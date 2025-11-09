Vallejo cuestiona acusaciones intervencionismo electoral: “Pretenden confundir prescindencia con censura”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los diversos cuestionamientos sobre el rol del Ejecutivo en el contexto de la campaña presidencial.

En entrevista con The Clinic La secretaria de Estado lanzó críticas a sectores de derecha por acusar intervencionismo y recordó episodios de la campaña anterior.

La ministra cuestionó las acusaciones de intervencionismo que han sido dirigidas hacia el Ejecutivo, señalando que “hoy día el Presidente dice que la seguridad es una política de Estado y lo leen como intervencionismo electoral”.

“Una portada de un diario que decía que el Gobierno tiene como estrategia electoral hacer operativos policiales y uno se pregunta qué pretenden. ¿Que no hagamos operativos policiales porque estamos en contexto electoral? (…) Quiero hacer ver lo ridículo que pueden llegar a ser ciertas afirmaciones”, aseveró.

En ese sentido, Vallejo profundizó sobre críticas por supuesta injerencia del Presidente en la campaña, asegurando que “ algunos pretenden confundir prescindencia con censura, y nosotros no estamos disponibles para eso ”.

“Buscan, permanentemente, que el Gobierno calle, que no se pronuncie o que incluso no actúe. Se ha, incluso, tratado de leer que cuando el Presidente dice que la seguridad tiene que ser una política de Estado es faltar a la prescindencia”, reiteró.

Asimismo, apuntó contra la oposición, afirmando que en la campaña presidencial anterior “eran ellos que tenían a sus ministros hablando de por qué había que apoyar al candidato de su lado que representaba fielmente los ideales liberales”. Consultada si se refería al el entonces candidato presidencia, y actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respondió: “Sí, y por parte de varios ministros”.

En esta línea, la ministra aseguró que en ese entonces “se autorizaba a hacer campaña a los ministros de Estado durante el fin de semana, algo que nosotros no hemos hecho”.

Del mismo modo, informó que el Ejecutivo seguirá pronunciándose cuando sea necesario, argumentando que “no se puede pretender que la prescindencia sea una impostura del gobierno. Somos respetuosos de la prescindencia, pero eso no significa autocensura o inacción”,

“Hay mucha pasada de rosca en la acusación de falta a la prescindencia”, sentenció.