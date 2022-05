Vallejo afirma que han dialogado “intensamente” con partidos oficialistas para encontrar una solución para el resguardo de rutas en la Macrozona Sur

Como cada lunes estaba previsto un nuevo comité político en La Moneda. Sin embargo, el gobierno decidió suspender “hasta nuevo aviso” esta reunión de coordinación que sostiene cada semana con los dirigentes de los partidos oficialistas para concentrarse en la solución al tema del Estado Intermedio que busca dar mayor seguridad y protección a las rutas en la Macrozona sur.

El diálogo en torno a esto ha sido bastante crispado dentro de las coaliciones que conforman el gobierno. Desde Apruebo Dignidad, el Frente Amplio y el Partido Comunista han expresado sus reparos sobre esta idea del Ejecutivo. En tanto, desde el Socialismo Democrático han manifestado su apoyo a cualquier medida que adopte el Ejecutivo.

Entonces, a pesar de que no hubo comité, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo se refirió a este tema en medio de este clima.

Primero señaló que el objetivo de esta medida es el resguardo de rutas ya que, con su bloqueo, el Estado no puede desplegar los planes y programas integrales que tiene para La Araucanía. “En la medida que no logramos proteger las rutas de esas interrupciones, no logramos entonces llegar como Estado a las soluciones integrales que hemos comprometido ante la ciudadanía”, dijo.

Por lo mismo, aseguró que desde la semana pasada el gobierno ha sostenido diversas conversaciones que se basarían en dos elementos: “El consenso a través de este diálogo parlamentario y con los partidos de que es importante para nuestro gobierno y para el país proteger las rutas, y en segundo lugar cuál es el mejor mecanismo para lograr ese objetivo”.

Respecto al segundo punto precisó que existen dos alternativas, pero que ambas responden a una protección y resguardo acotado de las principales rutas que presentan una situación de conflicto permanente, “y eso lo hemos estado conversando durante la semana pasada y seguiremos conversando. Pero entendemos que hay un sentido de urgencia, compartimos el sentido de urgencia y por lo tanto estamos trabajando en aquello”.

Reiteró que “hemos estado conversando sobre todo muy intensamente con los partidos oficialistas de ambas coaliciones y sus bancadas parlamentarias sobre el objetivo compartido de proteger las rutas, porque sin esa protección no podemos desplegar todos los planes, medidas y programas que incluso los partidos y mismos parlamentarios nos han pedido desplegar”.

Sobre cuál sería el mejor mecanismo, precisó que se han puesto sobre la mesa básicamente dos alternativas: insistir “la vía de la modificación legal, pasar por el Congreso en una discusión en rango de reforma constitucional, y por otro lado decretar una forma haciendo uso de las herramientas que tenemos actualmente vigente en la Constitución pero cumpliendo el objetivo”.

Durante la tarde de este lunes se tiene programado diálogos con los presidentes de los partidos oficialistas.