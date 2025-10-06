SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Un Chile que cumple”: revelan en detalle el programa definitivo de gobierno de Jeannette Jara

El documento subido este domingo reúne más de 380 medidas organizadas en cuatro ejes -crecimiento, seguridad, Estado social y convivencia democrática- y propone cambios en salud, vivienda, educación, cuidados e inversión.

Por 
Roberto Martínez

“Un Chile que cumple”. Con ese título fue publicado la noche de este domingo el programa definitivo de gobierno de la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara, documento amplio y detallado que aborda más de 380 medidas que tiene como objetivo “reconectar la política con la vida cotidiana” y recuperar la “eficacia del Estado para resolver problemas concretos de la ciudadanía”.

Ya durante la noche del jueves, en su participación en el programa de TVN “Candidato, llegó tu hora”, la exministra del Trabajo había adelantado que antes de este lunes estaría compartido el anexo, que buscaría integrar los comentarios tanto de expertos, miembros de los partidos y organizaciones ciudadanas.

El texto, de 110 páginas, combina diagnósticos con un conjunto numerado de medidas prácticas que abarcan desde la modernización administrativa hasta políticas sociales específicas.

En este sentido, el programa se estructura en cuatro pilares: generar condiciones para un crecimiento económico inclusivo, garantizar entornos seguros y combatir crimen organizado, construir un Estado social que asegure derechos en salud, vivienda y educación, y promover la convivencia democrática y la modernización institucional.

Salud: prioridades y medidas clave

El capítulo de salud propone una serie de intervenciones destinadas a reducir listas de espera, aumentar la utilización efectiva de pabellones y mejorar la coordinación público-privada.

Entre las medidas más relevantes está la creación de una Red Nacional de Utilización Pública, cuando se requiera declarar alertas sanitarias para movilizar capacidad pública y privada cuando sea necesario.

También se propone una Ficha Clínica Interoperable, para que la información de un paciente esté disponible en cualquier centro, evitando exámenes repetidos. Telemedicina masiva con la instalación de 500 nuevas salas de telemedicina; y se estableció una meta concreta de aumentar la ambulatorización de cirugías del 48,3% a 55% en el periodo de gobierno.

Educación y cuidados

El programa plantea también una expansión planificada de la educación parvularia, mejoras en la formación docente y la consolidación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

También propone modernizar los títulos universitarios (estructura de grados) y potenciar la formación técnica y la reconversión laboral.

En materia de cuidados se propone la implementación de un Sistema de Cuidado y la duplicación del programa “4 a 7” para ampliar cobertura de atención diurna, además de aumentar estipendios para cuidadores y otorgar subsidios de transporte para este grupo.

Vivienda y barrios: acelerar la oferta y regenerar sectores

Al mismo tiempo, el plan de gobierno reconoce la crisis habitacional y propone una batería de políticas, tales como el banco de suelos, para liberar terrenos para vivienda pública.

También apunta a fortalecer al Fondo de Infraestructura S.A. para gestión habitacional; la creación de un Observatorio Público del Mercado de Arriendo y planes de regeneración urbana con obras detonantes y recuperación de mil espacios barriales.

Incluye asimismo medidas de apoyo específico a damnificados por emergencias como incendios.

Economía, inversión y empleo

Asimismo, se pone un fuerte acento en elevar la tasa de inversión como motor del crecimiento, además de crear una Oficina Presidencial de Proyectos Estratégicos para coordinar inversiones públicas y privadas, atraer más inversión extranjera directa (IED) y acelerar infraestructura (puertos, aeropuertos, autopistas).

En lo laboral, se plantean grandes programas de formación para reconversión y capacitación tecnológica, como capacitar a 450.000 personas en cuatro años y reconvertir 150.000 en competencias tecnológicas.

El programa incluye medidas organizativas para que el Estado rinda cuentas y sea visible en el territorio.

En este sentido, destaca la creación de una plataforma pública denominada “Tablero: Chile, país que cumple”, con indicadores y metas mensuales (KPI) para medir el avance de prioridades de gobierno.

De igual modo, el despliegue de oficinas móviles para llevar servicios públicos a comunas rurales y periurbanas, tales como el Registro Civil, IPS, SernamEG, atención preventiva de salud, etc. El objetivo es llegar a una cobertura cercana en el 95% de las comunas.

Migración y seguridad

El capítulo de migración plantea fortalecer la institucionalidad y diseñar un sistema de ordenamiento laboral migratorio con cuotas o mecanismos basados en necesidades territoriales y sectoriales.

En seguridad, el programa promete un combate frontal al crimen organizado, además de medidas urbanas de rehabilitación de barrios para reducir violencia.

¿Cuánto cuesta y cómo se financia?

El programa mezcla medidas de gasto social (salud, vivienda, cuidados) con medidas pro-crecimiento (inversión). Según se señala en el texto, varios elementos requieren recursos significativos, como ampliar cobertura de sala cuna, duplicar estipendios, construir viviendas, instalar telemedicina y modernizar sistemas informáticos.

El documento propone, para responder a esto, impulsar la inversión privada, mejorar la eficiencia del gasto público y priorizar proyectos estratégicos coordinados desde La Moneda.

La viabilidad de esto dependerá de tres factores prácticos, como lo es el financiamiento -negociación del presupuesto y reasignación de partidas-; la capacidad institucional para implementar reformas administrativas complejas; y del acuerdo político en el Parlamento para convertir medidas en leyes y asegurar fondos.

Pese a que el texto propone líneas y metas, se indica que la ejecución exigirá priorización, plazos y transparencia presupuestaria.

Revisa aquí el detalle del programa completo de la candidata Jeannette Jara

Más sobre:Elecciones presidencialesJeannette JaraPrograma de gobiernoUn Chile que cumplePolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Versión final de programa de Jara ratifica ingreso vital de $750 mil e incluye respaldo a ley de aborto

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 5 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

3.
Jeannette Jara en libro biográfico: “El duelo es algo muy fuerte. Te toma y no te abandona. Y ese sentimiento me acompañó por años”

Jeannette Jara en libro biográfico: “El duelo es algo muy fuerte. Te toma y no te abandona. Y ese sentimiento me acompañó por años”

4.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

5.
La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

“Un Chile que cumple”: revelan en detalle el programa definitivo de gobierno de Jeannette Jara
Chile

“Un Chile que cumple”: revelan en detalle el programa definitivo de gobierno de Jeannette Jara

Versión final de programa de Jara ratifica ingreso vital de $750 mil e incluye respaldo a ley de aborto

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela
Mundo

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia