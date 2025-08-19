SUSCRÍBETE
La Tercera
Política

Tras 12 años en el Congreso: Felipe Kast declina buscar nuevo período como senador por La Araucanía

“Creo que el apernamiento en el poder no es bueno para Chile”, sostuvo el parlamentario en un mensaje destinado a sus electores y que publicó en sus redes sociales.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Valparaiso, 23 de enero 2025 Punto de prensa del senador Felipe Kast Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El senador Felipe Kast (Evópoli) informó esta jornada que no buscará un nuevo período como representante de La Araucanía en la Cámara Alta, pese a que desde la tienda opositora le solicitaron hasta último minuto su repostulación.

“Hace 8 años exactamente decidí ser candidato al Senado por la Región de la Araucanía. Y les quiero agradecer su voto de confianza hace 8 años, que me permitió obtener la primera mayoría”, sostuvo Kast en un mensaje a sus electores publicado en redes sociales.

En este sentido, relevó en su mensaje su trabajo para ayudar a las “víctimas del terrorismo” en la zona, al señalar que mientras estuvo a la cabeza de la comisión de Seguridad del Senado se aprobaron distintas normas, como las leyes de Usurpaciones, Naín-Retamal, del Robo de Madera y Antiterrorista.

“Hoy, luego de 8 años me enfrento a la disyuntiva de ir a la reelección o no. Las encuestas son buenas, agradezco las muestras de apoyo de muchos de ustedes en la región, pero he decidido no ir a la reelección”, indicó Kast, quien esta tarde asistió a la sede de Evópoli donde, según conoció La Tercera, le habrían pedido reconsiderar su posición hasta último minuto.

“Ya llevo 12 años en el Congreso, y creo que ese apernamiento en el poder no es bueno para Chile”, añadió.

Tras esto, Kast afirmó que apoyará a los candidatos de Chile Vamos, y particularmente de Evópoli, con miras a las elecciones de noviembre próximo.

