SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Un partido en extinción” y “el gobierno más malo de todos”: las declaraciones de Jaime Campos que tensionan el debut del gabinete de Kast

    El futuro ministro de Agricultura calificó como “arreglos cosméticos” las decisiones adoptadas por distintos gobiernos respecto del cierre de Punta Peuco y afirmó que la reconversión anunciada no produjo cambios reales en la situación de los internos. “Tuvieron cuatro años para cerrarlo, si es que realmente querían cerrarlo y no lo hicieron”, dijo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Jaime Campos será ministro de Agricultura DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La designación de Jaime Campos como próximo ministro de Agricultura del presidente electo José Antonio Kast no solo generó ruido al interior del Partido Radical, colectividad a la que pertenece desde la adolescencia, sino que derivó en un choque frontal con su directiva, luego de que el exministro calificara a su partido como “una colectividad en extinción” y descartara cualquier obligación de consultar su decisión con la institucionalidad partidaria.

    Las declaraciones, entregadas tras la presentación oficial del gabinete, marcaron uno de los momentos más controversiales del debut del equipo ministerial de Kast, evidenciando tensiones políticas heredadas, definiciones ideológicas sin ambigüedades y una defensa cerrada de su trayectoria transversal en distintos gobiernos.

    “Me tiene sin cuidado”: el quiebre con el Partido Radical

    Consultado por las críticas del Partido Radical a su nominación, Campos respondió sin rodeos “me tiene sin cuidado lo que opina el partido (…) porque tengo entendido que es un partido en extinción”.

    La frase profundizó el conflicto con la directiva radical, que ya había advertido la eventual apertura de un proceso disciplinario en su contra.

    Pese a ello, el futuro ministro fue enfático en descartar una renuncia a su militancia: “No, si yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido”.

    Campos, militante desde los 12 años y exministro en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, aseguró que nunca ha consultado sus decisiones políticas con el partido, ni siquiera cuando asumió cargos en administraciones anteriores.

    “No hablé con el partido cuando fui ministro de Lagos, ni tampoco cuando fui ministro en el gobierno de la Presidenta Bachelet”, acotó.

    Sin diálogo con la directiva

    El exdiputado también confirmó que no informó previamente su decisión al presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, ni sostuvo conversación alguna con él: “No, ninguna. Si yo prácticamente no lo conozco”, afirmó.

    Frente a las críticas por una supuesta falta de institucionalidad partidaria, Campos remarcó que “yo no tengo que consultarle a nadie sobre eso”.

    Jaime Campos. Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Estas declaraciones contrastan con la postura oficial del Partido Radical, que anunció que el caso será derivado a su Tribunal Supremo, con miras a una eventual expulsión. Desde la colectividad acusaron una “agresión a la institucionalidad” y manifestaron su malestar incluso ante el Partido Republicano.

    Unidad nacional y respaldo a Kast

    Lejos de matizar su postura, Campos defendió su incorporación al próximo gobierno como parte de una lógica superior.

    “Es un orgullo, porque se ha convocado un gobierno de unidad nacional y detrás de los gobiernos de unidad nacional tenemos que estar todos los chilenos, independientemente del partido político”, indicó.

    El futuro ministro reconoció además que votó por José Antonio Kast en primera y segunda vuelta, marcando distancia con el actual oficialismo.

    “Yo no voté por el Presidente Boric en la última elección. Anulé el voto en esa ocasión. Ahora voté en primera y en segunda vuelta por Kast”, reveló.

    Dura evaluación al gobierno de Boric y Punta Peuco

    En el mismo tenor, Campos fue consultado por su evaluación de la administración saliente. Sin matices, afirmó que “yo creo que el gobierno del Presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia”.

    El futuro titular de Agricultura también fue consultado por el controvertido episodio de Punta Peuco, recordando su negativa a firmar el decreto de cierre durante el gobierno de la expresidenta Bachelet.

    “Hice lo que jurídicamente correspondía”, sostuvo, reiterando que lo que se le pidió firmar era “un acto inconstitucional e ilegal”.

    Sobre la reconversión impulsada por el actual gobierno, fue igualmente crítico: “Hizo un arreglo cosmético no más (…) Tuvo cuatro años para cerrarlo, si es que realmente querían cerrarlo y no lo hicieron”, calificando las decisiones tanto del actual Ejecutivo como de administraciones anteriores como “shows comunicacionales sin efecto práctico”.

    Más sobre:Jaime CamposJosé Antonio KastPartido RadicalPresidente BoricPunta PeucoConcertaciónGabinetePolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    El gabinete en números: 62% independientes, mayoría de hombres y casi dos tercios debutan en cargos políticos

    Siete claves del gabinete con que Kast se alista a gobernar

    Cómo será el comité político de Kast

    Vallejo y oficialismo ponen fin a la tregua por emergencia y culpan a la oposición de trabar la ley de Incendios

    Lo más leído

    1.
    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    “Lamento no poder despedirme”: Trinidad Steinert confirma a fiscales regionales su nominación como ministra de Seguridad de Kast

    2.
    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    3.
    José Antonio Kast presenta el primer gabinete para su futuro gobierno

    José Antonio Kast presenta el primer gabinete para su futuro gobierno

    4.
    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    5.
    En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

    En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    “Un partido en extinción” y “el gobierno más malo de todos”: las incendiarias declaraciones de Jaime Campos que tensionan el debut del gabinete de Kast
    Chile

    “Un partido en extinción” y “el gobierno más malo de todos”: las incendiarias declaraciones de Jaime Campos que tensionan el debut del gabinete de Kast

    Izquierda debuta como oposición a Kast y arremete contra futuros ministros

    Kast anuncia su gabinete con más de la mitad de independientes y en medio de incomodidad de partidos

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura
    Negocios

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”
    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar