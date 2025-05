No han sido días fáciles en el Partido Republicano. El miércoles, la colectividad perdió su único escaño en el Senado, a raíz de la renuncia de la parlamentaria Carmen Gloria Aravena para así poder aprobar el borrador final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento .

La decisión no fue una sorpresa, pues en la interna la parlamentaria ya había adelantado su posición favorable al escrito, mientras que la directiva de la colectividad ya le había advertido que la postura institucional era no hacerse parte del acuerdo en la instancia.

En entrevista con La Tercera, la senadora relató que hace más de un mes —en una reunión con el timonel Arturo Squella; la secretaria general, Ruth Hurtado, y el candidato presidencial José Antonio Kast— se le comunicó que la postura partidaria era no respaldar los resultados de la Comisión para la Paz.

En una crítica al proceder político de su expartido, Aravena aseguró que “yo espero que si hoy el Partido Republicano está en la arena política como un partido fuerte, vaya avanzando siempre a los mejores acuerdos para el país. No se puede hacer política ni democracia sin acuerdos”.

Sin senadores y a la espera de Carter: renuncia de Aravena a republicanos abre búsqueda de candidato en La Araucanía.

En sus argumentos, ella misma transparentó que le molestó que no existiera una reflexión crítica respecto de los avances que reportó conforme avanzaba la comisión y que —acorde con su versión— se haya impuesto sin discusión dentro de la colectividad la visión de Kast y su entorno respecto del tema.

“Si yo hubiese estado en la posición de ser candidato a presidente, hubiese revisado el informe con expertos antes de dar una opinión tan a la ligera, tan a la rápida y tan en contra ”, remarcó Aravena.

Al interior de la tienda, en todo caso, desdramatizan la renuncia de Aravena.

Al respecto, aseguran que, más allá de que se queden sin ningún representante en el Senado, recalcan que no era concebible que la parlamentaria se desmarcara de la postura institucional del partido en un tema que —dicen— ha sido clave en republicanos.

En ese sentido, algunos acusan que la parlamentaria demostró no tener las convicciones para seguir militando y, de hecho, recuerdan que no es primera vez que Aravena renuncia a un partido. Lo hizo primero con Evópoli en 2018 y después se integró el comité de senadores de Renovación Nacional (RN), al que dejó tras arribar al Partido Republicano en enero de 2023.

De esa forma, en el partido no dudaron en salir a contestarle.

Solo minutos después de conocerse su renuncia, la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, aseguró que “en el Partido Republicano hemos sido claros, la verdadera solución para La Araucanía pasa por restablecer el Estado de derecho, encarcelar a los terroristas y dejar atrás las políticas públicas que solo han perjudicado a nuestra región, tal como lamentablemente lo ha propuesto la Comisión Asesora Presidencial. Pese a ello, la senadora Aravena decidió apoyar una propuesta, que decantó en la misma ideología izquierdista que tanto daño ha provocado, haciendo diferenciación entre chilenos”.

Sin senadores y a la espera de Carter: renuncia de Aravena a republicanos abre búsqueda de candidato en La Araucanía.

El propio abanderado del partido, José Antonio Kast, en tanto, salió a defender la decisión. “Lo que se ha aprobado en la Comisión Presidencial no es un camino hacia la paz, sino una profundización de la fragmentación institucional”, aseguró.

Sobre la pérdida del cupo parlamentario, en la colectividad aseguran que hay más cartas sobre la mesa y recalcan que Aravena no era una candidata competitiva y que, por lo mismo, se buscaba que el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter la acompañara en la lista.

En radio Infinita, la senadora reconoció que ese también fue un factor para dejar el partido. “Cuando estás trabajando duro y has hecho leyes como la ley de usurpación, de infraestructura crítica, que fueron de mi autoría, cuando has hecho la pega, porque yo la he hecho, más encima en esta otra pega extra y de repente aparece un candidato (...) Eso me ayudó muchísimo a tomar la decisión también de renunciar”, sinceró.

En el partido desmienten a Aravena y aseguran que ella tenía definido no ir a la reelección. Sin embargo, la opción de que Carter se sumara a la lista la hizo cambiar de opinión.

Por lo pronto, a la espera de la respuesta del ex jefe municipal, en la tienda evitan adelantar nombres que podrían competir por la zona. De igual forma, algunos mencionan al copresidente de la Comisión para la Paz, Sebastián Naveillán —el único en votar en contra del informe— como una opción.

Las críticas de Aravena no son nuevas al interior de la colectividad. Anteriormente, otros exmilitantes han apuntado en contra del proceder del partido y sus deliberaciones políticas.

Sin senadores y a la espera de Carter: renuncia de Aravena a republicanos abre búsqueda de candidato en La Araucanía.

En septiembre de 2022, la hoy diputada del Partido Nacional Libertario (PNL) Gloria Naveillán presentó su renuncia a la colectividad después de que el senador Rojo Edwards dejara la presidencia de la tienda.

En esa ocasión —y en línea con lo que ha planteado Aravena— acusó al partido de funcionar como una secta y, en entrevista con La Tercera, aseguró que “el presidente del partido en el papel todo este tiempo era Rojo Edwards, pero en la práctica quien maneja el partido y todas las organizaciones que dependen del partido es José Antonio Kast y Cristián Valenzuela“.

Al caso de Naveillán se suman las polémicas salidas de Edwards y del diputado y candidato presidencial libertario Johannes Kaiser, quien tras desmarcarse del partido y anunciar su voto en contra del proyecto constitucional de 2023 fue marginado de las comisiones en el Congreso.