SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos

La parlamentaria planteó que exigieron al Ministerio de Energía detallar las tarifas de las cuentas, sin embargo, asegura que no tuvieron respuestas.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La diputada Karol Cariola (PC) exigió compensaciones para las familias afectadas por los cobros excesivos en las cuentas de luz, tras el Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que reveló un error metodológico en el calculo de tarifas.

En concreto, se aplicó simultáneamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, lo que se tradujo en un incremento en los cobros.

La parlamentaria afirmó que durante su liderazgo en la testera de la Cámara Baja advirtió este escenario mientras discutían el proyecto de estabilización tarifaria, que buscaba mitigar las alzas en las cuentas ante el descongelamiento de las tarifas.

Cariola apunta a que durante la tramitación diferentes diputados oficialistas exigieron al Ministerio de Energía transparentar el alza y los desglose de los cobros, sin embargo, afirma que las dudas no fueron contestadas.

“Me recuerda al doble cobro de las Isapres, hemos dicho en más de alguna oportunidad que las eléctricas se han transformado en las nuevas AFP, en las nuevas Isapres del sistema eléctrico, porque han abusado de las personas. Han abusado con cobros que han ido en alza, han abusado con un aumento de cerca del 70% a nivel nacional, han abusado con un cobro sobre el 85% también en la región de Valparaíso, por ejemplo. Por lo tanto, esto es algo que advertimos”, planteó.

Por lo mismo, destacó que rechazó el proyecto de estabilización tarifaria debido a la falta de transparencia en los montos.

“Yo lo dije, por eso rechacé el proyecto de ley que se suponía era un alivio para la familia, pero resultó siendo todo lo contrario. Se les está cobrando doble por un mal cálculo”, aseguró.

Más sobre:Karol CariolaCámara de DiputadosCNE

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Por la unidad y paz de Chile”: Matthei organiza misa por nuevo aniversario del estallido social

“Usted apoya a Mayne-Nicholls; no corresponde”: Ricardo Fábrega acusa al gobierno de retirar su postulación a organismo internacional

Oficialismo alista franja parlamentaria: FA opta por relevar figura de Beatriz Sánchez y PC-PS apuestan por Jara

La paz duró menos de 24 horas: dichos de secretaria general de republicanos sobre Jaime Guzmán desatan molestia UDI

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Que devuelvan la plata”: la reacción de los candidatos presidenciales tras error metodológico en las tarifas eléctricas
Chile

“Que devuelvan la plata”: la reacción de los candidatos presidenciales tras error metodológico en las tarifas eléctricas

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos

En la antesala de conmemoración: la alusión al 18-O durante ceremonia en La Moneda

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027
Negocios

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027

Fondos generacionales: ¿determinísticos o adaptativos?

El centro comercial más caro de Santiago que sale a remate este año

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique
El Deportivo

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique

Sifup reitera su compromiso con la Segunda División tras la sanción que condena al SAU a abandonar el profesionalismo

Jugará por primera vez en el país: Chile Open confirma en su cuadro principal a un extop ten y finalista de Wimbledon

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026
Cultura y entretención

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú
Mundo

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo