Undurraga en la antesala de definición presidencial de la DC: “Espero que esta decisión no signifique abandonar a nuestro electorado”

En la mañana de este sábado, la directiva y el consejo nacional de la Democracia Cristiana se reunieron en la sede del partido para zanjar si apoyarán la candidatura de Jeannette Jara (PC) o si levantarán una opción propia.

En su llegada a la sede nacional, el presidente y diputado de la DC, Alberto Undurraga, sinceró: “Mi primera expectativa es que la Democracia Cristiana no tenga un nuevo quiebre. He trabajado para ello más allá de la posición que yo he defendido. Creo que lo más importante es que la Democracia Cristiana no tenga un quiebre en esta discusión que nos tensiona, en esta discusión que se manifiesta en distintas posiciones”.

El timonel de la Falange ha expresado anteriormente su rechazo a la candidatura de Jara, advirtiendo que apoyar esta opción podría generar un quiebre en el partido y que ante ese escenario, le corresponderá renunciar a la directiva.

“Estoy convencido también de que es sumamente importante no abandonar al electorado propio (...) Cuando definimos institucionalmente estar por el Apruebo, lo que sucedió es que la gente que confiaba en nosotros, que votaba en nosotros, no nos siguió y ganó el Rechazo ampliamente. De la misma forma en la primaria oficialista, que fue una primaria de la izquierda, la gente de centro progresista no participó y es la razón principal por la que perdió Carolina Tohá”, argumentó.

“Entonces yo espero, y es lo que voy a plantear, que la decisión que tomemos hoy día no signifique abandonar a nuestro electorado”, afirmó.

Al ser consultado sobre si es la candidata oficialista la mejor opción para imponerse ante la derecha, el timonel planteó que “las elecciones tienen primera y segunda vuelta y en las primeras vueltas lo importante es que todos los sectores tengan representación. Cuando el centro político no tiene representación en la primera vuelta, buena parte de la votación se va a la derecha”.

Respecto de los posibles candidatos que la DC podría levantar, Undurraga comentó: “Hay varios pero no me corresponde a mí ponerlo arriba de la mesa si es que eso finalmente es lo que aprueban los delegados. Sin duda que va a haber nombres y va a haber una nueva junta nacional para definir entre ellos y ellas. Pero paso a paso, hoy día tenemos que tomar una primera decisión donde mi foco principal es que no se quiebre la DC".

La postura del diputado, sin embargo, no ha encontrado eco en la totalidad de la directiva. La secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, ha sido una de las militantes que ha abogado por respaldar a Jara. Y esta mañana, sobre las posibilidades de la candidata comunista para enfrentar a la derecha comentó que “en nuestra historia política en el país y en el mundo, cuando se produce la unidad, con vocación de mayoría, la construcción de una coalición para darle gobernabilidad, sin duda se enfrenta mejor a la ultraderecha, que significa retrocesos en derechos, impactos en las familias en relación a estándares que creíamos haber superado”.