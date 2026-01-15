SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast concretaron su segunda cita este jueves. Tras el encuentro, el republicano reveló que se proyecta una tercera reunión.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Presidentes de la República.

    El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, concretaron este jueves 15 de enero su segunda reunión previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

    La primera se produjo el 15 de diciembre pasado, al día siguiente en que el republicano se impuso en la elección presidencial.

    Tras el nuevo encuentro, Kast anunció que junto a Boric proyectan una tercera reunión previo al traspaso de la banda presidencial.

    A continuación, las citas entre gobernante saliente y presidente entrante que han marcado la costumbre republicana desde el retorno a la democracia.

    El retorno a la democracia

    En pleno retorno a la democracia, Patricio Aylwin tuvo un primer gobierno de transición que, a diferencia del periodo estipulado en la constitución, tuvo una duración de cuatro años (1990-1994).

    El 11 de diciembre de 1993, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales donde su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, resultó electo con un 58% de los votos. Esa misma noche recibió la tradicional llamada entre el presidente de turno y el electo.

    Esa llamada concluyó con una reunión acordada para la mañana del día siguiente. Esa reunión sería el único contacto registrado entre ambos antes que Frei asumiera como presidente de la nación el 11 de marzo de 1994.

    Continuidad republicana

    En una reñida votación, Ricardo Lagos (PPD-PS) se consolidó como el presidente de Chile el 16 de enero del nuevo milenio. Siguiendo la costumbre republicana, recibió el llamado telefónico del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en cuyo gobierno Lagos había sido ministro Educación y Obras Públicas.

    El único encuentro del que existe registro en el marco de la transición es el tradicional desayuno al día siguiente de los comicios, realizado en el domicilio del presidente electo.

    La primera presidenta

    VALPARAISO - CHILE - MICHELLE BACHELET - RICARDO LAGOS ESCOBAR - EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE - PRESIDENTA - SENADOR - EX PRESIDENTE - CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO - SALUDANDO - BANDA PRESIDENCIAL ANDRES PEREZ

    El periodo de Ricardo Lagos culminó con la elección de la primera presidenta del país, Michelle Bachelet, quien superó por siete puntos porcentuales a quien sería su sucesor, Sebastián Piñera. Al igual que los mandatarios anteriores, el primer acercamiento sería la llamada entre presidentes.

    La llamada, daría paso a una reunión al día siguiente, en la casa de Bachelet, en Vitacura. La visita de Lagos estuvo marcada por un desayuno donde abordaron cómo sería el proceso de transición entre ambos gobiernos.

    Hubo una segunda cita, que fue concretada gracias al artista irlandés Bono, vocalista de U2, quien venía al país. Desde el gobierno le entregaron una medalla de reconocimiento por su aporte cultural y social. Adicionalmente, el cantante expresó sus intenciones de conocer a la mandataria, llevando a cabo una nueva reunión sin fines políticos.

    Llega la derecha a La Moneda

    piñera-bachelet

    Sebastián Piñera, el primer centroderechista en llegar a la presidencia luego de 50 años, se reunió cuatro veces con la presidenta Michelle Bachelet los meses previos al cambio de mando en el año del bicentenario.

    Como es costumbre, la primera reunión se realizó al día siguiente del triunfo del presidente electo. Bachelet llegó a las nueve de la mañana a la residencia de Piñera en Las Condes para tomar el tradicional desayuno y dialogar bajo un tono cordial. Incluso, lo invitó a sumarse a la comitiva con que viajaría a la Cumbre de Río en febrero de aquel año.

    La segunda cita tuvo lugar en la residencia de la presidenta Bachelet. Allí, junto al Canciller, Mariano Fernández, y asesores vinculados al caso de La Haya, abordaron el estado de la contramemoria que Chile presentaría ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima interpuesta por Perú en aquella época.

    El tercer encuentro marcó el debut internacional de Piñera en la Cumbre de Río, realizada en Cancún, México. Tal como había anunciado, la presidenta Bachelet presentó ante sus pares del bloque diplomático al futuro mandatario, quien afianzó los lazos internacionales.

    La última cita se desarrolló a una semana del terremoto del 27 de febrero de 2010 y a días del traspaso de la banda presidencial. Piñera llegó a primera hora de la mañana al Palacio de La Moneda, acompañado de cinco de lo que serían sus futuros ministros clave para cooperar en la reconstrucción del país tras el sismo y tsunami que azotó la zona centro-sur.

    La previa del retorno de Bachelet

    11 de Marzo de 2014/VALPARAISO En el Congreso Nacional se realiza el cambio de mando del ex presidente de la república Sebastián Piñera a la Electa presidenta Michelle Bachelet. FOTO:RODRIGO SÁENZ/AGENCIAUNO AgenciaUno

    Un día después del balotaje presidencial de 2013, la triunfadora de esos comicios, Michelle Bachelet, cumplió con la tradición republicana de reunirse con quien le entregaría la banda presidencial en marzo de 2014, Sebastián Piñera.

    En esa ocasión, sostuvo un desayuno con el exjefe de Estado en su residencia, ubicada en La Reina.

    Ese no fue la única cita que ambos concretaron. El 7 de enero de 2014 se reunieron en La Moneda con el fin de abordar el fallo de la Corte Internacional de La Haya.

    La escena se repite

    18 Diciembre 2017 El Presidente Electo Sebastian Piñera junto a su señora Cecilia Morel recibieron en su casa de la comuna de Las Condes a la Presidenta de la Republica Michelle Bachelet acompañada de Mario Fernandez Baeza Foto: Andres PerezSALUDO DE MICHELLE BACHELET Y MARIO FERNANDEZ BAEZA SALUDAN A PRESIDENTE ELECTO EN SU DOMICILIO PARTICULAR - TRADICIONAL DESAYUNO. Andres Perez

    El lunes 18 de diciembre de 2017, la escena se repitió. En ella estuvieron los mismos protagonistas, en la misma casa y nuevamente compartieron desayuno. Tal y como ocurrió en 2010, el presidente electo, Sebastián Piñera, recibió en su residencia en Las Condes, a la actual mandataria, Michelle Bachelet.

    La jefa de Estado en ejercicio, vestida de negro, llegó a la cita protocolar, en la que se inicia la coordinación para el traspaso de mando, acompañada del ministro del Interior, Mario Fernández.

    Fue el único encuentro que los mandatarios sostuvieron previo a la ceremonia -del 11 de marzo de 2018- en que Bachelet le entregó por segunda vez la banda presidencial a Piñera.

    Sin desayuno en la casa del presidente electo

    Esta vez, la tradición del desayuno en la casa del presidente electo no se cumplió. El lunes 20 de diciembre de 2021, un día después de su triunfo en el balotaje, Gabriel Boric acudió a La Moneda para reunirse con el mandatario en ejercicio, Sebastián Piñera.

    La cita fue a las 14.00 horas. Boric llegó a la casa de gobierno acompañado por su vocera Izkia Siches y su jefe político Giorgio Jackson, y fue recibido en las puertas de Palacio por el vocero de gobierno, Jaime Bellolio.

    En la cita, como es costumbre, se dio inicio a las coordinaciones del cambio de mando presidencial que se realizaría el 11 de marzo de 2022. Fue el único encuentro entre ambos antes de ese hito.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricSebastián PiñeraMichelle BacheletRicardo LagosEduardo Frei Ruiz-TaglePatricio Aylwin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    Claudio Crespo se disculpa por publicación de Gustavo Gatica: “Yo no festino con su sufrimiento ni con el de sus seres cercanos”

    Lo más leído

    1.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    2.
    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    3.
    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    Ministerio de la Mujer detecta error de cálculo en pago de remuneraciones desde 2020 por casi $312 millones

    4.
    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    5.
    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Cuáles son los humoristas que estarán en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación
    Chile

    Canciller van Klaveren se reúne con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, para suscribir acuerdos comerciales y de cooperación

    Terremoto movió la aguja: Bachelet y Piñera son los presidentes que registran más citas previo al cambio de mando

    Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana
    Negocios

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular
    Tendencias

    Cuándo se lanza y cómo será “Subway Surfers City”, la secuela del exitoso juego de celular

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC
    El Deportivo

    “Ahora él decide dónde jugar”: Barcelona de Guayaquil se desprende de Eduard Bello y su futuro está lejos de la UC

    La millonaria cifra que acumuló el Betis de Manuel Pellegrini por premios europeos en la pasada temporada

    “El volante más completo”: Arturo Vidal se pone por encima de Xavi, Iniesta, Pirlo y grandes leyendas del fútbol

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday
    Cultura y entretención

    “Puede marcar un antes y un después”: el futuro de Marvel pende del hilo de Avengers: Doomsday

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro
    Mundo

    El camino de Washington para desplazar a los rivales en la Venezuela post-Maduro

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel