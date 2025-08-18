Tensión al máximo en el Frente Amplio: diputada Ñanco amenaza con deponer su candidatura

A solo horas del término del plazo para inscribir candidaturas, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, ha estado con el teléfono pegado a la oreja para intentar contener un serio problema de último minuto.

La timonel, quien a esta hora está en la sede del Partido Socialista (PS) para la inscripción de candidatos del pacto Unidad por Chile, ha debido hacer frente a una crisis protagonizada por la diputada del partido Ericka Ñanco, quien está considerada como candidata a la reelección por la colectividad en el distrito 23 (Temuco, Pucón, Curarrehue), como dupla de Christian Dulansky.

La diputada encendió las alertas cuando se le comunicó que quedaría postergada en la lista, por detrás de la dupla del Socialismo Democrático compuesta por el actual senador Jaime Quintana y José Montalva (ambos del PPD), quienes también buscan un escaño del distrito 23.

La parlamentaria dijo a la mesa del FA, que preside Martínez, que su condición para participar de la elección es ser segunda en la lista. Lo que ella ha transmitido a la militancia frenteamplista es que el lugar que se le da no es una muestra de valoración que, cree, merece por su trabajo en el distrito.

Ñanco también ha reclamado que en la negociación no se consideró que el FA no lleva una candidatura al Senado en La Araucanía, pese a que se barajaron varias cartas, como Verónica López-Videla, Camilo Villagrán y la expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon.

Ese gesto, a juicio de la diputada, bastaba para tener un posicionamiento mejor dentro de la lista.

En consideración de estos antecedentes, Ñanco ha sido tajante en advertir a su entorno que, si el asunto no se resuelve en las próximas horas, ella dará un paso al costado.