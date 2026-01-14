SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Sube tensión por equilibrios en el gabinete de Kast: inquietud se traslada a republicanos

    A solo seis días de que el presidente electo anuncie su equipo ministerial, el presidente de su partido, Arturo Squella, reforzó la postura de Chile Vamos por la predominancia de independientes en el gobierno y recalcó que "en esto uno tiene que también buscar el equilibrio”.

    Pedro Rosas 
    Pedro Rosas
    Santiago, 22 de diciembre 2025. El Presidente Electo Jose Antonio Kast se retira de la fundacion Horizonte Ciudadano en Nunoa luego de reunirse con la Ex Presidenta Michelle Bachelet Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    A menos de una semana de que José Antonio Kast dé a conocer su gabinete (programado para el próximo 20 de enero), la inquietud por la conformación del equipo ministerial no ha dejado de crecer entre los partidos que respaldan su futuro gobierno.

    Hasta el momento, de acuerdo a los nombres que se han ido confirmando, en el equipo del presidente electo han definido apostar principalmente por un perfil más técnico, alejado del mundo partidista, lo que ha empezado generar ruido sobre todo en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), donde hoy solamente cuentan con dos ministros asegurados: Claudio Alvarado (Interior) y José García (Segpres).

    En ese contexto, el descontento en el sector no es menor. No solo por la ausencia de nombres, sino también por la poca capacidad que han tenido los partidos para influir en la conformación del gabinete, que ha sido diseñado por Kast junto a su círculo más cercano y principalmente privilegiando la confianza directa.

    Pero esa inquietud no solo se ha mantenido en el bloque de centroderecha, sino que también ha comenzado a extenderse al Partido Republicano.

    Así lo explicitó este martes el presidente de la colectividad, Arturo Squella, quien, en entrevista con radio Duna, consultado por la predominancia de independientes en el gabinete, recalcó que “en esto uno tiene que también buscar el equilibrio”.

    Así, explicó que “donde tiene que haber conocimiento político, conocimiento de cómo funciona el Congreso nacional, de cómo son los partidos, cómo son o somos de mañosos quienes estamos en alguna de las cámaras y en el detalle de algún proyecto de ley en una comisión y le dedicamos mucho tiempo, para que venga alguien que no conoce el mundo de la discusión legislativa a decirnos, mira esto tiene que ser así porque yo en una empresa lo hacía así, estoy totalmente de acuerdo”.

    De hecho, algunos interpretaron esas últimas palabras como una alusión indirecta a Alejandro Irarrázaval, quien es empresario, amigo de Kast y se está haciendo cargo de las nominaciones para el gabinete. Esto, debido a que entre los republicanos reconocen que han existido algunas tensiones en las últimas semanas que han enfrentado a personeros del entorno del mandatario electo.

    Squella también, durante su entrevista, aseguró que “cuando tú tienes una persona que no quieres por ningún motivo dejar de contar con su talento, experiencia, pero le falta la mirada más de conocimiento de cómo funciona el mundo público, por ejemplo, bueno tú le pones un subsecretario que se maneja mucho en eso”.

    En la colectividad sus palabras no sorprendieron. Y es que si bien se trata del líder del partido del presidente electo, según explican, al igual que los timoneles de Chile Vamos, en el proceso de conformación del gabinete, Squella asumió un rol de interlocutor proporcionando eventuales nombres para el gobierno.

    De hecho, el timonel republicano no ha sido parte del equipo con el que Kast está trabajando su nómina ministerial, liderado por Irarrázaval, quien ha estado a cargo de recibir las nóminas de los partidos.

    En ese contexto, el escenario para los republicanos no es muy distinto al de Chile Vamos. Hasta el momento, la colectividad no cuenta con representantes en el comité político y de sus militantes, solamente María Jesús Wulf y Martín Arrau estarían asumiendo como ministros, en Desarrollo Social y Obras Públicas, respectivamente.

    En otros ministerios sectoriales, en tanto, ya está definido que asuman independientes. Entre ellos, Iván Poduje en Vivienda, Francisco Pérez Mackenna en Relaciones Exteriores, May Chomali en Salud y Catalina Parot en Bienes Nacionales.

    Aunque públicamente intentan bajar el perfil, en privado algunos lo miran con inquietud e incluso ha sido tema de conversación entre diputados de la colectividad. De hecho, según una fuente de la bancada, fue abordado en una reunión que sostuvieron la semana pasada después de que el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, asegurara que en el gobierno debería haber “una presencia relevante” de los partidos que apoyaron a Kast para el balotaje.

    Ese mensaje ha sido reforzado por otros dirigentes de Chile Vamos. Así, en las últimas horas, a las declaraciones de Squella también se sumaron otros dirigentes de Chile Vamos.

    “Me parece curiosa esta línea de tanto independiente, que probablemente responde a una estrategia, entendiendo que cuando un gobierna entra a arenas movedizas y arenas políticas movedizas. Hay que manejarse muy bien en el territorio político y la historia indica incluso que cuando un ministro no tiene como ese respaldo político de una familia política, existen pocos que lo defiendan”, dijo la diputada Ximena Ossandón (RN), en entrevista con radio Duna.

    En ese sentido, recalcó que “creo que las fuerzas políticas son importantes de considerar porque les dan respaldo político a los ministros”.

    Galilea, en tanto, en entrevista con CNN, volvió a referirse al gabinete y recalcó que “lo que al menos yo buscaría, es un razonable equilibrio entre experiencia política y también con la incorporación de nuevas figuras que quizas no tienen tanto bagaje político, pero que tienen la energía, la fuerza, que pueden aportar mucho”

    “Espero que el gabinete de José Antonio Kast tenga esa riqueza”, apuntó.

    Ayer Radio Agricultura, por su parte, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que “el tema de tener o no tener políticos en el gabinete, es como tener o no tener doctores en la mesa de operaciones. Al final los políticos son los que están metidos en política y no hay nada más político que un gobierno”.

    En republicanos, en todo caso, transmiten que ellos tendrán más presencia en las delegaciones presidenciales y que ahí se “compensará” a los dirigentes del partido. Este espacio regional, agregan, les interesa porque lo consideran clave pensando en futuras elecciones.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMGabinetePartido RepublicanoChile Vamos

