“ Tengo la conciencia tranquila, duermo tranquilo ”. Así se refirió el gobernador metropolitano Claudio Orrego a la situación que actualmente enfrenta luego de un informe de Contraloría que cuestionó el uso de recursos para un coaching a directivos del gore para su campaña a la reelección, que ha llevado a los consejeros regionales (core) opositores a evaluar presentar una solicitud de destitución al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El informe emitido por Contraloría el pasado 4 de junio denunció que se habría realizado por parte del gobierno regional una asesoría o coaching para abordar estrategias electorales para la campaña a la reelección del gobernador y no para su objetivo original: mejorar las competencias directivas y liderazgo para altos cargos de la gobernación.

Lo anterior llevó a que la Fiscalía Metropolitana Oriente abriera una nueva causa penal contra el gobernador por eventual uso irregular de recursos públicos, por la cual entregará una declaración como imputado el próximo 19 de junio.

Además de lo anterior, los consejeros regionales del Partido Republican y de la UDI han estado planificando una solicitud de destitución al Tricel por esta situación, la cual también fue abordada durante el último Consejo Regional Metropolitano.

“Tengo la conciencia tranquila”: Orrego defiende su inocencia en causa por uso irregular de recursos públicos.

“Quiero dejar absolutamente claro y que no quepa ninguna duda, y lo he dicho en todos los casos, yo como gobernador nunca he ocupado un peso del gobierno de Santiago en mis campañas“, comenzó enfatizando respecto al tema en una entrevista en Chilevisión.

Respecto a las consultorías y sesiones de coaching, Orrego detalló que formaban parte de la planificación del Gore desde el 2021, por lo que rechaza la idea de que hayan sido realizadas con el objeto de trabajar para su campaña a la reelección.

“Yo le pedí a través de mi abogado ofrecerme para ir a declarar, ofrecí entregar mi celular, entregar mis correos electrónicos, porque la verdad que el que nada hace nada teme. O sea, esta es una consultoría con un experto durante cuatro años para el desarrollo organizacional y así lo vamos a demostrar”, explicó.

Por otro lado, el gobernador también criticó la eventual presentación de una solicitud de destitución de los consejeros regionales -principalmente de la UDI y Republicanos- al Tricel.

“A mi lo que me parece es burdo lo que están tratando de hacer los republicanos de (José Antonio) Kast en este caso. No tienen antecedentes, saben que tenemos plazos, saben que tenemos argumentos. Yo les voy a entregar todas mis minutas que tengo a la fiscal, para que evalúe si esos son de verdad son material político o asesoría directiva”, señaló al respecto.

Orrego también se refirió a la otra arista que ha enfrentado el último tiempo: la causa de ProCultura y el funcionamiento del programa Quédate, de prevención del suicidio.

Enfatizando que el programa ha continuado con el apoyo de otras organizaciones a pesar de lo ocurrido con ProCultura, también volvió a criticar a Republicanos por no pedir los 1000 millones adeudados por ProCultura que debían ser pagados por la compañía de seguros asociada.

“Yo estoy aquí para defenderme de las mil acusaciones que me han tenido en mi contra, porque tengo la conciencia tranquila, duermo tranquilo, porque no he hecho nada sino servir a la comunidad de la Región Metropolitana”, enfatizó.