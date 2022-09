Teillier reconoce que fue un “error” revelar conversación con Boric: “Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente”

“Creo que hubo un error en este caso”.

Con estas palabras el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier se refirió a la polémica que generaron sus dichos en torno a dar cuenta de una conversación privada que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric tras la fallida nominación del militante de la tienda que lidera, Nicolás Cataldo en la subsecretaría del Interior.

Tras la revelación de una serie de tweet en contra de Carabineros, y producto de la presión que ejerció la derecha, sector que amenazó con no dejarlo entrar al Congreso, el Mandatario optó finalmente por desechar su designación en la subsecretaría. Sin embargo, igualmente Cataldo llegaría a Interior, ya que días después fue nombrado en la Subdere en reemplazo de Miguel Crispi (RD), quien pasó al segundo piso de La Moneda.

En ese sentido, ayer domingo Teillier reveló parte de las conversaciones que tuvieron con Boric producto de la fallida designación en la subsecretaría del Interior. “Hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere”, contó Teillier.

Y agregó que “el Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”.

Palabras que trajeron repercusiones. Ya que este lunes, la ministra del Interior Carolina Tohá fustigó a Teillier por dar cuenta de dichos diálogos. “Obviamente no me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así. Definitivamente no entiendo cuál es la lógica que tiene”, indicó la jefa de gabinete en diálogo con T13 Radio.

Quien también abordó las palabras del timonel comunista fue el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson: “Comparto con la ministra del Interior que hay varias conversaciones con el Presidente que es mejor siempre mantenerlas en reserva”, indicó.

Es así como a su arribo a la sede del Congreso Nacional en Santiago para participar de la segunda jornada de diálogos entre los partidos con representación parlamentaria para avanzar en un nuevo acuerdo constituyente, Teillier reconoció que sus dichos del fin de semana fueron un error.

“Yo le daría la razón a la ministra, me parece, creo que hubo un error en este caso, si así lo considera la vicepresidenta”, comenzó diciendo el timonel comunista.

“Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho. Y si lo ha dicho así la ministra del Interior estoy de acuerdo con ella”, cerró.

“Nosotros tenemos buena relación con RD”

Tras el encuentro, el timonel del PC volvió a referirse al tema y aseguró -nuevamente- que coincide con las palabras de la ministra del Interior.

“Coincido con las palabras de Carolina Tohá sin ningún problema. No ha sido mi intención desmerecer al Presidente de la República, en eso soy absolutamente contrario y creo que ya el tema Cataldo está cerrado, no vamos a seguir en eso y creo que la actitud del Presidente ha sido muy valiente, muy oportuna y ha sido, además, sincera”, expresó Teillier.

Consultado sobre si la designación de Cataldo fue una “compensación”, el otrora diputado aseguró que desde la colectividad “no fuimos a pedir compensaciones”.

Además, comentó que “yo creo que hubo una imprecisión, no sé si lo entendieron mal o yo lo dije mal, de que el Presidente no le había dado importancia a los tweets. O sea, está de cajón que le dio importancia (...) por eso es que bajó finalmente a Cataldo”.

El timonel del PC también apuntó a las “presiones” de la derecha, las que -según él- “obligaron a esto, porque el Presidente no creo que haya tenido la intención él de cambiar de un minuto a otro al subsecretario”.

“Yo creo que es entendible. Además, si a una persona no la van a dejar cumplir su cargo, como lo dijo la derecha, evidentemente que no podía mantenerse en el cargo”, complementó.

Respecto a la relación con Revolución Democrática -partido en el que milita Crispi- Teillier afirmó que “hemos conversado este tema de presidente a presidente” y aseguró que “no existe problema en esto”.

“Nosotros tenemos buena relación con RD”, remarcó. Sin embargo, señaló que “otra cosa es que exista o no algún problema de RD, que tendrían que arreglarlo ellos. Es lo mismo que yo diga que a lo mejor en mi partido queda algún resabio, puede que quede, pero como nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un Pleno del Comité Central ya cerramos el tema”.

Gobierno: “El tema del subsecretario está bastante cerrado”

Posterior a los dichos de Teillier, desde el gobierno volvieron a referirse al tema. Lo hizo la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo a través de su tradicional punto de prensa de los lunes en La Moneda.

“El tema del subsecretario está bastante cerrado. El subsecretario es una persona con hartas capacidades técnicas, experiencia políticas, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito territorial y la descentralización en relación con los municipios. Por lo tanto, evidentemente cuando el gobierno y el Presidente de la República evalúa a sus equipos, evalúa la incorporación a nuevas funciones de determinadas funciones lo hace siempre mirando esos elementos: capacidades técnicas, experiencia y también capacidad política que es lo que requiere un gobierno para atender de mejor manera las necesidades de las personas”.

Sobre los dichos de Teillier, Vallejo, quien es militante comunista, indicó que “el presidente del partido ya hizo referencia a aquello, pidió disculpas, porque efectivamente conversaciones que son privadas, tienen que ser privadas y las conversaciones que sostenga el Presidente tanto con presidentes de partidos, parlamentarios y que están en el ámbito de conversaciones privadas, corresponde que se mantengan en lo privado”.