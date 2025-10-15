Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos
La parlamentaria planteó que exigieron al Ministerio de Energía detallar las tarifas de las cuentas, sin embargo, asegura que no tuvieron respuestas.
La diputada Karol Cariola (PC) exigió compensaciones para las familias afectadas por los cobros excesivos en las cuentas de luz, tras el Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que reveló un error metodológico en el calculo de tarifas.
En concreto, se aplicó simultáneamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, lo que se tradujo en un incremento en los cobros.
La parlamentaria afirmó que durante su liderazgo en la testera de la Cámara Baja advirtió este escenario mientras discutían el proyecto de estabilización tarifaria, que buscaba mitigar las alzas en las cuentas ante el descongelamiento de las tarifas.
Cariola apunta a que durante la tramitación diferentes diputados oficialistas exigieron al Ministerio de Energía transparentar el alza y los desglose de los cobros, sin embargo, afirma que las dudas no fueron contestadas.
“Me recuerda al doble cobro de las Isapres, hemos dicho en más de alguna oportunidad que las eléctricas se han transformado en las nuevas AFP, en las nuevas Isapres del sistema eléctrico, porque han abusado de las personas. Han abusado con cobros que han ido en alza, han abusado con un aumento de cerca del 70% a nivel nacional, han abusado con un cobro sobre el 85% también en la región de Valparaíso, por ejemplo. Por lo tanto, esto es algo que advertimos”, planteó.
Por lo mismo, destacó que rechazó el proyecto de estabilización tarifaria debido a la falta de transparencia en los montos.
“Yo lo dije, por eso rechacé el proyecto de ley que se suponía era un alivio para la familia, pero resultó siendo todo lo contrario. Se les está cobrando doble por un mal cálculo”, aseguró.
