Tono confrontacional marca primer duelo entre Jara y Kast

“Yo nací en cuna de mimbre, no en cuna de oro”.

Esas fueron parte de las palabras iniciales de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista), quien -este jueves- participó junto al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en un foro organizado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), con el objetivo de abordar sus propuestas para el gremio.

“Yo sé quién habrá nacido en cuna de oro, porque la mía era un poquito mejor quizá que la de mimbre, pero era de madera (...). Yo soy hijo de una familia emprendedora”, respondió Kast, unos minutos después.

Al encuentro también estuvo invitada la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sin embargo, se excusó de asistir. De esta forma, el hito se transformó en el primer duelo entre Kast y Jara.

Ambos candidatos llegaron pasadas las 10:30 hasta el centro de eventos Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba, donde pudieron saludarse de beso y compartir unos pocos minutos en privado, junto a sus respectivos equipos.

Mientras Kast arribó acompañado del presidente republicano, Arturo Squella; la secretaria general, Ruth Hurtado; y sus asesores Cristián Valenzuela y Carolina Araya; la candidata del oficialismo llegó al lugar con la secretaría general del PC, Barbara Figueroa -la primera confirmada de su nuevo comando-, su exvocera Laura Albonoz; su jefa de avanzada, Javiera Milla, y su equipo de comunicaciones.

Por sorteo, quien comenzó con las intervenciones fue el fundador de la tienda republicana, quien -al igual que Jara- tuvo 15 minutos para plantear parte de sus propuestas para el gremio.

Así, en su alocución, Kast se refirió a la inseguridad en las rutas para los camioneros, aludió al caso de Byron Castillo, quien en 2022 fue asesinado mientras trabajaba en Antofagasta, y adelantó también algunas medidas en materia de regulación y tributaria.

“A los criminales no se les trata con amor. Se les captura, se les juzga y se les encierra con todo el peso de la ley”, reiteró varias veces en su discurso, a lo que Jara no dudó en responder: “Nadie está hablando de dialogar con los terroristas”.

La candidata oficialista, por su parte, aprovechó la instancia para hablar de crecimiento económico, la seguridad para quienes trabajan en el gremio y sus familias, y el trabajo que realizó para el sector mientras se desempeñó como ministra del Trabajo.

“Tengo claro que hay que aplicar mano dura, pero no con eslogan. Por eso también voy a aplicar mano inteligente”, planteó.

Y agregó: “yo no he sido diputada como José Antonio (...). La pregunta es cuál es el aporte que cada uno en concreto puede mostrar al país”.

Tras eso, los enfrentamientos no tardaron en llegar, lo que ha marcado el estilo de ambos candidatos, los que -según diferentes encuestas- lideran las preferencias presidenciales.

Kast, por ejemplo, no sólo respondió por la “cuna de oro”, sino que también recalcó que “la seguridad efectivamente no es eslogan, uno no se demora tres años en asegurar una área de descanso (...). Con el terrorismo se combate, no se dialoga”. Sus palabras desataron aplausos de los presentes.

“Me gusta cuando se piden medidas específicas, porque así uno puede contestar no con solo eslogan”, contestó Jara y agregó que lo “primero que les quiero decir, como sí tengo medidas concretas para ofrecerles a ustedes que son el gremio de los camioneros, es que vamos a continuar con el seguro (...). En segundo lugar, vamos a ampliar el enfoque preventivo (...). Y, en tercer lugar, quiero promover la creación de Fiscalías especializadas en delitos contra la cadena logística”.

Otro de los enfrentamientos llegó por la llamada Ley Lafkenche. “Solo antes de ayer estuvimos hablando de los salmones, podríamos estar exportando el doble si es que algunos no se opusieron a todo. Porque aquí no es diálogo con algunas comunidades, es chantaje, y eso es lo que vamos con la ley Lafkenche, por ejemplo”.

“Ley Lafkenche que tú aprobaste y que al menos yo nunca he invocado”, afirmó Jara.

La reducción de impuestos fue otro de los temas que enfrentó a los candidatos.

“Cuando les dicen que les vamos a bajar los impuesto ustedes solo pregúntese qué van a dejar de pagar con eso, porque no es que a Chile le sobre la plata. Entonces cuando algunos prometen y prometen que van a bajar impuesto, yo me pregunto que vamos a dejar de pagar. ¿La PGU? ¿Las carreteras? ¿La salud?”, planteó Jara.

A lo que Kast respondió: “Lo que vamos a dejar de pagar con la rebaja de impuestos son los apitutados, los operadores políticos, los convenios trucos, tantas cosas”.