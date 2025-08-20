Tras renuncia de Mellado a RN para apoyar a Kast: diputado Frank Sauerbaum asumirá la jefatura de la bancada

Fue ayer, que en medio de sus críticas a la campaña de Evelyn Matthei, el diputado Miguel Mellado presentó su renuncia a la jefatura de bancada de Renovación Nacional (RN).

No solo eso, también anunció que dejará la colectividad liderada por Rodrigo Galilea debido a su malestar por haber quedado fuera de la nómina parlamentaria, y además, para poder votar por José Antonio Kast (republicanos) en las presidenciales.

Bajo este marco, el partido compartió un comunicado en el que se informa que la renuncia de Mellado a la jefatura de la bancada fue aceptada, y que en su reemplazo asumirá el diputado Frank Sauerbaum .

“Valoramos y agradecemos su liderazgo, compromiso y el tiempo dedicado a representar a nuestra bancada en esta función, siempre en línea con el compromiso democrática de nuestro partido”, se lee en la declaración.

“De conformidad con el reglamento de nuestra bancada y habiendo existido acuerdo unánime de la misma, asumirá el diputado Frank Sauerbaum, a quien entregamos todo nuestro respaldo para continuar con el riguroso trabajo legislativo y fiscalizador que caracteriza a Renovación Nacional”, continúa el escrito.

Con todo, considerando este nuevo descuelgue en sus filas, el partido reafirmó su apoyo a la candidatura de Matthei.