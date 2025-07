Alcalde Bellolio aborda rechazo de Yáñez a policías municipales: “Patear ese tablero me parece equivocado”

Frente a los dichos del ex general de Carabineros, Ricardo Yáñez, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, comentó que “la mayor parte de las veces el trabajo con Carabineros es algo que funciona muy bien, lo mismo con la PDI. Entonces, tratar de ir a patear ese tablero me parece equivocado”.

En una entrevista de La Tercera, Yáñez indicó que “soy un enemigo de las policías municipales” y que “me cuesta creer la irresponsabilidad de alcaldes que envían a estas personas a cumplir tareas de seguridad pública sin tener la preparación”.

Ante esto, en CHV Noticias el alcalde indicó que “me parece una mala noticia que aparezca un ex general pegándonos en un trabajo que nosotros hacemos colaborativamente con Carabineros, porque para la ciudadanía esa división no puede existir”.

Agregó que “tiene que ser un trabajo en equipo que es como lo hemos hecho en Providencia”.

“Yo que he sido un defensor de Carabineros a mil, lo que he visto es que los labores de seguridad que tenemos que hacer los municipios, necesita de un mayor apoyo de las fuerzas de Carabineros y de la PDI, no lo contrario”, detalló.

“No puede ser dividido esto, tiene que ser en conjunto”, subrayó.

Consultado sobre los señalado por Yáñez, en específico sobre la delimitación de funciones, Bellolio señaló que “eso está súper bien (...) ahora, yo me opongo a que sean policías y que la seguridad municipal esté armada. No creo que tengan que estar armados”.

“Nosotros como seguridad municipal tenemos que hacer otras labores. Sí va a haber una tensión en algunas cosas, pero cuando nosotros llevamos más de 400 detenidos en flagrancia durante este año, y si se detienen, no se pueden llevar a la comisaría porque no se tiene la capacidad, hay que esperar a que llegue Carabineros", comentó.

Añadió que “Carabineros están atendiendo otras cosas que son más urgentes, entonces se demoran de dos a tres horas cuando uno detiene a una persona. Es mucho tiempo porque yo pierdo seis patrulleros, tres carros, mientras lo podemos trasladar hacia la comisaría”.

“La delimitación de funciones está perfecto y por lo mismo la Ley de Seguridad es algo que debiese salir. Nos entrega mayores facultades, pero son facultades como poder exigir el carnet de identidad, poder hacer el decomiso sin que estén Carabineros, poder parar a alguien que uno sabe que es sospechoso”.