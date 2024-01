Tohá llama a no comparar crisis de seguridad en Ecuador con situación en Chile: “Pediría que tengamos cautela”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, para participar de la discusión sobre los proyectos de ley que proponen una nueva legislación anti terrorista. En el debate, la secretaria de Estado tomó la palabra y solicitó a los parlamentarios presentes no generar “esta idea de que estamos en la misma dinámica de Ecuador. No. Categóricamente no estamos”, señaló.

El gobierno del Presidente Daniel Noboa, en Ecuador, vive su primera crisis, de hecho ayer martes el Mandatario firmó un decreto que declara al país en estado de “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas a “ejecutar operaciones militares para neutralizar” el accionar de una veintena de bandas criminales.

La situación se da luego que hombres encapuchados con fusiles y granadas se tomaran los estudios de TC Televisión, el canal público de Guayaquil, en plena transmisión. Ese hecho ocurrió un día después de que decretara el estado de sitio por la fuga de la cárcel del jefe de una de las bandas criminales más grandes del país, sujeto identificado como ‘Fito’.

Bajo ese contexto y tras las palabras del senador Manuel José Ossandón (RN) -integrante de la comisión- quien solicitó “observar” la situación en ese país, asegurado que lo que ocurre “va a influir en la opinión pública chilena”, la ministra abordó el tema. “Ojalá reflexionemos y miremos lo que está pasando en Ecuador”, señaló el exalcalde de Puente Alto.

Tras ello, la ministra Tohá explicó que, a su parecer “la situación en Ecuador es ciertamente motivo de preocupación, hay fenómenos que se están manifestando en Ecuador que tienen síntomas en otras latitudes, aunque no hayan llegado a los puntos de Ecuador. La presencia del crimen organizado, la mayor presencia de armas, es algo que estamos viendo también en Chile y en muchos otros países”, indicó.

En ese sentido, Tohá manifestó que “es totalmente atendible que miremos con mucho cuidado lo que pasa en Ecuador, pero yo pediría que no generemos esta idea de que estamos en la misma dinámica de Ecuador. No, no, no. Categóricamente no estamos”, sostuvo.

En esa línea, explicó que “Ecuador tiene cuatro veces los homicidios que en Chile. En el transcurso solo de este año, respecto al año pasado, los ha aumentado en un 69%. O sea, está con unos ‘altos’ en la dinámica de los homicidios que en Chile estamos en otra tendencia, en Chile se está frenando el alza, al menos este año”.

Siguiendo con su argumento, la ministra señaló que en el país sudamericano “ha habido -por razones distintas- conflictos políticos... una dificultad muy grande para establecer con claridad la decisión de fortalecer las instituciones y de dotarlas de más recursos”.

“El hecho de que miremos con atención Ecuador yo creo que es totalmente necesario y debe haber más de una situación en Ecuador que aquí tenemos, síntomas de situaciones que pueden ser similares, pero no estamos en la pendiente de Ecuador, no tenemos la situación de Ecuador y no estamos respondiendo a estos problemas de la misma manera que Ecuador”, aseveró.

En ese sentido, la ministra solicitó “que tengamos cautela a la hora de decir ‘mire vamos en la misma pista que Ecuador porque creo que eso no se condice con la realidad, pero además porque causa una alarma pública y nos hace vernos a nosotros mismos en una situación en que no estamos”.

No obstante, la jefa de gabinete valoró “mirar con atención, aprender lecciones y tratar también de prevenir que no nos sucedan cosas que ahí han sucedido -y que nosotros no somos inmunes-, eso creo que es totalmente válido”.