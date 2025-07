“Era un callejón sin salida”: diputados se muestran a favor de la solicitud de renuncia de Boric a Etcheberry

Diversos parlamentarios del espectro político reaccionaron a la solicitud de renuncia por parte del Presidente Gabriel Boric al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, mostrándose a favor de esta.

Este viernes, a través de un comunicado, desde el Ejecutivo se informó que la medida fue tomada por el mandatario tras un “análisis de la información entregada por Etcheberry respecto de las gestiones realizadas para la actualización del avalúo de su propiedad en la comuna de Paine y en la necesidad de resguardar el buen funcionamiento del Servicio en un contexto de creciente tensión política”.

Esta decisión fue tomada tras darse a conocer que el ahora exdirector del SII adeudaba nueve años de contribuciones por su casa en Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine.

En la oposición afirman que permanencia de Etcheberry era “insostenible”

Desde Renovación Nacional, los diputados Miguel Mellado y Frank Sauerbaum coincidieron en que la permanencia de Etcheberry era “insostenible”, considerando los cuestionamientos por el no pago de contribuciones de una propiedad de su propiedad.

Mellado, jefe de bancada de RN, sostuvo que “es una señal correcta, pero tardía”, agregando que “no se puede pedir mayor carga tributaria mientras quien dirige el SII no cumple con sus propios deberes”.

En tanto, Sauerbaum, quien al igual que su par, forma parte de la comisión de Hacienda, advirtió que la presencia de Etcheberry “iba a entrampar” el debate tributario impulsado por el Ejecutivo.

“Evidentemente la presencia del director de Impuestos Internos iba a generar un conflicto con los parlamentarios y, por lo tanto, el gobierno quiso evitar esta situación pidiéndole la renuncia”, señaló.

El parlamentario Andrés Celis también sostuvo que “ era impresentable que siguiera el director del Servicio de Impuestos Internos , había levantado una construcción en forma ilegal, no había pagado las contribuciones, tampoco el impuesto territorial. ¿Qué más quería el gobierno? ¿Qué permaneciera porque supuestamente había renunciado a la prescripción luego de 9 años de no haber cancelado? No, creo que lo mínimo por una decencia política era haber aceptado, entre comillas, esta renuncia voluntaria. Reitero este gobierno amateur no puede aceptar autoridades de cartón o bien de papel".

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también aplaudió la medida, asegurando que “Chile se merece autoridades que no caigan en contradicciones irreconciliables entre lo que es su vida privada y su vida pública”.

El diputado Agustín Romero (Republicano) alegó: “¿Querían subirle los impuestos a los chilenos mientras el director del SII debía 9 años de contribuciones? Su permanencia era una burla. Tuvieron que pedirle la renuncia porque el escándalo ya era insostenible “.

Oficialismo valora salida

Carlos Bianchi, diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, afirmó que la salida de Etcheberry “era un callejón sin salida” y cuestionó la actitud inicial del Ejecutivo, asegurando que “llamó mucho la atención la primera defensa que hizo el Ministro de Hacienda, que fue el que salió a proteger y a defender al señor Etcheberry”.

En tanto, el jefe de bancada de PPD-Independientes, Héctor Ulloa, calificó de “buena decisión” la petición de renuncia. “Su permanencia como Director del Servicio de Impuestos Internos era insostenible y claramente provocaba un daño a la institucionalidad”, añadió.

“El haber pagado en el día de ayer los nueve años de contribuciones que debía, fue claramente un reconocimiento de su falta de diligencia por no corregir antes su situación. Las autoridades debemos predicar con el ejemplo, y claramente Etcheberry había dejado de ser un interlocutor válido. Ahora es necesario hacer un control de daños , porque lo ocurrido genera desconfianza en la ciudadanía, que está cansada de los abusos”, sumó.

Desde el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez (FA) valoró la decisión del Mandatario y del ministro Mario Marcel, subrayando que “no puede ser que alguien con estas irregularidades esté al mando del órgano que fiscaliza los impuestos”.

No obstante, recalcó que “hay que continuar con el trabajo que estaba haciendo este director, que también ha sido positivo”.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC), miembro de la comisión de Hacienda, señaló que “el director del SII es el primer responsable de cumplir con las leyes tributarias”, agregando que “más allá de las explicaciones, lo prudente y razonable es resguardar la credibilidad del Servicio”.