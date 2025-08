“Por su puesto que tenemos que ver en qué condiciones se va a incorporar un proyecto como el de Chile Vamos en una eventual segunda vuelta ”.

Con esas palabras, el expresidente de la CPC y nuevo miembro del comité político de Evelyn Matthei, Juan Sutil, tuvo su estreno en el comando de Enrique Foster 203.

En entrevista con T13 Radio, el empresario se refirió este martes a la posibilidad de que la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) no llegue a segunda vuelta y sea otro el candidato el que represente a la oposición.

Esto, pese a que aseguró que “nosotros lo que tenemos que hacer es mirar con grandeza hacia adelante. Y esa grandeza significa plantear un proyecto país y en su minuto esperamos que eso llegue a buen término al final del camino, que es llegar el 16 de noviembre con una candidatura ganadora”.

La posibilidad de tener que respaldar al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast -quien lleva semanas liderando las encuestas de opinión- ha sido uno de los temas que se ha tomado las conversaciones en la coalición de centroderecha, en medio del ruido por posibles descuelgues y la que varios han calificado como la peor semana desde que Matthei lanzó su candidatura.

De hecho, fue la misma abanderada quien -la semana pasada- abrió la discusión cuando, junto con anunciar la fallida denuncia contra los republicanos por la campaña “asquerosa”, no comprometió el respaldo a Kast en un eventual balotaje.

“Es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y te acuchilla por la espalda”, recalcó.

Sus dichos generaron rápidamente desmarques entre parlamentarios del sector e incluso entre los presidentes de partido, donde salieron a garantizar el respaldo a quien fuese el candidato de la oposición en la segunda vuelta.

Sutil plantea que debe haber “condiciones” por apoyo a Kast en eventual segunda vuelta y abre nuevo debate en Chile Vamos. Foto: Andres Perez Andres Perez

Lo propio, incluso, hizo el propio Sutil, quien -en una entrevista radial- afirmó que “no va a quedar ninguna otra alternativa que de ganar Evelyn Matthei, la apoye republicanos en segunda vuelta, y si gana Kast, Chile Vamos y Matthei tienen que apoyarlo”.

Y es que el episodio a varios les recordó lo ocurrido tras la primera vuelta de 2021, cuando -tal como planteó Sutil este martes- el abanderado del bloque de ese entonces, Sebastián Sichel, puso una lista de condiciones para respaldar la candidatura de Kast, quien se enfrentó al Presidente Gabriel Boric.

De hecho, en el marco de esta discusión, este lunes el hoy alcalde de Ñuñoa reflotó la idea de solicitar ciertos requisitos al republicano.

“Por supuesto que quiero votar por él (Kast), en la medida en que se incorporen en el programa las cosas que para mí son relevantes del programa. Eso debería hacer Matthei, sino no tiene sentido presentarnos a las elecciones”, dijo en entrevista con CNN.

En ese sentido, agregó, que asuntos como la reelección indefinida de presidentes y temas valóricos como la ley de divorcio y el aborto en tres causales son una “conquista importante” y no pueden ser parte de un eventual gobierno de Kast.

En ese contexto, el estreno de Sutil en el comando no pasó inadvertido en el bloque, donde recalcan que el respaldo al candidato de derecha en segunda vuelta no está en duda y que la idea de plantear “condiciones” es más bien personal y no ha sido discutida en ninguna instancia.

“Nosotros hemos sido muy claros. Vamos a trabajar por la candidatura que compita contra Jeannette Jara (...). El primer objetivo es evitar la continuidad a este gobierno para que Chile vuelva a correr”, dijo a La Tercera el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

Y añadió: “Yo estoy absolutamente convencido de que Evelyn Matthei va a pasar la segunda vuelta y que vamos a invitar a todos a participar, incorporándolos al comando. Si esto por alguna razón fuera al revés, habrá que conversar cómo es que nos recibirían si es que nos toca apoyar. Pero esa es una conversación que se tiene después de la segunda vuelta, no antes de incluso inscribir las candidaturas”.

En esa línea, la diputada de RN e integrante del comité político de Matthei, Ximena Ossandón, planteó que “nosotros no estamos pensando en no llegar al balotaje, no estamos derrotados, estamos preparándonos para ganar, por lo que esas condiciones no son un tema. Hoy día estamos trabajando en una estrategia que nos permita ganar la primera vuelta”.

Eso sí, recalcó que de no llegar a segunda vuelta, “no nos perdemos y me imagino que los republicanos tampoco, porque nadie quiere que Jeannette Jara sea la presidenta de este país”.

El jefe de bancada de ese partido, Miguel Mellado, en tanto, reiteró en entrevista con Radio Universo que es clave que la oposición se cuadre en un solo candidato después de la primera vuelta.

“Lo que va a ser importante aquí es cómo podemos lograr que en la segunda vuelta, y lo he dicho también en otros medios, los comandos de Parisi, de Kaiser y de Matthei, puedan designar una persona para hacer el programa común”.

Mellado, en todo caso, no quiso revelar por quién votará en primera vuelta. “El voto es secreto (...). Chile Vamos ya decidió en sus consejos generales que Evelyn Matthei es la abanderada y ya tiene que llegar hasta el final. Por eso yo hablo del segundo tiempo, de la segunda vuelta, que es la más importante, porque se van a jugar ahí las dos miradas de país: una comunista, marxista-leninista, y otra de las libertades de los chilenos”, sostuvo.