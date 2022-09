Tras consulta a EE.UU.: gobierno desmiente supuesta citación a Dammert para declarar ante el FBI y Boric acusa “sucia campaña” contra su exasesora

Tras una consulta oficial a Estados Unidos, el gobierno emitió un comunicado este miércoles desmintiendo una supuesta citación a la exjefa de asesores del Segundo Piso, Lucía Dammert para declarar ante el FBI, principal agencia de investigación del Departamento de Estado del país norteamericano.

El 15 de septiembre, mismo día en que la socióloga presentó su renuncia al Ejecutivo, el medio Interferencia publicó un reportaje en el que informaban que la policía federal había solicitado el testimonio de Dammert, en el marco de una investigación de narcotráfico en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón (2006-2012) y quien fue detenido en 2019 por haber colaborado con el cártel de Sinaloa.

Luego de que trascendiera dicha información, desde La Moneda informaron que realizaron “por medios oficiales” una consulta al país norteamericano respecto de la “veracidad” de los hechos descritos en la publicación, que aludían a una eventual citación del FBI. La información, finalmente, fue desmentida.

“Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”, se lee en el comunicado enviado por Presidencia, en medio de la gira del Presidente Gabriel Boric en Nueva York.

Horas después de la publicación del reportaje, ese mismo 15 de septiembre fue la propia Dammert quien emitió un comunicado desmintiendo la información, en el que afirmó que los hechos descritos son “abiertamente falsos y a los que tengo el deber de referirme por menoscabar mi calidad profesional y personal”.

En el documento -compartido a través de sus redes sociales- especificó que “entre fines de 2007 e inicios de 2008 fui parte de un equipo de consultores que trabajó para un organismo analizando procesos de reforma policial que se estaban implementando en México en diversos niveles del Estado, pero jamás he asesorado personalmente al ex secretario de Seguridad Pública de México”.

En esa línea, aseguró desconocer “la existencia del proceso legal e investigativo que menciona la nota, por lo que he leído con sorpresa que se indique que he sido notificada por parte de alguna instancia nacional o extranjera. Es falso, además, que yo haya acordado una fecha para declarar, pues no he recibido ninguna citación”.

“Lamento profundamente el tenor y forma de esta publicación. Esto no es una equivocación, sino una forma maligna de esparcir mentiras y generar dudas sobre la honra y profesionalismo de una persona. Al ser un ataque directo, me reservo el derecho a buscar apoyo legal”, sentenció la socióloga en aquella ocasión.

Dammert anuncia acciones legales y Boric acusa una “sucia campaña” en su contra

Este miércoles, tras la comunicación del gobierno, Dammert volvió a pronunciarse y anunció acciones legales.

“En los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional”, escribió la socióloga a través de su cuenta de Twitter.

En la misma red social, aseguró que “dicho medio publicó una nota hilando un conjunto de mentiras, todas las cuales han sido negadas por las fuentes citadas, incluidos el FBI, la Canciller (Antonia) Urrejola y la Embajadora (Paula) Narváez”.

“La evidencia es suficiente para afirmar que he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal. Lamento profundamente esta campaña de desinformación y la amplificación oportunista que varios actores públicos le dieron a pesar de haber desmentido rápidamente”, complementó.

En esa línea, acusó que “me condenaron públicamente basados en un texto lleno de falsedades y a todos ellos los hago responsables de las amenazas que he recibido por diversos medios. La magnitud del daño personal y profesional generado es enorme, por lo que he decidido ejercer las acciones legales necesarias para dejar en evidencia su intencionalidad. Quiero agradecer a quienes me han apoyado en este difícil momento”.

Finalmente, hizo un llamado a “reflexionar sobre lo corrosivos que son este tipo de hechos para la vida en sociedad”. “No podemos seguir por un camino de mentiras y amenazas que solo limitan la capacidad de diálogo y debate en nuestro país, horadando progresivamente la convivencia democrática”, sentenció.

Tras su declaración, con poco más de una hora de diferencia, el Presidente Gabriel Boric -quien se encuentra en Nueva York, en el marco de su gira- utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la situación y respaldar a la exjefa de asesores del Segundo Piso.

“Todo mi apoyo y solidaridad a Lucía Dammert frente a la sucia campaña que ha sido víctima”, escribió el Mandatario.

Durante la tarde, en tanto, desde La Moneda la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo realizó un punto de prensa para abordar diferentes temas de actualidad. Uno de ellos fue, justamente, la consulta realizada por el Ejecutivo a Estados Unidos.

La secretaria de Estado explicó que se solicitó información a los respectivos organismos, particularmente a la embajada de Estados Unidos y al FBI, y que la gestión “estuvo a cargo de nuestra ministra del Interior (Carolina Tohá), como corresponde”.

Además, aseguró que se trata de un tema “sensible” y que “las acusaciones que se hicieron fueron graves, relacionadas con hechos delictivos. Por lo tanto, como corresponde en el marco de la responsabilidad como gobierno, de nuestras instituciones, de la seriedad y la transparencia, es que se recabaron los antecedentes”.

“Y es posible afirmar lo que fue afirmado y señalado en el comunicado, que desmiente todo este tipo de acusaciones con fuentes obviamente confiables”, agregó.