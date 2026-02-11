SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Squella por sala cuna universal: “La voluntad nuestra es darle todo el espacio necesario para que salga del Senado”

    A pesar de manifestar voluntad política para que la iniciativa avance, Squella expresó dudas en torno a su efecto en las pequeñas y medianas empresas, y en su financiamiento.

    Por 
    Javiera Ortiz
    EN LA FOTOGRAFIA, ARTURO SQUELLA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el avance del proyecto de sala cuna universal y mostró apertura a tramitarlo en el próximo ciclo parlamentario.

    En diálogo con Radio Duna, el timonel de republicanos señaló que “la voluntad nuestra es darle todo el espacio necesario para que salga del Senado, yo creo que podría despacharse del Senado durante la primera semana de marzo”.

    El debate en torno al proyecto se reabrió nuevamente a raíz de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric el pasado lunes durante la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, instancia en la que el mandatario responsabilizó a la UDI por obstaculizar la tramitación de la iniciativa.

    A pesar de manifestar voluntad política para el avance de la iniciativa, Squella indicó que el proyecto, tal como está actualmente, podría impactar en las pequeñas y medianas empresas. “Tal como está hoy día alguien podría decir que se ha disminuido fuertemente el impacto que podría tener en las pymes”, apuntó.

    Adicionalmente, manifestó dudas respecto de su financiamiento. “El temor es que se transforme en un nuevo impuesto al trabajo y es eso lo que hay que disipar, me da la impresión que se está bastante cerca de eso”, afirmó.

    Emplazamiento a Boric

    Por otro lado, el timonel republicano emplazó nuevamente al Presidente Gabriel Boric por, a su juicio, gobernar sobre la base de “ideología”, en el marco de la discusión del proyecto de sala cuna universal. Además, cuestionó las críticas que hizo Boric al discurso que el mandatario electo, José Antonio Kast, dió en contra de distintas ideologías en Bruselas.

    Squella apuntó al Ejecutivo: “Cuando tú transformas esas ideas, ese ideario en una lógica de la cual no te puedes desmarcar, porque en el fondo estarías violando ‘algo que marca tu orientación’, ahí es donde entramos en problemas".

    "Yo esperaría que hayan aprendido la lección. Nos dejaron en el suelo con la economía, con la inversión y la educación pública", agregó.

    En esa misma línea, cuestionó que el Ejecutivo responsabilizara hace unos días a la UDI por el retraso de la tramitación del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, y señaló que el gobierno operaría bajo la misma lógica de “ideología” al inculpar a la colectividad.


