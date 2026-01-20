Test de drogas, declaración de intereses y registro de deudas: las exigencias para los ministros de Kast

Hasta este fin de semana, el proceso para confirmar a cada uno de los ministros del gabinete de José Antonio Kast seguía en desarrollo.

En los últimos días, algunas de las futuras autoridades empezaron a llegar hasta la sede del Partido Republicano, en la comuna de Las Condes, para reunirse con parte del equipo del presidente electo y así concretar su arribo al gobierno.

Entrevistas, revisión del historial de cada aspirante y también capacitaciones para cada cartera fueron parte de los objetivos de esos encuentros

Pero sobre todo -dicen- la idea era despejar cualquier tipo de antecedente que pudiese enredar y generar un flanco a los nombramientos que Kast anunciará formalmente este martes en la noche. Lo anterior, junto con terminar de ajustar el perfil para cada cartera.

Ese trabajo, tal como dio a conocer La Tercera hace unas semanas, ha sido en parte liderado por los consejeros regionales Ignacio Dülger (republicano) y Álvaro Bellolio (UDI), quienes han revisado los distintos filtros establecidos por la Oficina del Presidente Electo (OPE) para asumir un cargo en el gobierno. En los últimos días —afirman— se sumó el entorno más cercano de Kast al proceso.

Uno de los criterios clave que se definió es el test de pelo para detectar consumo de drogas , exigencia que -explican en la OPE- ha sido transversal para todos quienes están aspirando a un cargo en el gobierno. Es -derechamente- uno de los principales requisitos para entrar al gabinete.

El examen, de hecho, afirman que ya fue aplicado a la mayoría de las futuras autoridades que serán confirmadas este martes. Un resultado positivo —recalcan— los habría dejado automáticamente fuera de la nómina.

Y es que entre los republicanos recuerdan que el tema ha sido una de las principales “banderas” de Kast en sus campañas presidenciales. En 2021, por ejemplo, en varias ocasiones el entonces abanderado enfrentó al hoy Presidente Gabriel Boric para que se hiciera un test de droga.

FILE PHOTO: Chilean presidential candidates Gabriel Boric, of left-wing coalition 'Apruebo Dignidad' (I Approve Dignity), and Jose Antonio Kast of the far-right Republican Party, pose for pictures before a live televised debate ahead of December 19 second round presidential elections in Santiago, Chile, December 13, 2021. Elvis Gonzalez /Pool via REUTERS/File Photo POOL

La colectividad también ha sido una de las principales en levantar el tema en el Congreso. De hecho, el año pasado no dudaron en liderar una ofensiva contra Boric por la demora de su administración en implementar este tipo de exámenes, solicitando implementar el test a distintas autoridades y de forma pública, sin la reserva de los resultados.

En ese contexto, en el entorno de Kast aseguran que no había espacio para sorpresas una vez en La Moneda y que, por lo mismo, se fijó el test como uno de los principales criterios para ingresar al equipo ministerial.

En ese sentido, explican que el examen de pelo era el más efectivo, considerando que puede detectar el consumo de drogas hasta por un plazo de 90 días. Esto, a diferencia de otros como el de orina, saliva y sangre, que funcionan a corto plazo.

La medida es primera vez que es implementada por un presidente electo para definir su gabinete.

Esa, en todo caso, no ha sido la única exigencia para llegar al equipo ministerial. El proceso también consideró una serie de entrevistas con el equipo del presidente electo —que se extendieron hasta este fin de semana— para determinar tanto si su perfil se ajusta al cargo para el que están postulando, credenciales profesionales y académicas para asumir, como también revisar antecedentes que puedan abrir algunos flancos.

De hecho, quienes conocieron estas exigencias, afirman que a cada uno de los aspirantes se les solicitó entregar información respecto a eventuales conflictos de interés, antecedentes judiciales, deudas tanto por pensión de alimentos, educacional, TAG, entre otras.

Otro de los temas clave es si existen o no causas abiertas por eventuales delitos, sobre todo en corrupción y otro tipo de materias. Al respecto, en el entorno de Kast son enfáticos: nadie que mantenga una causa abierta podrá entrar al gobierno. Criterio que se mantiene, por ejemplo, respecto a sumarios administrativos.