Plan Paso a Paso, fue anunciada el domingo pasado por el ministro de Salud, Enrique Paris, y regirá a partir de las 05.00 de este miércoles en las comunas de San José de Maipo, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Vitacura.

En ellas se acaban las cuarentenas de fin de semana -pero sigue el toque de queda- y, además, pueden abrir restaurantes y cafés, con un número limitado de aforo, correspondiente al 25% del local.

En ese sentido, y tras el encuentro, las autoridades realizaron una serie de recomendaciones para evitar que se produzcan contagios en dichos recintos.

“No se puede compartir alimentos, no se puede “picotear”, como decimos entre buen chileno, pero si entre dos o tres personas piden una pizza para compartir, basta que le digan al garzón y le traerán en tres platos las pizzas. Por tanto, lo que no se puede es tener la pizza al medio y que todos la toquen. Pero si se puede compartir. Yo puedo pedir un churrasco italiano en dos platos y eso se puede pedir. Así que en eso no hay ningún inconveniente y los restaurantes ya saben que deben acomodarse a eso”, aconsejó el intendente Guevara.

“Y sobre el fumar, es evidente que hay personas que no fuman y que les molesta el humo de quien lo hace al lado. Que los fumadores se levanten de la mesa y puedan ejercer su hábito un poco más allá en la vereda y así nos respetamos entre todos”, añadió.

Por su parte la seremi Labra afirmó que “se sugiere que se eliminen los platos compartidos de las cartas, se debe eliminar la carta física y tener el menú en redes sociales, en los individuales o quizás en una pizarra para evitar el contacto entre las personas”.

En ese sentido, la autoridad sanitaria recordó que los “trabajadores de comunas en cuarentena no pueden ir a estos locales a menos que ellos estén trabajando en delivery, que es un servicio esencial y por lo cual deben tener su permiso único colectivo”

Llamado especial a los clientes

Guevara hizo un especial llamado a las personas y clientes de estos locales que abrirán sus puertas mañana a la “responsabilidad y al autocuidado”.

“Mañana es un gran día para nosotros, hay 5 comunas de la RM que entran en la fase 3, de preparación. Y nos tiene muy contento porque en la región hay aproximadamente 200 mil personas que dependen de esta fuente laboral. No solo la gente de la cocina, la gente que limpian, las que están en las cajas, las que atienden. Hay todo un mundo que gira en torno a los restaurantes”, dijo el intendente metropolitano.

En ese sentido aseguró que “queremos hacer un llamado muy fuerte a que también hay responsabilidad de los clientes. Depende de ellos, del autocuidado, que podamos seguir avanzando en este Paso a Paso. No basta con que los restaurantes hagan el esfuerzo que hacen, de tomar las medidas, de abrir solamente en el espacio público, de cuidar la higiene permanentemente. No basta con que la Seremi ordene, fiscalice”.

“Es muy importante que los clientes nos ayuden para seguir mejorando en la apertura del comercio gastronómico en nuestra región. Ese autocuidado implica el poder respetar el metro de distancia entre clientes, la recomendación es no fumar en los locales. Responsabilidad y autocuidado”, concluyó.