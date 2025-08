Tras sumarse a comando de Matthei: Sutil afirma que el adversario es la “continuidad del Gobierno del Presidente Boric”

El empresario y recién integrado al comando de Evelyn Matthei, Juan Sutil, se refirió a su rol en la campaña presidencial de Chile Vamos, y también respondió sobre quiénes son los adversarios de cara a las elecciones de noviembre de 2025.

Fue este lunes que se confirmó que el empresario y el senador Juan Antonio Coloma se integrarán al equipo de la exalcaldesa de Providencia, en donde Sutil expresó que fue “invitado a colaborar”.

Según señaló el expresidente de la CPC a T13 Radio, la invitación es para reforzar lo que es “la estrategia y la relación política”. “ El objetivo es focalizar cómo vamos a mostrar un proyecto país que es necesario para Chile, cómo vamos a poder conectar de mejor manera, cómo nos vamos a poder estructurar mejor, y eso con una mirada estratégica durante los próximos 1095 días que es la campaña”, agregó.

“La cancha está bien abierta, lo que hay que hacer es mostrar nuestras capacidades, que por supuesto, la candidata las tiene todas”, aseguró el empresario.

Junto con ello, Sutil apuntó que, para él, tienen un adversario que “es un proyecto de país que podría poner el desarrollo de Chile en riesgo y en peligro, que es un proyecto liderado por la continuidad de un gobierno, en este caso por la candidata de la continuidad de un gobierno que no lo ha hecho bien”.

“ Nosotros tenemos al frente la continuidad del Gobierno del Presidente Boric; no me parece un buen gobierno , no me parece que es el modelo que Chile tiene que seguir tomando hacia adelante, no estoy de acuerdo en su política internacional, no estoy de acuerdo en su política interna, no estoy de acuerdo en todo el deteriores y la pudrición que hemos visto”, enfatizó Sutil.

En esa línea, insistió en que “Eso, sin dudas, es nuestro adversario, porque ese proyecto, hemos visto, que en cualquier parte del mundo fracasa”.

Esto a diferencia del generalísimo de la campaña de Matthei, Diego Paulsen, quien había dicho que el adversario político era “un mal gobierno”, pero que el “adversario electoral es José Antonio Kast”.

"No se hace buena política desde las redes sociales"

Por su parte, Sutil abordó la candidatura del abanderado del Partido Republicano, donde indicó que existen “dos proyectos que son muy distintos; uno es el proyecto que lidera republicanos, en una asociación con Nacional Libertario y Social Cristiano, que son distintos a un proyecto como el que tiene la centro derecha, que es más democrática, que es más liberal”.

Junto con ello, se refirió a la “campaña sucia” y a lo sucedido respecto a los videos de la candidata Matthei en redes sociales aseverando que "hay que aprender de lo que sucedió“.

“Yo creo que nosotros tenemos que pensar que esta es una batalla de ideas, de propuestas y no una batalla destructiva en redes sociales. No se hace buena política desde las redes sociales y creo que lo que ocurrió marca un principio y un fin ”, expresó Sutil.