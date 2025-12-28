SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Imprudente e irresponsable”: Soto (PPD) critica llamado del PC a movilizaciones contra el gobierno de Kast

    El jefe de bancada del PPD cuestionó la estrategia planteada en el documento del comité central comunista y sostuvo que no es “el tipo de oposición” que está dispuesto a ejercer.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

    El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, tomó distancia de la estrategia delineada por el Partido Comunista (PC) sobre cómo enfrentar el futuro gobierno de José Antonio Kast, luego de que se conociera el contenido del informe del pleno de su comité central.

    El documento del PC —de 15 páginas— no solo realiza una dura autocrítica tras la derrota presidencial de Jeannette Jara, responsabilizando al gobierno del Presidente Gabriel Boric y a su comando, sino que además traza una hoja de ruta para ejercer oposición a la administración del republicano.

    En ese marco, el texto plantea “impulsar hitos de movilización amplia y unitaria”, como el 8 de marzo y el 1 de mayo, en lo que define como “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”.

    En Estado Nacional de TVN, Soto apuntó que el planteamiento del PC “no solamente es un llamado a impulsar hitos de movilización, sino algo un poco más profundo y estructural, que es un plan de lucha”.

    En ese sentido, señaló que el texto propone que el PC asuma un rol articulador de los movimientos sociales como vehículo central de su acción política, a lo que cuestionó que “ningún partido político, cuando todos están igual de desacreditados y alejados de la realidad de la sociedad, se debe sentir con el derecho de apropiarse de los sentires de la ciudadanía que se dan de forma espontánea”.

    Me parece completamente imprudente e inadecuado”, sostuvo.

    En esa línea, Soto fue más allá y criticó el momento en que se formulan estos llamados, aseverando que “hacer un llamado a movilizaciones masivas cuando un gobierno que ni siquiera empieza, cuando no sabemos qué va a hacer, si va a cumplir lo que prometió o no, a mí me parece imprudente e irresponsable, y no es el tipo de oposición que me gustaría ser”, .

    Sin embargo, el jefe de bancada del PPD advirtió que “eso no significa que cuando a Kast se le ocurra traer la motosierra y el ejemplo de Milei a nuestro país, y empezar a hacer recortes sociales, no vayamos a ser los principales opositores”,

    “Nuestra oposición no será desde la calle, sino desde las vías institucionales y democráticas”, finalizó.

