SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Sutil reabre flanco en campaña de Matthei por régimen militar: “Para mí no es una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder”

El encargado estratégico de la candidata de Chile Vamos trajo a colación un tema que ya trajo complicaciones en el relato de Matthei, durante abril pasado, cuando la abanderada justificó el golpe de Estado.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Juan Sutil, encargado estratégico de la candidatura de Matthei. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El encargado estratégico de la candidatura de Evelyn Matthei, el empresario Juan Sutil, reabrió un nuevo flanco en la candidatura de la abanderada presidencial de Chile Vamos y Demócratas, por las posiciones en torno a la dictadura.

Cabe recordar que en abril pasado, Matthei sufrió fuertes cuestionamientos al justificar el golpe de Estado en una entrevista con Radio Agricultura, donde afirmó que “era necesario”.

En entrevista con CNN Chile, Sutil, quien lleva dos semanas en el comando de Matthei, habló de los refuerzos que se han hecho, como en los equipos de comunicación, territoriales e incluso en las propuestas para un eventual gobierno. También destacó el acuerdo político alcanzando para las listas parlamentarias, que incluyó a Demócratas.

“Eso a uno lo hace ponerse muy optimista, porque los números y las bases de estos números podrían marcar que pudiéramos lograr un buen Parlamento para Evelyn Matthei, que nosotros estamos convencidos que podemos lograr un buen resultado”, señaló Sutil.

A renglón seguido, Sutil se refirió al punto que es considerado como “sensible” para la candidatura de Matthei, ligado a la dictadura cívico-militar en que se mantuvo en el país entre 1973 al 1988, a la cabeza de Augusto Pinochet.

Mientras Sutil hablaba de las ventajas de un triunfo de Matthei, llevó su argumento y contextualización al pasado, haciendo referencias al gobierno militar de antaño.

El exlíder de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en análisis de los bajos números de la abanderada en las encuestas, sostuvo que “miren lo que pasó en Bolivia, por otro lado, la encuesta más veraz que hay en Chile es la CEP. El CEP dice que el 39% de los chilenos es gente de centro, también dice que hay otro 20% de gente que no se define con nada; un 13% de izquierda dura y un 17% de derecha dura”.

“La propuesta de la campaña de Evelyn Matthei es muy amplia, que se comenzará a ver esta semana”, aseguró Sutil.

Consultado sobre por qué los electores debieran preferir a Matthei por sobre José Antonio Kast, Sutil planteó que “primero, la propuesta de Evelyn Matthei es más integradora”.

“Voy a poner un ejemplo. Los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial, ¿no es cierto? Para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó y eso fue una salida negociada democrática“, señaló Sutil, quien ejemplificó con ese período de la historia con los atributos de Matthei, por su capacidad de diálogo y negociación.

“Yo no estoy diciendo nada contrario. Estoy poniendo un escenario. En cómo se negoció, no estoy calificando, estoy diciendo cómo se negoció, cómo permitió volver a la democracia, y eso fue ejemplar. Porque normalmente todas las dictaduras salen a través de una revolución o a través de un problema como lo tiene Venezuela hoy día, por ejemplo", argumentó.

“Entonces, cuando tú miras la realidad, la realidad es que pasamos prácticamente de tres décadas de crecimiento, de oportunidades, pasamos de 100.000 alumnos universitarios a más de un millón, pasamos a generar una clase media importante, pasamos a derrotar la pobreza, que era el orden del 70% y llegamos a menos del 10″, continuó explicando su posición Sutil.

Cuando fue interpelado, Sutil señaló que “está bien, pero, bueno, esto es un programa que lo ve gente más bien política, entonces va a entender lo que estoy diciendo. Y esos acuerdos, Evelyn Matthei, fue pieza clave”.

“Parte del crecimiento fue clave, y por lo tanto Evelyn tiene la capacidad de convocar, tiene la capacidad de gestionar, porque fue una buena diputada, una buena senadora, una buena alcaldesa y una excelente ministra, y tiene atributos muy importantes. Lograron, junto al presidente Piñera, generar un millón de empleos. Entonces hay una propuesta que va para construir una amplia mayoría que requiere de amplios acuerdos”, finalizó Sutil sobre sus polémicos dichos.

Más sobre:Juan SutilEvelyn MattheiPresidencialesElecciones 2025Dictadura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Confianza empresarial del comercio se mantiene en terreno pesimista y Kast lidera en percepción positiva de candidatos

Caso Sartor: abogados de los aportantes se reúnen con CMF tras anuncio de liquidación de fondos

Primer beneficio de la reforma previsional: extensión del seguro de lagunas llega a casi 138 mil personas en su partida

Democracia Viva: Fiscalía ingresa acusación, pide 10 años de cárcel para diputada Pérez y deja como testigos a Crispi, Jackson y Martínez

Dos candidatos son testigos: Democracia Viva golpea una vez más al oficialismo en año electoral

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

5.
Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Democracia Viva: Fiscalía ingresa acusación, pide 10 años de cárcel para diputada Pérez y deja como testigos a Crispi, Jackson y Martínez
Chile

Democracia Viva: Fiscalía ingresa acusación, pide 10 años de cárcel para diputada Pérez y deja como testigos a Crispi, Jackson y Martínez

Dos candidatos son testigos: Democracia Viva golpea una vez más al oficialismo en año electoral

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Confianza empresarial del comercio se mantiene en terreno pesimista y Kast lidera en percepción positiva de candidatos
Negocios

Confianza empresarial del comercio se mantiene en terreno pesimista y Kast lidera en percepción positiva de candidatos

Caso Sartor: abogados de los aportantes se reúnen con CMF tras anuncio de liquidación de fondos

Primer beneficio de la reforma previsional: extensión del seguro de lagunas llega a casi 138 mil personas en su partida

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina
Tendencias

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

En vivo: la U visita a Independiente por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana
El Deportivo

En vivo: la U visita a Independiente por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Histórico: Ignacio Torres se ubica como el nuevo número 1 del mundo en el para tenis de mesa

Francisco Cayulef compite en el US Open con la mirada puesta en la cima del tenis mundial y en su futuro académico

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro