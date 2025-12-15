Su primera actividad como Presidente electo: Kast sostiene desayuno con vecinos de Buin

Hasta Simón Reyes 1365, en Buin, llegó el Presidente electo José Antonio Kast (republicano) esta mañana para sostener un desayuno con los vecinos de la zona.

Se trata de su primera actividad como Presidente electo, luego del contundente respaldo que recibió este domingo 14 de diciembre en las urnas.

A eso de las 09.30 los vecinos ya lo esperaban sentados en una mesa larga con clásicos elementos de un desayuno chileno.

De hecho, el diputado electo Jaime Coloma (UDI), representante de esa zona, bromeó señalando que la marraqueta “estaba bien crujiente”.

Ya a las 09.35, el republicano hacía su entrada al lugar, acompañado -como siempre- de su esposa María Pía Adriasola.

A su llegada, entregó escuetas declaraciones a la prensa y a los adherentes que lo esperaban.

“Les agradezco el cariño, gracias por el cariño, nos faltará la oportunidad en que nos podamos reunir porque ustedes saben, ustedes saben que allí en Villaseca, también me crié, venía a comprar el gas”, dijo.

Adriasola también hablo con los presentes: “Empieza el trabajo”, acotó.

Minutos más tarde, el republicano pudo manifestarse con mayor soltura frente a los vecinos.

“Fue un día intenso ayer, terminamos bastante tarde, volviendo a la casa, todavía no asimilando todo lo que había pasado. Sí asimilamos la alegría de las personas, que se expresó en todo Chile. En todo Chile las personas salieron con su bandera chilena a celebrar, porque no era el triunfo mío, no era el triunfo nuestro de un partido, era el triunfo de Chile”, señaló.

Luego agregó: “¿Y por qué partir aquí en Buin? De hecho esta fue una casa, en algún momento fue un restaurante, y ha ido evolucionando en el tiempo, y me trae muchos recuerdos".

“Villaseca para mí es Buin, fue el primer lugar donde ejercí un cargo público como concejal”, explicó.

“¿Y por qué hacerlo con ustedes el primer desayuno? Porque representan al pueblo chileno, en distintas áreas, en servicio público, en el trabajo de campo, en el espíritu religioso“, añadió.