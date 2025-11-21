BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Una nueva entrega del "Termómetro Político" de Descifra arrojó, además, que un 43% cree que la gente que votó por Franco Parisi lo hará por Kast en el balotaje y un 39% por Jara.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    El próximo 14 de diciembre Jeannette Jara y José Antonio Kast medirán fuerzas para decidir quién será el encargado de liderar el país a partir de marzo de 2026. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, los aspirantes a La Moneda empezaron a ajustar sus estrategias para conseguir los votos necesarios para obtener la victoria en el balotaje.

    Mientras los análisis políticos apuntan a cómo se comportarán los electores, una nueva entrega del “Termómetro Político”, un sondeo realizado por Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool–, se enfocó en conocer más sobre qué actitud tienen los ciudadanos ante los nuevos comicios que se desarrollan en 24 días más.

    Así lo primero que se preguntó a los encuestados es sobre el objetivo del voto que realizarán el día de las elecciones.

    La gran mayoría, un 88%, sostuvo que votarán “para que gane un(a) candidato(a)”. Mucho más atrás, con un 4%, los encuestados sostuvieron que marcarán su preferencia “para que pierda un(a) candidato(a)”. El mismo porcentaje, 4%, sostuvo que votará nulo. Mientras que el 1% votará blanco. También un 1% señaló que no irá a votar. Finalmente, un 2% no sabe o no responde.

    También el “Termómetro Político” propuso una lista de opciones que podrían hacerlos cambiar de voto de cara al balotaje.

    En este punto, la alternativa que obtuvo la mayor cantidad de preferencias, con un 75%, fue “nada hará cambiar mi voto”. Más atrás con un 13%, se ubicó “el desempeño de los candidatos en el debate”. Luego los encuestados, con 11%, se manifestaron por “la incorporación de ideas del programa de su candidato(a) de primera vuelta”. Un 7% obtuvo la alternativa: “alguna afirmación afortunada o desafortunada de un(a) candidato(a)”.

    En tanto, solo un 5% manifestó que cambiaría su voto si su candidato(a) de primera vuelta llamara a votar por alguno de los candidatos que pasó a segunda vuelta. Solo un 2% sostuvieron que por las recomendaciones de sus cercanos. Asimismo, se ratifica el bajo impacto de la franja televisiva, ya que solo un 1% dice “la calidad de la franja de los candidatos” impactará en su voto. Otro 1% no sabe o no responde.

    Finalmente, el sondeo preguntó sobre cómo piensan los ciudadanos que actuarán los electores que votaron por candidatos distintos a Jara y Kast en primera vuelta, de cara al balotaje.

    Así un 73% piensa que los electores de quien fuera candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos por Chile, Evelyn Matthei, -quien obtuvo 1.613.797, es decir, un 12,46% en primera vuelta- votarán por Kast. Un 18% cree que lo harán por Jara. Y un 9% cree que votarán nulo.

    En tanto, un 85% cree que el electorado de quien representara al Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser- 1.804.773, es decir un 13,94%, en primera vuelta- votará por Kast. Solo un 9% cree que esos votos se moverán a la candidata del oficialismo. Y un 6% considera que a ninguno de los dos.

    Finalmente, respecto de los votantes del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, que se ha transformado en un cofre de votos muy preciado por los comandos -2.552.649 de sufragios, un 19,71%, en primera vuelta-, la mayoría de los encuestados (43%) cree que votarán por Parisi. Mientras, por muy poca distancia, un 39%, a quienes se les consultó estiman que este grupo lo hará por Jara. El 18% cree que por ninguno.

    Base de datos

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: Seis preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: Cuatro minutos promedio.

    Fecha de ejecución: 19 al 20 de noviembre.

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 1.320 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 2,7% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:EleccionesElecciones 2025PresidencialesTermómetro políticoDescifra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa en medio de su éxito por la droga para bajar de peso

    Del regreso de Los Tres a un thriller militar en dictadura: los ganadores del Fondo al Cine y el Teatro de BancoEstado

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    Tras revelarse antecedentes de Balbi El Chamako: comando de Jara anuncia que ya “no formará parte del equipo de embajadores”

    Involucrado en trama bielorrusa: fiscal judicial suspende a conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

    El diálogo que selló la caída de Quiroga y la gestiones de último minuto de Jara para fichar infantería de campaña

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Tras revelarse antecedentes de Balbi El Chamako: comando de Jara anuncia que ya “no formará parte del equipo de embajadores”
    Chile

    Tras revelarse antecedentes de Balbi El Chamako: comando de Jara anuncia que ya “no formará parte del equipo de embajadores”

    Involucrado en trama bielorrusa: fiscal judicial suspende a conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

    El diálogo que selló la caída de Quiroga y la gestiones de último minuto de Jara para fichar infantería de campaña

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa en medio de su éxito por la droga para bajar de peso
    Negocios

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa en medio de su éxito por la droga para bajar de peso

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Tribunal aprueba segundo plan de reorganización de Nova Austral y evita la quiebra

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Tomás de Gavardo logra su primera victoria internacional al ganar el Fenek Rally de Marruecos
    El Deportivo

    Tomás de Gavardo logra su primera victoria internacional al ganar el Fenek Rally de Marruecos

    Continúan las muestras de repudio contra Ramón Díaz por una nueva frase machista en Brasil

    Con jugadores como testigos: la apelación de Colo Colo en el TAS a la sanción por los graves incidentes ante Fortaleza

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Del regreso de Los Tres a un thriller militar en dictadura: los ganadores del Fondo al Cine y el Teatro de BancoEstado
    Cultura y entretención

    Del regreso de Los Tres a un thriller militar en dictadura: los ganadores del Fondo al Cine y el Teatro de BancoEstado

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    El presente de Delfina Guzmán entre un importante reconocimiento y un documental: “Ella está bien para tener 97 años”

    Antonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”
    Mundo

    Antonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”

    Zelenski sostuvo conversación con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz de Trump

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios