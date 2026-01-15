Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, concretaron este jueves 15 de enero su segunda reunión previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

La primera se produjo el 15 de diciembre pasado, al día siguiente en que el republicano se impuso en la elección presidencial.

Tras el nuevo encuentro, Kast anunció que junto a Boric proyectan una tercera reunión previo al traspaso de la banda presidencial.

A continuación, las citas entre gobernante saliente y presidente entrante que han marcado la costumbre republicana desde el retorno a la democracia.

El retorno a la democracia

En pleno retorno a la democracia, Patricio Aylwin tuvo un primer gobierno de transición que, a diferencia del periodo estipulado en la constitución, tuvo una duración de cuatro años (1990-1994).

El 11 de diciembre de 1993, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales donde su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, resultó electo con un 58% de los votos. Esa misma noche recibió la tradicional llamada entre el presidente de turno y el electo.

Esa llamada concluyó con una reunión acordada para la mañana del día siguiente. Esa reunión sería el único contacto registrado entre ambos antes que Frei asumiera como presidente de la nación el 11 de marzo de 1994.

Continuidad republicana

En una reñida votación, Ricardo Lagos (PPD-PS) se consolidó como el presidente de Chile el 16 de enero del nuevo milenio. Siguiendo la costumbre republicana, recibió el llamado telefónico del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en cuyo gobierno Lagos había sido ministro Educación y Obras Públicas.

El único encuentro del que existe registro en el marco de la transición es el tradicional desayuno al día siguiente de los comicios, realizado en el domicilio del presidente electo.

La primera presidenta

VALPARAISO - CHILE - MICHELLE BACHELET - RICARDO LAGOS ESCOBAR - EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE - PRESIDENTA - SENADOR - EX PRESIDENTE - CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO - SALUDANDO - BANDA PRESIDENCIAL ANDRES PEREZ

El periodo de Ricardo Lagos culminó con la elección de la primera presidenta del país, Michelle Bachelet, quien superó por siete puntos porcentuales a quien sería su sucesor, Sebastián Piñera. Al igual que los mandatarios anteriores, el primer acercamiento sería la llamada entre presidentes.

La llamada, daría paso a una reunión al día siguiente, en la casa de Bachelet, en Vitacura. La visita de Lagos estuvo marcada por un desayuno donde abordaron cómo sería el proceso de transición entre ambos gobiernos.

Hubo una segunda cita, que fue concretada gracias al artista irlandés Bono, vocalista de U2, quien venía al país. Desde el gobierno le entregaron una medalla de reconocimiento por su aporte cultural y social. Adicionalmente, el cantante expresó sus intenciones de conocer a la mandataria, llevando a cabo una nueva reunión sin fines políticos.

Llega la derecha a La Moneda

piñera-bachelet

Sebastián Piñera, el primer centroderechista en llegar a la presidencia luego de 50 años, se reunió cuatro veces con la presidenta Michelle Bachelet los meses previos al cambio de mando en el año del bicentenario.

Como es costumbre, la primera reunión se realizó al día siguiente del triunfo del presidente electo. Bachelet llegó a las nueve de la mañana a la residencia de Piñera en Las Condes para tomar el tradicional desayuno y dialogar bajo un tono cordial. Incluso, lo invitó a sumarse a la comitiva con que viajaría a la Cumbre de Río en febrero de aquel año.

La segunda cita tuvo lugar en la residencia de la presidenta Bachelet. Allí, junto al Canciller, Mariano Fernández, y asesores vinculados al caso de La Haya, abordaron el estado de la contramemoria que Chile presentaría ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima interpuesta por Perú en aquella época.

El tercer encuentro marcó el debut internacional de Piñera en la Cumbre de Río, realizada en Cancún, México. Tal como había anunciado, la presidenta Bachelet presentó ante sus pares del bloque diplomático al futuro mandatario, quien afianzó los lazos internacionales.

La última cita se desarrolló a una semana del terremoto del 27 de febrero de 2010 y a días del traspaso de la banda presidencial. Piñera llegó a primera hora de la mañana al Palacio de La Moneda, acompañado de cinco de lo que serían sus futuros ministros clave para cooperar en la reconstrucción del país tras el sismo y tsunami que azotó la zona centro-sur.

La previa del retorno de Bachelet

11 de Marzo de 2014/VALPARAISO En el Congreso Nacional se realiza el cambio de mando del ex presidente de la república Sebastián Piñera a la Electa presidenta Michelle Bachelet. FOTO:RODRIGO SÁENZ/AGENCIAUNO AgenciaUno

Un día después del balotaje presidencial de 2013, la triunfadora de esos comicios, Michelle Bachelet, cumplió con la tradición republicana de reunirse con quien le entregaría la banda presidencial en marzo de 2014, Sebastián Piñera.

En esa ocasión, sostuvo un desayuno con el exjefe de Estado en su residencia, ubicada en La Reina.

Ese no fue la única cita que ambos concretaron. El 7 de enero de 2014 se reunieron en La Moneda con el fin de abordar el fallo de la Corte Internacional de La Haya.

La escena se repite

18 Diciembre 2017 El Presidente Electo Sebastian Piñera junto a su señora Cecilia Morel recibieron en su casa de la comuna de Las Condes a la Presidenta de la Republica Michelle Bachelet acompañada de Mario Fernandez Baeza Foto: Andres PerezSALUDO DE MICHELLE BACHELET Y MARIO FERNANDEZ BAEZA SALUDAN A PRESIDENTE ELECTO EN SU DOMICILIO PARTICULAR - TRADICIONAL DESAYUNO. Andres Perez

El lunes 18 de diciembre de 2017, la escena se repitió. En ella estuvieron los mismos protagonistas, en la misma casa y nuevamente compartieron desayuno. Tal y como ocurrió en 2010, el presidente electo, Sebastián Piñera, recibió en su residencia en Las Condes, a la actual mandataria, Michelle Bachelet.

La jefa de Estado en ejercicio, vestida de negro, llegó a la cita protocolar, en la que se inicia la coordinación para el traspaso de mando, acompañada del ministro del Interior, Mario Fernández.

Fue el único encuentro que los mandatarios sostuvieron previo a la ceremonia -del 11 de marzo de 2018- en que Bachelet le entregó por segunda vez la banda presidencial a Piñera.

Sin desayuno en la casa del presidente electo

Esta vez, la tradición del desayuno en la casa del presidente electo no se cumplió. El lunes 20 de diciembre de 2021, un día después de su triunfo en el balotaje, Gabriel Boric acudió a La Moneda para reunirse con el mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera.

La cita fue a las 14.00 horas. Boric llegó a la casa de gobierno acompañado por su vocera Izkia Siches y su jefe político Giorgio Jackson, y fue recibido en las puertas de Palacio por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio.

En la cita, como es costumbre, se dio inicio a las coordinaciones del cambio de mando presidencial que se realizaría el 11 de marzo de 2022. Fue el único encuentro entre ambos antes de ese hito.