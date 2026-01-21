“Un partido en extinción” y “el gobierno más malo de todos”: las declaraciones de Jaime Campos que tensionan el debut del gabinete de Kast

La designación de Jaime Campos como próximo ministro de Agricultura del presidente electo José Antonio Kast no solo generó ruido al interior del Partido Radical, colectividad a la que pertenece desde la adolescencia, sino que derivó en un choque frontal con su directiva, luego de que el exministro calificara a su partido como “una colectividad en extinción” y descartara cualquier obligación de consultar su decisión con la institucionalidad partidaria.

Las declaraciones, entregadas tras la presentación oficial del gabinete, marcaron uno de los momentos más controversiales del debut del equipo ministerial de Kast, evidenciando tensiones políticas heredadas, definiciones ideológicas sin ambigüedades y una defensa cerrada de su trayectoria transversal en distintos gobiernos.

“Me tiene sin cuidado”: el quiebre con el Partido Radical

Consultado por las críticas del Partido Radical a su nominación, Campos respondió sin rodeos “me tiene sin cuidado lo que opina el partido (…) porque tengo entendido que es un partido en extinción”.

La frase profundizó el conflicto con la directiva radical, que ya había advertido la eventual apertura de un proceso disciplinario en su contra.

Pese a ello, el futuro ministro fue enfático en descartar una renuncia a su militancia: “No, si yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido”.

Campos, militante desde los 12 años y exministro en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, aseguró que nunca ha consultado sus decisiones políticas con el partido, ni siquiera cuando asumió cargos en administraciones anteriores.

“No hablé con el partido cuando fui ministro de Lagos, ni tampoco cuando fui ministro en el gobierno de la Presidenta Bachelet”, acotó.

Sin diálogo con la directiva

El exdiputado también confirmó que no informó previamente su decisión al presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, ni sostuvo conversación alguna con él: “No, ninguna. Si yo prácticamente no lo conozco”, afirmó.

Frente a las críticas por una supuesta falta de institucionalidad partidaria, Campos remarcó que “yo no tengo que consultarle a nadie sobre eso”.

Jaime Campos. Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Estas declaraciones contrastan con la postura oficial del Partido Radical, que anunció que el caso será derivado a su Tribunal Supremo, con miras a una eventual expulsión. Desde la colectividad acusaron una “agresión a la institucionalidad” y manifestaron su malestar incluso ante el Partido Republicano.

Unidad nacional y respaldo a Kast

Lejos de matizar su postura, Campos defendió su incorporación al próximo gobierno como parte de una lógica superior.

“Es un orgullo, porque se ha convocado un gobierno de unidad nacional y detrás de los gobiernos de unidad nacional tenemos que estar todos los chilenos, independientemente del partido político”, indicó.

El futuro ministro reconoció además que votó por José Antonio Kast en primera y segunda vuelta, marcando distancia con el actual oficialismo.

“Yo no voté por el Presidente Boric en la última elección. Anulé el voto en esa ocasión. Ahora voté en primera y en segunda vuelta por Kast”, reveló.

Dura evaluación al gobierno de Boric y Punta Peuco

En el mismo tenor, Campos fue consultado por su evaluación de la administración saliente. Sin matices, afirmó que “yo creo que el gobierno del Presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia”.

El futuro titular de Agricultura también fue consultado por el controvertido episodio de Punta Peuco, recordando su negativa a firmar el decreto de cierre durante el gobierno de la expresidenta Bachelet.

“Hice lo que jurídicamente correspondía”, sostuvo, reiterando que lo que se le pidió firmar era “un acto inconstitucional e ilegal”.

Sobre la reconversión impulsada por el actual gobierno, fue igualmente crítico: “Hizo un arreglo cosmético no más (…) Tuvo cuatro años para cerrarlo, si es que realmente querían cerrarlo y no lo hicieron”, calificando las decisiones tanto del actual Ejecutivo como de administraciones anteriores como “shows comunicacionales sin efecto práctico”.