Subsecretario de Prevención del Delito: “Este viernes se relanzará Consejo Asesor de la Reforma a Carabineros y su sitio web”

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, informó esta noche que el proceso de la Reforma a Carabineros será relanzado este viernes 12 de agosto -con la reapertura del sitio web incluida-, e indicó que la decisión adoptada por La Moneda de poner en pausa la iniciativa impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera se debió a la necesidad de analizar lo que se había realizado hasta ese momento por las autoridades anteriores.

Cabe recordar que el Consejo Asesor para la reforma, durante la administración anterior, estuvo integrado por 14 personas, en su mayoría expertos y carabineros. El equipo no fue requerido por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien impulsó un nuevo grupo de trabajo, compuesto por funcionarios casi en su totalidad de Interior y Prevención del Delito.

El proceso anterior quedó estancado en un 34% de avance, según la página web oficial que hasta ahora se encuentra “en mantención”, lo que generó diversas críticas desde la oposición.

“Lo que hicimos es lo que había que hacer, que es entrar a evaluar lo que se había hecho para entender claramente en qué punto se había dejado ese proceso, que dicho sea de paso no corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior, sino que Carabineros también había hecho muchos avances”, sostuvo el subsecretario Vergara en conversación con Tolerancia Cero de CNN.

“Llevamos más de 10 reuniones del Comité Técnico de Trabajo de la Reforma. Este viernes 12 vamos a instalar la Unidad Coordinadora de la Reforma, como también el Consejo Asesor de la Reforma, donde Carabineros participa, y el proceso se está llevando adelante. La página web la vamos a relanzar ese día”, aseguró.

Estado de excepción: “Las circunstancias son distintas que en el gobierno anterior”

En otro tema, y consultado sobre el cambio de opinión que registró el gobierno del Presidente Boric respecto de la instauración del estado de emergencia en la Macrozona Sur -luego de que desde su sector criticaran fuertemente esta medida durante la administración de Sebastián Piñera-, el subsecretario Vergara señaló que “cuando las circunstancias cambian, uno tiene el deber de cambiar de opinión en vista de lo que tiene que hacer”.

“Las circunstancias son distintas a las que se vivieron en las decisiones anteriores, porque, en paralelo a la decisión de retomar el Estado de Excepción, vino una serie de acciones que tienen que ver con inversión, con apertura al diálogo político y con el reforzamiento de otras medidas que esperamos que prontamente permitan transitar fuera de este estado de excepción”, sostuvo. “No podemos comparar escenarios porque son distintos”, agregó.

“Lo que importa en este momento es que el Gobierno usa todas las herramientas que tiene a disposición, porque hay un bien superior, el que debe sustentar que las autoridades puedan ir cambiando las acciones de forma permanente, no enamorarnos de las cosas que estamos haciendo”.

En este sentido, recalcó que las medidas están en constante evaluación. “Si no funcionan, es nuestra responsabilidad, de quienes estamos gobernando, de cambiar el rumbo”.

Consultado por dichos emitidos durante el gobierno anterior, donde aseguró que “Piñera ha utilizado el estado de excepción como un tanque de oxígeno para poder gobernar, el subsecretario Vergara sostuvo que “cuando el Gobierno usa como recurso sólo a las Fuerzas Armadas o sólo el estado de excepción, creo que es un escenario muy distinto al que estamos viendo hoy, como parte de una estrategia política que tiene como norte transitar por medio de otras acciones o políticas a eliminar esos estados de excepción”.

En tanto, consultado sobre qué hará en la Macrozona Sur el gobierno de Boric si se aprueba la nueva Constitución y se elimina el estado de emergencia, Vergara manifestó que “si las reglas cambian, el gobierno tiene la responsabilidad de hacerse cargos de esas reglas para poder usarlas”

Finalmente, no quiso referirse a su postura sobre la eliminación de esta medida si gana el Apruebo en el plebiscito de salida este 4 de septiembre.

“No me corresponde hacer opiniones respecto a lo que va a ocurrir en menos de un mes. Mientras un Gobierno cuente con el Estado de Emergencia como herramienta, me parece que es una opción frente a una contingencia particular. Creo que no me corresponde y no le corresponde a nadie de Gobierno decir si la herramienta es o no buena”.

Delitos violentos: “No podemos lavarnos las manos y decir que todo corresponde al gobierno anterior”

Respecto del aumento de los delitos violentos, que ha generado un alza en la sensación de inseguridad en la población, el subsecretario Vergara indicó que durante la actual administración se están adoptando medidas para poner coto a la situación, pero que esperan ver resultados a mediano plazo.

“Nos queríamos hacer cargo de lo que nos preocupaba y que tenía que ver con los delitos violentos y los homicidios. Logramos sumar al Ministerio Público a nuestro Observatorio de Homicidios; ya contratamos al equipo que se va a hacer cargo del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos”, sostuvo.

Ante la pregunta de por qué se ha registrado un aumento en los delitos violentos desde el año pasado, el subsecretario Vergara sostuvo que “lo que pasó desde el año pasado a este es mucho menos de lo que me a mí me hubiera gustado. Y me refiero desde el año pasado hasta el 11 de marzo, cuando asumimos, pero los homicidios vienen en aumento hace más de 10 años. Es en 2020 cuando vemos un aumento del 20% de los homicidios en Chile, y los delitos violentos siguen subiendo a pesar de que los delitos de mayor connotación durante la pandemia bajaron”.

“Entonces, cuando hablamos de la preocupación que nos mueve, y el sentido de urgencia que tienen las acciones, van particularmente enfocadas no solamente en el alza sostenida que hemos tenido de los delitos violentos y de los homicidios, sino que de que particularmente siguen ocurriendo de forma desproporcionada en las comunas que tienen menos ingresos”, explicó la autoridad.

Sin embargo, reconoció que “no podemos lavarnos las manos y decir, bueno todo esto corresponde al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores, y por eso mismo es tan importante dejar de lados los diagnósticos y ponerse a trabajar, porque mientras nosotros analizamos y conversamos, hay personas que están siendo víctimas de delitos en este país, y esa es la misión que el Presidente nos ha encomendado”.