Tras críticas de Vallejo a Matthei: UDI emplaza a vocera a exigir disculpas a Jara por “relativizar” DD.HH. en Cuba

El jefe de la Bancada UDI, Henry Leal, junto con la subjefa, Marlene Pérez, y el diputado que integra la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristhian Moreira, reprocharon duramente las declaraciones que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, realizó a raíz de las disculpas públicas que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ofreció el fin de semana por sus dichos sobre las víctimas que hubo en el país tras el golpe de Estado de 1973.

La exalcaldesa publicó una columna este domingo, en el que admitió que “a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije”, señalando que “me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles”. Asimismo, manifestó que “la política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes”, reiterando que “no las justifico, no las defiendo. ¿Cómo podría hacerlo o creerlo? Menos aún puedo aceptar o justificar asesinatos ni torturas de prisioneros. Nada puede justificar semejantes actos”.

Sin embargo, los parlamentarios gremialistas cuestionaron que la ministra de la Secretaría General de Gobierno saliera a criticar públicamente las declaraciones de la aspirante presidencial, al sostener que “las disculpas tienen que ser oportunas y a quienes corresponden”, cuestionando incluso el sentido de las excusas tras sostener que “si es que la disculpa es honesta, no basta que sea a Don (Sebastián) Edwards”, en alusión al economista y escritor nacional al cual Matthei dirigió su columna.

En esa línea, Leal, Pérez y Moreira acusaron a Camila Vallejo -en primer lugar- de “tergiversar” la información y derechamente de “engañar” a la ciudadanía, tras dar a entender que la disculpas que ofreció la candidata de oposición iban sólo dirigidas al economista, cuando en realidad las extendió a los “chilenos” que “molestó u ofendió” con sus palabras, tal como quedó reflejado en su columna.

Pero en segundo lugar, los integrantes de la bancada UDI cuestionaron que la vocera de gobierno no se refiriera en los mismos términos al resto de los candidatos presidenciales, como por ejemplo la representante del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), sobre todo después de que a mediados de abril asegurara que Cuba “tiene un sistema democrático distinto del nuestro”, lo que incluso reafirmó al otro día tras manifestar que “es lo que pienso (…) uno tiene que ser honesto con lo que piensa”.

“ Pareciera que desde La Moneda están absolutamente empecinados a intervenir, a como dé lugar, en las elecciones presidenciales de noviembre , porque de lo contrario no se explicarían las críticas sistemáticas que a lo largo de este año vienen realizando a una candidatura en particular. Lo que Evelyn Matthei hizo esta semana fue demostrar grandeza y resiliencia, al ser capaz de reconocer su error y ofrecer disculpas a quienes se sinOeron pasados a llevar con sus dichos, lo que debería ser valorado por todos los sectores políticos. Sin embargo, la ministra Vallejo no sólo tiene el descaro de tergiversar sus palabras, sino que además decide guardar un silencio cómplice ante las declaraciones de otros candidatos, como Jeannette Jara, quien no ha dudado en relativizar las violaciones a los derechos humanos cometidas en Cuba al sostener que es un régimen ‘democrático’”, cuestionaron.

Por esta razón, los diputados Leal, Pérez y Moreira emplazaron a la titular de la Segegob a “respetar” el principio de prescindencia política que rige a las autoridades, advirtiendo que “la crisis que está viviendo nuestro país en áreas como la seguridad y el empleo -entre otras- es tan profunda, que los chilenos no necesitan a comentaristas, sino que a personas comprometidas a resolver sus urgencias”