“No les sigamos el juego”: la minuta del comando de Jara para enfrentar los disparos en la recta final de la primaria

Esta semana los voceros del comando presidencial de Jeannette Jara (PC) recibieron un documento de una página titulado “Recta final” . En él se dan indicaciones para enfrentar la última etapa de la campaña de la abanderada del Partido Comunista a las primarias de este 29 de junio.

El documento es también un manual que hace frente al hecho de que desde ahora Jara será el foco de las críticas de los comandos de Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS), que ven con preocupación su alza en las encuestas y con ello la posibilidad de que una carta del PC sea la que enfrente a la derecha en las elecciones presidenciales.

Frente a ello la instrucción del comando de Jara es no “pisar el palito” ante las provocaciones de los contrincantes. Se llama, en particular, a “no caer en provocaciones. Hoy tenemos la ventaja y eso impulsa a que algunos quieran golpearnos. No les sigamos el juego, mantengamos nuestra diferenciación sin caer en el barro”.

Esto junto al mensaje de “no confiarnos”, pues “es verdad que las encuestas nos favorecen, pero nada está asegurado, tenemos que trabajar hasta el último día y agotar hasta el último esfuerzo por ganar esta primaria”.

Se trata de una nueva misiva emitida hacia las vocerías que respaldan la campaña de Jara. A mediados de mayo ya se había transmitido que durante el despliegue no se usará tono beligerante contra las otras candidaturas y que se repitieran los logros de la administradora pública como ministra del Trabajo, como la reforma de pensiones, la ley de 40 horas laborales o el alza del sueldo mínimo.

“La campaña del miedo debilita”

Jara se ha convertido en el principal blanco de las críticas del resto de abanderados, principalmente de su más próxima perseguidora, Carolina Tohá, cuyo comando esta semana emitió una minuta para sus voceros que apuntó a reforzar el relato de que “si gana Jara, gana la derecha” en la primera vuelta presidencial.

Frente a la fuerte arremetida en contra de la exministra del Trabajo, la orden del comando a los voceros de Jara mandata a “que no nos digan cómo votar. Por estrategias electorales hay quienes plantean que votar por nosotros es un voto perdido, pero nosotros tenemos claro cuáles son nuestras fortalezas y la consistencia de lo que le proponemos al país”.

En la misma línea se plantea que Jara “es hoy la carta más competitiva del progresismo para enfrentar a la ultraderecha. Las antiguas recetas y la nostalgia no son las respuestas que espera la gente, la única manera de frenar el ascenso de la ultraderecha es ofreciendo un camino de futuro”. Esto en una referencia velada al diseño de Tohá de salir a abrazar el mundo de la extinta Concertación que hoy no integra ninguno de los partidos de la coalición gobernante.

Junto a eso, agregan que “la campaña del miedo solo debilita la unidad del progresismo; nosotros seguiremos demostrando que somos leales a nuestros compromisos. Comprendemos que, con el día de la elección a la vuelta de la esquina y la publicación de encuestas que nos favorecen, algunos se puedan poner nerviosos, es natural”.

Mujeres y jóvenes, la arremetida final de Jara

A 11 días de la primaria presidencial, la recta final de la campaña de Jeannette Jara tiene focos definidos: el voto joven y femenino.

Se trata de un espacio donde la abanderada del PC ha ganado terreno durante su cruzada electoral, en desmedro del retroceso que ha afectado a la campaña de Gonzalo Winter dentro de ese mundo, según indican distintas mediciones.

Conscientes de que ese es el público donde se puede crecer con más fuerza, Jara tendrá al menos tres grandes actividades que apunten a ese espacio.

La primera será este jueves, cuando asista a la sede de San Joaquín de la Universidad Católica para encabezar un conversatorio, actividad que reiterará durante la semana en la Universidad Alberto Hurtado.

Por el lado del público femenino, dentro del PC destacan el hito que tendrán este sábado a las 10.00 en el teatro Cariola, donde están convocadas todas las mujeres que respalden a Jara como candidata. El evento ha sido publicitado en distintos espacios de la militancia, así como también en las redes sociales de la carta comunista a la Presidencia, bajo la denominación del “Encuentro de las girls”.

Para esa misma jornada está en evaluación la asistencia de la abanderada del PC a la marcha por el orgullo LGBT+. No sería la primera vez que, como candidata, acude a una movilización ciudadana, pues el pasado 1 de abril también dijo presente en la manifestación por el Día del Trabajador.

Las actividades se han organizado con miras al cierre de campaña del próximo miércoles, cuyo diseño aún se está afinando por los equipos territoriales de la abanderada comunista.

De momento, Jara sigue recibiendo apoyos de grandes electores del mundo independiente ligado a la izquierda. El martes en la noche, en entrevista con CNN, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, confirmó su respaldo a la carta comunista. Por esas mismas horas, la candidata del PC sostuvo una reunión con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien ha amenazado con lanzar su propia cruzada electoral para la primera vuelta presidencial.