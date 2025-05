Tohá marca diferencia con Jara sobre fin a relaciones diplomáticas con Israel: “No es un instrumento efectivo”

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá destacó la decisión del gobierno sobre retirar a los agregados militares en Israel, sin embargo, marcó distancia con la postura de su contrincante del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien defendió la idea de elevar las presiones y cortar relaciones diplomáticas con Jerusalén.

La exministra del Interior aseguró que “es una buena decisión en el sentido de decir que no se puede tener colaboración militar con un Estado que está cometiendo atrocidades".

Respecto a la postura que planteó Jara, la militante del PPD señaló que “no es un instrumento efectivo, solo hay que ocuparlo en casos muy particulares y extremos”.

Pese a que criticó su efectividad, de todas formas indicó que no podría descartarlo completamente en el caso de llegar a la Presidencia.

“No sé qué va a pasar mañana, aquí se ha llegado a un extremo en que uno no puede descartar ese instrumento, pero en general no hay que poner ahí el acento, porque su efectividad no es mucha”, sostuvo.

Y añadió: “Lo que necesitamos son cosas que ayuden a resolver el asunto. Entonces no es algo que se pueda descartar, pero no es un tipo de medida que en general en la política exterior de Chile se haya priorizado precisamente por su poca efectividad".