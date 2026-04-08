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    Política

    Tatiana Urrutia (FA): “No estamos por rechazar todo y esperamos encontrar en Chile Vamos una posición de diálogo”

    La diputada frenteamplista, quien está debutando en el Congreso, ha lanzado críticas a los ministros Steinert, Poduje y Quiroz. Aun así, dice que en su partido están "disponibles a construir acuerdos con todos quienes no quieran ver retroceder a Chile y que apunten hacia proteger las prioridades y las seguridades de las personas".

    David TralmaPor 
    David Tralma
    7 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO A L DIPUTADA TATIANA URRUTIA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A menos de un mes de su aterrizaje en el Congreso, la diputada Tatiana Urrutia (FA) no termina de instalarse. De hecho, en su oficina aún está el mudador que usaba el bebé de Camila Rojas, exparlamentaria de quien heredó dicho despacho.

    En su estreno ha protagonizado discusiones con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la ofensiva por seguridad de la oposición con la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Hacienda, Jorge Quiroz, por la ley miscelánea de La Moneda, que la oposición ya definió como “la madre de todas las batallas”.

    ¿Con qué relato ustedes van a salir a enfrentar este paquete de medidas de Kast?

    El gobierno llegó hablando de una emergencia que finalmente ellos terminaron instalando. Hoy día como oposición nos estamos articulando para ver cómo enfrentamos este tipo de improvisaciones. Siempre nos imaginamos ser una oposición constructiva, pero no nos están dando espacio. Este copamiento no fue solo de la agenda mediática, sino que también en temas concretos como el retiro de la cantidad de reglamentos que van desde el medio ambiente hasta temas de seguridad. Hay que ir a defender los avances que hemos generado en gobiernos anteriores. (...) En seguridad, nos deja la sensación de que no se puede combatir el crimen organizado con un gobierno desorganizado.

    7 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO A L DIPUTADA TATIANA URRUTIA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    ¿Por qué dice que ya no ven espacio para ser una oposición constructiva? No llevamos ni un mes de gobierno…

    Porque está bien que el alza de la crisis internacional tiene potestad para pasar costos directos al bolsillo de las personas, pero en política todos entendemos que tiene que existir un diálogo nacional. Y eso perfectamente pudo haber sido conversado aquí en el Congreso para acordar medidas. Pero llegaron con propuestas que se tramitaron en un mismo día, sin dejar ninguna opción para una conversación de más largo plazo. Evitar una conversación política transversal te anuncia que no hay un espacio.

    ¿Por eso no ven espacio para ser una oposición constructiva?

    Nosotros vamos a seguir empujando por la construcción y eso se puede dar cuenta en cada una de nuestras integraciones de las comisiones, propuestas que hoy día van desde la proposición. Pero sin duda, cuando la gente se ve afectada, también nos demanda alzar la voz y defender el bolsillo de las personas.

    ¿Coincide con que la ley miscelánea va a ser la principal batalla contra el gobierno de Kast?

    Nuestra principal batalla va a ser siempre defender los derechos de las personas, que hoy es cómo le metieron la mano al bolsillo.

    7 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO A L DIPUTADA TATIANA URRUTIA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    ¿Fue un error comenzar a pedir renuncias desde ya? ¿No se aprendió del periodo en que fueron oposición al expresidente Sebastián Piñera?

    Si bien pueden haber ideas sobre pedir renuncias o profundizar en ciertos mecanismos que tiene el Congreso para interpelar, acusar constitucionalmente, hoy día no es algo que estemos conversando. Más bien estamos preguntando a los ministros que han venido a las comisiones, oficiando. No me puedo hacer responsable de ciertos discursos en particular, no es algo que se esté conversando ni dentro de las bancadas ni tampoco dentro de los partidos.

    ¿Pero es un error salir a pedir renuncias a menos de un mes del gobierno?

    Desconozco qué motivó a esas personas en particular para hacer esas cuñas, así que prefiero no referirme.

    ¿Y no fue algo apresurado salir a rechazar este paquete de medidas si no se conocen los detalles?

    No, nosotros como Frente Amplio vamos a estudiarlos bien, cada uno en sus méritos y haremos una bajada respecto a cada uno de ellos en términos puntuales. No estamos en una posición por rechazar todo, y ahí esperamos encontrar en Chile Vamos también una posición más de diálogo, dado que no se está viendo eso desde los partidos más de extrema derecha.

    7 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO A L DIPUTADA TATIANA URRUTIA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    ¿Cuánta flexibilidad tendrán ustedes como oposición para enfrentar este proyecto?

    Nosotros estamos disponibles a construir acuerdos con todos quienes no quieran ver retroceder a Chile y que apunten hacia proteger las prioridades y las seguridades de las personas. No creo que tenga un límite con nombres de partidos.

    ¿Incluyendo a los republicanos?

    Por supuesto, si hay proyectos que presentan los republicanos vamos a estar de acuerdo si es que eso significa avanzar y proteger el bolsillo y los derechos de las personas. Si hay una lección aprendida es que aquí los proyectos no los puedes aprobar ni rechazar por el sector político de donde vengan. Eso es una lección que en su mayoría, sobre todo después de ser gobierno, ya lo tenemos bien claro. En nosotros no existe hoy día la voluntad de criticar solo por ser oposición, sino que más bien hemos hecho críticas puntuales a temas de distintas índoles.

    ¿Pero no tienen ninguna línea roja?

    Yo creo que la línea roja tiene que ver con no apoyar cosas que refieran a retrocesos que se hayan instalado durante el gobierno de Boric, Bachelet o incluso los que se avanzaron durante Piñera. No retroceder yo creo que es el límite. Y obviamente no involucrarnos en decisiones que sean más bien populistas, irresponsables y que le traigan consecuencias a las personas a futuro.

    ¿Por qué les costó articularse al principio del gobierno?

    Es natural que al inicio de gobierno cada partido se repliegue a ordenar su interna, ver qué temas van a ser las prioridades. Yo creo que son los procesos normales. Me parece que hay una continuidad en una conversación. A veces más cerca o más lejos.

    Más sobre:Tatiana UrrutiaFAFrente AmplioOposición

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