Tras apuntar ahora a deudas en salud: Matthei descarta que su intención sea “entrampar” la tramitación del Presupuesto

Luego de la alerta que levantó por eventuales deudas en Vivienda, este lunes la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, apuntó a nuevos antecedentes, ahora en materia de salud, en su arremetida por el gasto fiscal, previo a la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026.

En específico, la candidata de la derecha tradicional ahora cuestionó lo que calificó como “una creciente deuda en salud pública, que amenaza la atención de millones de pacientes, la sostenibilidad del sistema y afecta a quienes más lo necesitan”.

De acuerdo a los datos entregados por la aspirante a La Moneda, hay una deuda “oculta” estimada en “8,1 millones en productos entregados sin orden de compra, que ni siquiera figuran en la contabilidad oficial”.

“Mi intención no es pelear con el gobierno, ni con los ministros, ni con nadie. Mi intención es que efectivamente tengamos la información que es absolutamente imprescindible tener para poder tomar buenas decisiones”, dijo Matthei.

Y luego agregó: “Esto no se trata de entrampar una de las leyes más importantes que tenemos , porque la verdad es que es bastante fácil dar esta información. O sea, cualquier persona que ha trabajado en el sector público tiene la información de qué es lo que ha pagado, qué es lo que debe, qué es lo que ha comprado pero no se ha facturado”.

“Esto es una parte normal de cómo se manejan las instituciones públicas. Y por lo tanto, la idea no es amenazar, ni entrampar, ni nada. Pero esta información existe, no cuesta nada darla, y es absolutamente necesario tenerla, porque al parecer las deudas públicas están creciendo”, remarcó.