Tras 12 años en el Congreso: Felipe Kast declina buscar nuevo período como senador por La Araucanía

El senador Felipe Kast (Evópoli) informó esta jornada que no buscará un nuevo período como representante de La Araucanía en la Cámara Alta, pese a que desde la tienda opositora le solicitaron hasta último minuto su repostulación.

“Hace 8 años exactamente decidí ser candidato al Senado por la Región de la Araucanía. Y les quiero agradecer su voto de confianza hace 8 años, que me permitió obtener la primera mayoría”, sostuvo Kast en un mensaje a sus electores publicado en redes sociales.

En este sentido, relevó en su mensaje su trabajo para ayudar a las “víctimas del terrorismo” en la zona, al señalar que mientras estuvo a la cabeza de la comisión de Seguridad del Senado se aprobaron distintas normas, como las leyes de Usurpaciones, Naín-Retamal, del Robo de Madera y Antiterrorista.

“Hoy, luego de 8 años me enfrento a la disyuntiva de ir a la reelección o no. Las encuestas son buenas, agradezco las muestras de apoyo de muchos de ustedes en la región, pero he decidido no ir a la reelección” , indicó Kast, quien esta tarde asistió a la sede de Evópoli donde, según conoció La Tercera, le habrían pedido reconsiderar su posición hasta último minuto.

“Ya llevo 12 años en el Congreso, y creo que ese apernamiento en el poder no es bueno para Chile”, añadió.

Tras esto, Kast afirmó que apoyará a los candidatos de Chile Vamos, y particularmente de Evópoli, con miras a las elecciones de noviembre próximo.