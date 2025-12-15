“Un examen a fondo” y llamado a articular nueva oposición: partidos oficialistas reaccionan al triunfo Kast

Desde los partidos políticos que respaldaron la candidatura de Jeannette Jara, reaccionaron esta tarde luego de la derrota frente al republicano José Antonio Kast, llamando a realizar un análisis a su rol y a un nuevo rol opositor.

Entre los partidos que respaldaban a Jara, como el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA) abordaron la derrota, que otorgó un 41,8 % para la militante comunista.

Una vez conocidos los resultados de la segunda vuelta, el presidente del PC, Lautaro Carmona, evitó sacar conclusiones respecto a los resultados obtenidos por Jara y si el desempeño del gobierno, incidió en las cifras.

“Creo que sacar conclusiones siempre son multi factoriales. Empezar a sacar conclusiones de un factor u otro, aisladamente, es un error”, destacó y agregó: “Los partidos tenemos la obligación de hacer un examen muy a fondo, mal que mal esto ha comprometido a Chile entero”.

“Primera vez que tantos millones de personas salen a votar y no leer eso, además territorio por territorio, o comuna por comuna, sería no querer aprender de la política a partir de la realidad. Es el ejercicio que los partidos debemos hacer”, agregó Carmona.

Respecto a los resultados, Carmona sostuvo que frente al 58 % de Kast “tienes muchas formas de leer los resultados (...)”.

“Me quedo con que resultado es inapelable. Lo que hay que hacer ahora es que asuma el gobierno con, espero yo, cumpliendo todos los compromisos que hizo, incluyendo aquellos que dijo no eran temas ajenos para ellos como las 40 horas, el salario mínimo, entre otros y desde esa perspectiva seremos una oposición constructiva, pero muy crítica de lo que no se cumple”, adelantó el presidente del PC.

Desde el Partido Socialista, encabezado por la senadora Paulina Vodanovic, emitieron una declaración pública donde agradecieron el desempeño de Jara durante la campaña presidencial y también destacaron rol de la senadora Vodanovic como jefa de campaña de cara a la segunda vuelta.

“Como partido con profundas convicciones democráticas, aceptamos la decisión de la soberanía popular y, por ello, articularemos una oposición que agrupe a amplios sectores políticos, conformando una nueva coalición política que, vinculada a las organizaciones sindicales y de la sociedad civil, esté alerta para defender los derechos sociales, y -particularmente- los derechos de los trabajadores”, agregó el PS en su declaración.

Asimismo, desde el PS hicieron un llamado a los otros partidos políticos a conformar una nueva alianza política que haga frente a la nueva administración que recaerá en el candidato del Partido Republicano.

“Convocamos a los demás partidos políticos de la centro izquierda a un hito de reflexión política, que vaya más allá de las habituales reuniones de presidentes o secretarios generales, en relación a lo enunciado anteriormente, para avanzar prontamente ya que este momento político exige la mayor unidad del progresismo”, sumaron.

Desde el Frente Amplio, la presidenta Constanza Martínez, reaccionó a los resultados electorales.

“Respetamos la voluntad de Chile y tomamos este resultado con humildad y disposición a escuchar. La alternancia, como en muchas democracias, expresa un malestar no resuelto y una institucionalidad que responde lento”, agregó Martínez.

“Kast lo sabe: Chile no quiere retroceder en derechos, ni en pensiones, ni en 40 horas, ni en libertades de las mujeres. Esta elección no es un cheque en blanco. Como Frente Amplio, seremos un partido serio y firme: a disposición de avanzar en las demandas ciudadanas y fiscalizando con rigor, defendiendo los derechos de las y los trabajadores”, sumó.

Desde la Democracia Cristiana, su presidente, el senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, agregó a través de una declaración que “el pueblo chileno se pronunció. Funcionaron las instituciones y la democracia”.

“Como PDC, hicimos una apuesta de un programa consensuado, una lista parlamentaria y una coalición encabezada por Jeannette Jara. Nos jugamos lealmente por su candidatura. Ella cumplió con prestancia y honorablemente. Nuestros saludos y reconocimiento”, agregó.

Respecto a Kast, Huenchumilla manifestó que “por su ideología, sus dichos, y por su programa, representa una derecha extrema, diferente a la tradicional que el país ha conocido. Nuestro lugar es la oposición racional, vigilante, y en defensa de los derechos conquistados por el pueblo de Chile, con respeto al Estado de derecho, y al funcionamiento de sus instituciones".

Asimismo, adelantó que con su bancada de ocho diputados y tres senadores “trabajaremos en esta nueva realidad política: coordinados con la centroizquierda, y disponibles para una relación de respeto y de diálogo, con las bancadas oficialistas y el nuevo gobierno”.

“En el curso de las próximas semanas, el partido, por medio de sus organismos competentes, tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan”, sumó.