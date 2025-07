Diego Schalper: “Matthei tiene que abandonar la dicotomía entre el nombre y el apellido”

El diputado Diego Schalper (RN) tiene un diagnóstico claro respecto al terreno que ha ganado la candidatura de Jeannette Jara y -particularmente- la de José Antonio Kast frente a la de su abanderada, Evelyn Matthei. “Frente al hastío, es esperable que la primera impresión sea dirigir la mirada a posiciones más maximalistas”, dice. Una idea que plasmó hace poco más de un año en un libro.

De todas formas, el dirigente RN es optimista: “Enfrentados a la pregunta de si quieren conservar este clima de polarización, o avanzar a un espacio donde nuevamente sea posible construir cambios viables, no se van a perder ni un minuto”.

Pero el desafío -dice- viene en demostrarlo, ajustando el rumbo de la campaña. Señala que Kast no es su adversario, como sí lo planteó el jefe de campaña, Diego Paulsen; que el acuerdo con Demócratas puede ser el punto de inflexión que necesitan, y entra en el debate sobre la “campaña asquerosa” que acusó Matthei de parte de republicanos.

Su candidata apuntó a republicanos como quienes la denuestan en redes. ¿Lo podría atribuir a una instrucción de la cúpula del partido?

Esa campaña descalificadora existe hace bastante. Ha tenido foco con distintas personas de Chile Vamos, hoy lo tiene en Evelyn Matthei y me parece lamentable. Para ser franco, no tengo dudas de que José Antonio Kast no tiene nada que ver con esto. Pero dado que estas personas dicen ser simpatizantes de su candidatura, sería bueno que él emprenda acciones que expresen su total distancia de esas personas.

¿Qué acciones? Kast condenó los hechos y enfatizó que los mensajes no vienen de su partido, pese a que un precandidato republicano publicó un mensaje contra Matthei.

Las que sean suficientes para parar este ataque de gente que dice ser su simpatizante.

¿Piensa lo mismo que Diego Paulsen cuando plantea que Kast es el adversario electoral?

Cuando todos los estudios de opinión muestran que la derecha encarna una inmensa mayoría, eso nos pone a los dirigentes de derecha con una responsabilidad fundamental. Tenemos que ser unidad en la diversidad y tener clarísimo que nuestro adversario político es el octubrismo maquillado de Jeannette Jara. Yo, al menos, lo tengo clarísimo.

Diego Schalper: “Matthei tiene que abandonar esta dicotomía entre el nombre y el apellido y construir un espacio de certidumbre”. MARIO TELLEZ

¿No tiene un punto cuando en los sondeos se muestra que Kast ha ganado terreno en los atributos donde antes lideraba Matthei?

La tarea de Matthei es fortalecer la idea de que ella es la mejor posicionada para lograr los cambios de manera viable. Soy partidario de que esta campaña mire más para adelante y menos para el lado.

¿No teme que exista un desfonde, como ocurrió con Sichel en 2021? El líder republicano Arturo Squella lo ha deslizado.

Con todo respeto, le sugiero que recuerde que, cualquiera sea el desenlace, tenemos que cultivar una unidad fuerte para derrotar a la izquierda en segunda vuelta. Todo comentario que atente contra eso no debiese ser parte del inventario.

¿Por qué la candidata ha retrocedido frente a competidores que encarnan posiciones más polarizadas?

Frente al hastío por el estancamiento y el inmovilismo, es esperable que la primera impresión sea dirigir la mirada a posiciones más maximalistas. Pero el desafío de la candidatura de Chile Vamos está en demostrar que tenemos la capacidad de convocar los apoyos necesarios para hacer cambios viables. Después de la primaria, los sectores de centro quedaron en una posición complicada. Matthei tiene que abandonar esta dicotomía entre el nombre y el apellido y construir un espacio de certidumbre, de futuro y de convocatoria, que permita a esa amplia cantidad de personas encontrar un espacio en este lugar.

Pero pareciera que el centro está vacío. O al menos eso quedó de manifiesto con la derrota de Carolina Tohá.

La inmensa mayoría de los chilenos no se domicilia políticamente. Lo que quieren es que cambie su situación actual y van a apostar por aquel espacio político que le ofrezca mayor certeza de que esos cambios van a acontecer. El acuerdo con Demócratas va a cumplir un rol en esta dirección (...). Eso nos va a dar un punto de inflexión valioso para insistir en la idea de que el 62% del Rechazo fue posible porque hubo unidad entre los distintos por una cosa viable.

¿Qué ajustes hay que hacer en el rumbo de la campaña?

El primer paso es abandonar la dicotomía entre el nombre y el apellido. Tenemos que ofrecer una hoja de ruta clara y poner por delante los equipos, lo programático y lo mejor que tiene Evelyn Matthei: que cuando estuvo en los lugares donde había que resolver los problemas, fue capaz de enfrentarlos y dio soluciones.

¿Cree que Paulsen ya cumplió un ciclo en la campaña?

En el comando necesitamos personas que tengan la habilidad de convocar. Evelyn Matthei tiene sus raíces desde la derecha, pero logra poner sus ramas en una mayoría de chilenos. Diego Paulsen tuvo la misma capacidad cuando lideró la Cámara.

¿Matthei tiene que volver a abrazar la idea de que es la heredera del piñerismo para repuntar?

No tengo ninguna duda de que el Presidente Piñera le habría dicho que se despliegue con toda la fuerza que la caracteriza y demostrando lo que él fue capaz de construir: unidad en la diversidad, espacios mayoritarios y cambios con eficacia. Matthei tiene que ser un punto de encuentro de distintas historias, donde evidentemente cabe la historia de todos aquellos que formaron parte de los dos gobiernos, pero también de otras historias. En el minuto en que personas como René Cortázar o Isidro Solís dicen que van a votar por una candidata que tiene sus raíces en la derecha, me doy cuenta de que lo que aquí ha acontecido es extremadamente potente.