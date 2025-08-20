Tras renuncia de Mellado a RN para apoyar a Kast: diputado Frank Sauerbaum asumirá la jefatura de la bancada
Mellado puso fin a su militancia en Renovación Nacional para apoyar a José Antonio Kast en las presidenciales.
Fue ayer, que en medio de sus críticas a la campaña de Evelyn Matthei, el diputado Miguel Mellado presentó su renuncia a la jefatura de bancada de Renovación Nacional (RN).
No solo eso, también anunció que dejará la colectividad liderada por Rodrigo Galilea debido a su malestar por haber quedado fuera de la nómina parlamentaria, y además, para poder votar por José Antonio Kast (republicanos) en las presidenciales.
Bajo este marco, el partido compartió un comunicado en el que se informa que la renuncia de Mellado a la jefatura de la bancada fue aceptada, y que en su reemplazo asumirá el diputado Frank Sauerbaum.
“Valoramos y agradecemos su liderazgo, compromiso y el tiempo dedicado a representar a nuestra bancada en esta función, siempre en línea con el compromiso democrática de nuestro partido”, se lee en la declaración.
“De conformidad con el reglamento de nuestra bancada y habiendo existido acuerdo unánime de la misma, asumirá el diputado Frank Sauerbaum, a quien entregamos todo nuestro respaldo para continuar con el riguroso trabajo legislativo y fiscalizador que caracteriza a Renovación Nacional”, continúa el escrito.
Con todo, considerando este nuevo descuelgue en sus filas, el partido reafirmó su apoyo a la candidatura de Matthei.
“Como bancada de diputados de Renovación Nacional aprovechamos la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la candidatura de Evelyn Matthel, en la firme convicción que su liderazgo es sano y necesario para un Chile que necesita entrentar el futuro sin divisiones”, concluye el comunicado.
