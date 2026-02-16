Toro se suma a arremetida del gobierno contra Poduje y reflota recorte fiscal anunciado por Kast: “Vamos a estar alerta”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se sumó a la arremetida del actual gobierno en contra del futuro titular de Vivienda, Iván Poduje, quien ha sido especialmente crítico con el proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso, a raíz de los incendios forestales de febrero de 2024.

El debate en torno a la reconstrucción se abrió recientemente tras las declaraciones del presidente electo, José Antonio Kast, y el urbanista, en una visita a Viña del Mar durante el segundo aniversario de la emergencia. Allí afirmaron que tan solo hay un 10% de avance en el proceso, pese al balance del Ejecutivo que lo cifró en 52%.

Luego, el viernes 13 de febrero, Poduje embistió en contra de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo: “La ministra Vallejo se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió. Y no dio ninguna explicación“.

La portavoz del Ejecutivo respondió el ataque: “Si se espera asumir las tareas de ministro de Estado se requiere salir de las pequeñeces o de buscar cada momento una oportunidad para pegarle al que está al frente”.

En diálogo con radio Pauta, Toro endureció el tono: “Ahí yo llamo también un poco a la responsabilidad, porque uno puede tener distintas valoraciones, por supuesto, de lo que se ha hecho, pero la información y los datos son cuestiones concretas. Aquí hay un plan de reconstrucción que tiene siete dimensiones, tiene un 57% de avance, esto es algo de lo que se le da cuenta al Congreso, al Presidente, a la Contraloría, periódicamente”.

“Más allá de un cuestionamiento genérico a la cifra, aquí es bien concreto, los datos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda los ha entregado y reportado muy seriamente, cuáles son los subsidios que están entregados, cuáles son las obras que están iniciadas, cuáles son las obras que ya están entregadas, por lo tanto, me parece que la crítica y la evaluación, por supuesto que cabe, pero es bien relevante que protejamos también, cuestiones como los datos, que son concretos, que son comprobables y que además son públicos”, remarcó.

Y luego agregó: “Si alguien va a cuestionar las cifras, que lo haga no en base a una impresión. Sobre eso, me parece que podemos debatir muy legítimamente, pero atacar las cifras no le hace bien al Estado. Entonces, yo llamo ahí, sobre todo si uno va a asumir responsabilidades como autoridad, a cuidar eso que es parte también del acervo institucional del Estado”.

Recorte fiscal de Kast

En la conversación radial, Toro también reflotó el recorte fiscal de 6 mil millones de dólares anunciado por Kast en su campaña y que fue materia de debate debido a la cautela con que se ha manejado la información respecto a las áreas a las que afectará eventualmente.

“Cuando se habla de 6 mil millones de dólares de recortes fiscales, por supuesto que preocupa, si eso es casi cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Pero una cuestión de esa magnitud implicaría retroceder derechos que están garantizados en las leyes. Por lo tanto, en mi opinión eso tendría que pasar por el Congreso”, dijo la ministra.

A eso añadió que el presidente electo “no ha sido claro en dónde haría esos recortes, y por lo tanto, por supuesto, me parece una preocupación válida”.

La secretaria de Estado apuntó que si bien no ha escuchado propuestas que puedan afectar, por ejemplo, la recién aprobada Ley de Cuidados, es una materia de la que estarán pendientes.

“No he visto ninguna propuesta concreta que diga reducir programas de cuidado. Eso no lo he escuchado, pero como ha sido poco claro y ambiguo los anuncios de recorte de presupuesto, por supuesto que vamos a estar alerta”, zanjó.